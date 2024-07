Provod opět za hvězdu. Top střelec i cena Fair Play: Snad si zahraju s bráchou

„Moc mě ta cena potěšila a překvapila. Psalo mi hodně kamarádů, že tohle už se často nevidí,“ popisuje pro iDNES.cz Michal Provod.

Co se tedy stalo? Byla polovina června, poslední divizní kolo. Běžela 36. minuta zápasu mezi FC Rokycany a plzeňským týmem SK Petřín, který vedl 2:1. Do rokycanského vápna letěl dlouhý centr, jenže domácí obránce se při odkopu sám zranil. Provod mohl jít sám na gólmana a zvýšit na rozdíl dvou branek. Ale radši míč zakopl do autu.

„Přišlo mi to logické, udělal bych to v jakémkoli zápase. Tohle bylo navíc poslední kolo sezony, říkal jsem si: Hlavně ať se nikdo nezraní a můžeme odjet ve zdraví na dovolenou.“

Petřín nakonec vyhrál 3:2 a postoupil do ČFL, tedy třetí nejvyšší soutěže v Česku. Provod pomohl k posunu o patro výš 13 góly, byl nejlepším střelcem týmu. Vyvrátil i tvrzení, že jeho slabinou je pravá noha. To když v dubnu zařídil výhru 4:3 nad Sokolovem hattrickem a hned dva góly dal pravačkou.



„Věřím, že ČFL ještě není můj strop, že mám to nejlepší před sebou. Chci se zlepšovat a posouvat. A třeba si jednou zahraju i s bráchou,“ culí se.

Bratři Provodovi pocházejí ze sportovní rodiny. Maminka hrála závodně volejbal, táta je mistr světa a Evropy v jízdě na koloběžkách. Odmalička svým synům vštěpovali, že za úspěchem a blyštivou medailí je tvrdá dřina. A že základem je vzdělání.

Michal s Lukášem hráli v žácích za 1. FC Plzeň (dnes SK Smíchov). O čtyři roky starší Lukáš, dnes záložník Slavie a české reprezentace, zamířil do Viktorie Plzeň. Mladší brácha ho následoval, ale po dvou letech odešel do SK Petřín, kde kope dosud. „Mám pocit, že jsem nebyl tak cílevědomý jako Luky,“ pokrčí rameny kanonýr, co vyrostl do výšky 196 centimetrů.

Michal Provod s cenou Fair Play FAČR

Oba bratři Provodovi vystudovali Západočeskou univerzitu v Plzni. Lukáš ekonomickou fakultu, Michal pedagogickou. Za sebou má školní rok v roli učitele na plzeňském Masarykově gymnáziu.

Na Euro v Německu se sice podívat nebyl, ale držel palce u televizi. „Když dal brácha gól Portugalsku, já měl takovou husinu! Je skvělé, že takhle reprezentuje naše jméno.“

A z rodiny není zdaleka jediný...