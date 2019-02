Krkonošské vzpomínky ožily, Černý pamatuje i Jarolímovy běžky

Až letos se jeden z nejzkušenějších hráčů současného kádru druholigových fotbalistů Hradce Králové znovu vydal na místa, kde před lety absolvoval zimní dril, na rozdíl od tohoto týdne někdy i na lyžích.

„Špindlerův Mlýn jsem párkrát zažil. A tehdy jsme do bazénu, který máme nyní u hotelu, docházeli, protože u našeho, kde jsme bydleli, nebyl,“ vybavuje si stále ještě jen třicetiletý fotbalista.

Hodně jste si připomněl tehdejší soustředění, na které jste se Slavií jezdili?

Člověk si vzpomene. Třeba na to, jak jsme za trenéra Jarolíma chodili na běžky. Teď se to vrátilo, aspoň to tady znám.

V minulých letech vás podobná soustředění zaměřená vyloženě na kondici většinou bez míče minula. Jak jste přijal informaci, že si ho po letech zopakujete?

Nemám s tím problém, i když pochopitelně asi se to úplně málokomu líbí ve chvíli, kdy ví, že si míč moc neužijeme. Na druhé straně víme, že z toho pak můžeme čerpat, a to neříkám jen proto, že to je jen nějaká fráze, která se používá, ale proto, že je to fakt. Když tohle absolvujete, máte v hlavě, že máte naběháno, a pak to pomáhá. A když něco takového máte naběhat, tady je to na to výborný, lépe se tady dýchá a tím se i lépe nabírá kondice.

Starší hráči by si asi většinou něco takového raději odpustili. Třeba i kvůli zranění...

Ale já přece nejsem nijak extra starý. Bohužel mě zranění však asi přivedla k tomu, že se možná tak trochu někdy cítím.

V poslední době ale zřejmě žádný problém nemáte...

Naštěstí ano, teď je to v pořádku. Že občas pobolívají kotník nebo koleno, to nic není. A zatím to s mladými kluky zvládám.

Nehodily by se vám někdy případné úlevy kvůli tomu, že není účelem tréninkem někoho zničit?

Tohle řešíme s trenérem, dokážeme se bavit o tom, že něco můžu vynechat. Není to ale tak, že bych nedělal nic, dělám něco jiného. Takže zátěž, která by mi mohla škodit, nahradíme jinou. Je fajn, že něco takového je možné.

Pamatujete přípravu v zahraničí, kde zima vypadá jinak, zvlášť, když jste hrál v Turecku?

To sice tak vypadá, ale já jsem působil ve vnitrozemí, tam byla pořádná zima také. A protože ji Turci nemají rádi, tak se během zimní přestávky létalo převážně k moři, my hlavně do Antalye. Bylo to tak, že jsme tam dva týdny trénovali, pak měli doma dva tři dny volno a poté jsme letěli znovu. Klasická zimní příprava tak, jak ji chápeme my, to vlastně ani nebyla.

Pro vás byla lepší?

Takhle to neberu. Ta jejich má svá specifika stejně jako naše. Oni tak neřeší kondici, ale já si myslím, že potřeba je, a my to tady máme zažitý takhle. K něčemu dobré to určitě bude, ale až jaro ukáže, jak nám to pomůže.

V něm budete navazovat na podzim, který se povedl. Pro vás třeba i proto, že byl bez zdravotních problémů.

Když jsem do Hradce přišel, hrála se tu první liga, ale já toho právě kvůli zraněním moc neodehrál, necítil jsem se úplně dobře. Teď je to rok a půl lepší, podzim se nám povedl, ale musíme dál makat a alespoň udržet třetí místo. Nebude to nic jednoduchého, protože pod námi jsou další adepti na přední umístění a ti chtějí nahoru.