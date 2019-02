Případ nechtěného Tomy. Opustí brankář po šesti letech Táborsko?

Rodákovi ze slovenského Martina je 30 let a nepatří k velkým fotbalovým cestovatelům. Z juniorky pražské Slavie se od roku 2006 snažil prosadit v Příbrami, ale start v první lize si nepřipsal. Po dvou letech přestoupil do Vlašimi, kde vydržel až do roku 2013, kdy se stěhoval do Táborska. Ve druhé lize odchytal Michal Toma celkem 244 zápasů a 68krát dokázal udržet čisté konto. V dorosteneckém věku patřil do reprezentačních výběrů od U16 po U19.