Kerbr chválil týmový výkon Slavie, zaujal ho talent Hellebrand. Co je se Staňkem?

Petr Fojtík
  20:04
Po třech bezgólových remízách v řadě konečně skórovali. A hned čtyřikrát. Fotbalisté Slavie odjížděli ve středu ze Zlína s postupem do čtvrtfinále domácího poháru a jednoznačným vítězstvím 4:0, na které se však nadřeli mnohem více, než ukazuje skóre. Tři branky dali od 77. minuty.
„Tým pracoval skvěle celý zápas. Důležité bylo, že jsme dali brzy gól. Pak jsme se uklidnil a utkání jsme si pohlídali. Znovu jsme udrželi nulu,“ cenil si slavistický asistent trenéra Milan Kerbr, který ve Zlíně hodnotil pohárový duel místo šéfa lavičky Jindřicha Trpišovského.

Zatrnulo vám, když VAR zkoumal gólovou situaci Chytila na 1:0 dobré tři minuty?
Říkal jsem si, že jedině by tam mohl být ofsajd Zmzrky (Ondřeje Zmrzlého), jestli neclonil brankáři. Není to příjemné hlavně pro hráče, představovali bychom si to rychlejší, ale musíme to respektovat.

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

Zlín se pak držel dlouho na dostřel. Znervózňovalo vás to?
V závěru hrál na riziko, přidal druhého útočníka, takže si logicky vytvářel nebezpečné situace a závary, které jsme ale zvládli. Díky tomu nám ale otevíral okénka do obrany.

Domácí měli míč častěji na nohou. Překvapil vás jejich aktivní způsob hry?
Zlín předvádí nadstandardní výkony. Má skvěle postavený tým do defenzivy, byl na nás připravený, hrál týmově. My jsme plnili, co jsme si řekli, i když na těžkém terénu to bylo složité. Několikrát nás při brejcích zradila nahrávka nebo zakončení.

Oproti nedělní lize v Olomouci jste změnili v základní sestavě osm hráčů. To bylo v plánu?
Věděli jsme, že terén bude těžký, proto jsme udělali rotace. Z posledních devíti zápasů jsme hráli sedmkrát venku, měli jsme náročné výjezdy do Milána, Bergama, Liberce, Olomouce, derby na Spartě. Chtěli jsme dostat do hry čerstvé hráče.

Slávistický asistent trenéra Milan Kerbr.

Nakonec ale definitivně Zlín zlomili až střídající mazáci Provod s Chorým.
Jejich střídání jsme měli nachystaná. Chtěli jsme přinést novou energii. Někteří hráči už šlapali vodu, nechtěli jsme je držet na hřišti déle, než bylo nutné.

Pochválíte Chorého, který nezištně nahrál Jelínkovi před prázdnou bránu?
Původně jsem si myslel, že bude střílet mezi nohy brankáře. Jelda si zavolal a Tomáš to vyřešil skvěle. Počítám, že mu poděkuje.

Vsadili jste na dva útočníky Prekopa s Chytilem, který otevřel skóre. Jak se vám zamlouval jejich výkon?
Čekali jsme soubojový zápas s hodně náběhy, proto jsme je postavili spolu od začátku. Odvedli skvělou práci. V situacích, které jsme očekávali, že se naskytnou, splnili, co měli.

Slávista Chorý byl před brankářem Dostálem zcela sám, přesto ještě přihrál před prázdnou bránu mladšímu spoluhráči Jelínkovi.

Zlínský Tomáš Hellebrand vede míč v zápase se Slavií.

Jak to vypadá s brankářem Jindřichem Staňkem, který nebyl ani na lavičce?
Jindra už trénuje naplno týden, ale po domluvě s lékařem jsme domluvili, že bude připravený na Ostravu.

Ještě ke Zlínu, který postavil ve druhé půlce osmnáctiletého Tomáše Hellebranda. Zaujal vás odvážným výkonem?
Patří mezi hráče, o kterých víme. Líbil se mi. Měl velice dobrý pohyb, je lehký, těžký terén mu svědčil. Je silný ve hře jeden na jednoho, má dobrou kopací techniku.

