Proti mojí penaltě gólman neměl šanci, smál se pardubický Petráň

Po ruce ve vápně se ve 30. minutě za stavu 1:1 jal pokutového kopu, a i když mu trvalo postavit si balon, trefil ho po zemi přesně k tyči.

„Gólman neměl šanci,“ smál se oblíbenec domácího kotle a popisoval zdržení u puntíku: „Je na něm trochu díra a bál jsem se, abych třeba nepřekopl bránu. Prosil jsem rozhodčího, jestli si můžu dát balon o něco vedle, říkal, že když se bude puntíku dotýkat, tak jo. Foukal ale vítr a párkrát se mi to ještě do té díry vrátilo“.

Petráň mohl v utkání skórovat i víckrát, příležitostí měl po centrech dost. To se nestalo, nicméně pardubickou hru viditelně oživil.

„Nechci to hodnotit sám za sebe, ale když je nahoře větší pohyb, tak nám to jde lépe. Jsme víc nebezpečnější a to nám vyhovuje,“ uvažoval Petráň. A v podobném duchu na něj navázal i pardubický kouč Jiří Krejčí.

„Bylo na něm ještě vidět, že mu po zranění chybí kondice, ale už jen to, že je Michal na hřišti, na nás dobře působí. Má kvality a je pro nás velmi důležitý.“

Krejčí v utkání poslal na hřiště hned od začátku také devatenáctiletého Korejce Sanghyeoka Leeho.

„Na kraji ještě jako jediný nedostal šanci a za svou práci a přístup k tréninkům si ji zasloužil. Nezklamal nás, ale střídal jsem ho, protože mu došly síly,“ vysvětloval trenér. Za Leeho šel v 64. minutě na hřiště Mužík, který o deset minut později ranou do šibenice pečetil vítězství 3:1.

Domácí tak nemusela mrzet ani minela brankáře Letáčka, který ve 20. minutě nezpracoval přihrávku od Pirocha a nabídl Šmehylovi, toho času vyrovnávajícího na 1:1, jediný gól Znojma v utkání.