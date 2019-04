Čekali jsme od sebe víc, uznal Šmíd po semifinálové prohře Bohemians

Ostatně hosté ani jednou přímo nevystřelili na branku. „Měli jsme dvě tři situace, kdy se dal dát gól, ale čekali jsme opravdu více.“

Utkání rozhodla tečovaná střela Hrubého už z 12. minuty. Byla to smůla?

Ten balon jsem tečoval já. Bylo to tak prudké, že jsem nestačil zareagovat. Trefilo mě to do ramene.

Zaskočil vás ten rychlý gól?

Celou první půli jsme měli laciné ztráty, bylo to z naší strany takové nemastné neslané. Ten gól nám měl uvolnit hlavy, že už není co ztratit. Jenže nás srazil.

Poslední možnost dostat utkání do prodloužení jste měli ve třetí minutě nastaveného času, kdy Filip Hašek kopal přímý kop, byť z velké dálky.

Věřil jsem, že to buď trefí, nebo budeme mít podobné štěstí jako Baník a někdo balon tečuje. Jenže od někoho se to odrazilo na roh a sudí utkání ukončil.

Na tu standardní situaci vám přiběhl pomoci i brankář Valeš.

Ale tohle nebyla ta klasická standardka, kdy letí centr před branku. V takové situaci tam moc velkou roli sehrát nemohl.

Rozhodly větší zkušenosti Baníku?

Rozhodlo to, že dali gól a my ne. Také toho moc neměli. A když vedli, hráli zkušeně a my se už do ničeho nedostali.

Jste zklamaní, ale po letech, kdy jste hráli převážně o záchranu, je semifinále asi hodně plusové?

Samozřejmě, že ano, ale v lize pořád o udržení ještě hrajeme. Je to takové osvěžení, a o to je větší škoda, že jsme semifinále nezvládli.

Může váš tým v příští sezoně, pokud zůstane pohromadě, dosáhnout ještě více?

Určitě. Teď se pokusíme v lize na Slovácku zabojovat o prostřední skupinu a uvidíme, jak to dopadne. Kdybychom se tam dostali, byla by to velká náplast na tohle vyřazení.

Zvládnete na prohru s Baníkem rychle zapomenout?

Musíme ji hodit za hlavu, porazit Slovácko a doufat, že Teplice ztratí.