Knobloch, magistr v brance. Dostane šanci i ve finále?

I to byla jedna z otázek, která se před zápasem roku pod Ještědem řešila.



„Vím, kdo půjde na finále do branky, ale prozradit to nemůžu, nezlobte se,“ odrážel Knobloch otázky před bitvou se Spartou. „Každopádně to pro mě i pro celý tým bude super zápas. Bude to určitě něco jiného než na Letné, kde jsme nedávno prohráli 1:4. Víme, že tady Sparta nehraje ráda a chceme získat trofej.“

Že by se dnes do branky Liberce mohl postavit právě náhradník Knobloch, napovídá i fakt, že odchytal sobotní nadstavbové utkání proti Baníku, které Liberečtí vyhráli 2:1 a postoupili na čtvrté místo tabulky. Jako by trenéři chtěli, aby se před bitvou o pohárovou trofej rozchytal. Jedničce Filipu Nguyenovi navíc předchozí utkání na Spartě nevyšlo... „Nakupila se spousta zápasů a trenéři chtěli rozložit zátěž na víc hráčů. Jsem rád, že jsme vyhráli, a tím pádem si zajistili minimálně páté místo,“ řekl 27letý gólman neurčitě.

S fotbalem začínal v Městci Králové, od svých deseti let hrál za Nový Bydžov, poté zkusil štěstí i v sousedním Hradci Králové a po tomto angažmá různě putoval po nižších soutěžích, až v roce 2015 zakotvil v Pardubicích, kde v minulé sezoně zaznamenal nejvíc nul v celé soutěži. Právě z Pardubic vloni v zimě zamířil do Liberce.



Jaro proseděl na lavičce a v létě začal dostávat šanci v poháru. Mariánské Lázně, Prostějov, poté Teplice, Slovácko a nakonec v semifinále Olomouc. Všechny tyto soupeře fotbalisté Liberce s Knoblochem v brance odklidili z cesty.

„Jsem rád, že jsem dostal šanci v poháru, a jak postupně přicházeli ligoví soupeři, chtěl jsem ukázat, že můžu chytat i ligu,“ říká Knobloch. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl v posledním utkání kalendářního roku 2019, kdy pomohl Slovanu k domácí výhře 3:0 nad Karvinou.



Během necelého roku a půl v Liberci stihl Milan Knobloch dálkově dostudovat mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze. „Dokončit diplomovou práci mi paradoxně pomohla karanténa kvůli koronaviru, kdy bylo dost času. A jsem rád, že mě pak trenéři uvolnili na státnice,“ usmívá se fotbalista s čerstvým magisterským titulem.

Teď se může stoprocentně soustředit na fotbal. Pokud dnes nastoupí v pohárovém finále proti Spartě, bude to vrchol jeho dosavadní kariéry. „Kdyby nám někdo po pěti podzimních kolech, kdy jsme byli u dna tabulky, řekl, že se sezona vyvine takhle, určitě bychom mu nevěřili,“ říká Knobloch. „Teď máme šanci postoupit do Evropy a to je obrovské lákadlo. Když tým dosáhne na pohárové umístění, sezona se pak hodnotí úplně jinak. Ideální by bylo dostat se do Evropy vítězstvím v poháru.“



K tomu však Liberec dnes musí porazit Spartu.