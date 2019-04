Malíček drží, hlásí pardubický střelec Petráň

Až o minulém víkendu se Petráň mohl znovu, po nucené čtyřzápasové pauze, proti Prostějovu zapojit do druholigového dění. Na trávník vyběhl v 70. minutě, když vystřídal spoluhráče Tomla.

„Malíček drží,“ kvitoval 26letý forvard po výhře 2:1. „Jsem rád, že jsem konečně mohl nastoupit do utkání, bylo pro mě nepříjemné. Pět týdnů mimo je dost, člověk musí zase nabírat kondici. Snad už nebudu zraněný,“ přál si.

Byli jste napevno domluveni s trenérem, kdy vás pošle do hry?

Ano, před tím v pátek se mě ptal, jak dlouho vydržím. Dvacet minut proti Prostějovu pro mě asi bylo akorát. Zadýchal jsem se, ale šlo to.

Aby toho nebylo málo, nedlouho poté jste se u postranní lajny střetli hlavami s protihráčem Susem. Můžete blíže popsat, co se přihodilo?

Letěl tam vysoký balon, já hlavičkoval, srazili jsme se. Ale naštěstí se nic nestalo. Hned jsem věděl, že to bude v pohodě.

Většinu zápasu jste sledoval z lavičky. Jak byste ho zhodnotil?

Myslím, že první poločas byl z obou stran opatrný. Sice jsme třeba měli víc balon na kopačkách, ale do žádné velké šance jsme se nedostali. Prostějov tam měl jeden závar v našem vápně, naštěstí to dopadlo dobře. A ve druhém poločase jsme myslím přidali na tempu a dokázali vstřelit dva góly. Asi jsme vyhráli zaslouženě.

Zásadním momentem a klíčem ke třem bodům byla branka Adama Fouska na 2:1 z 63. minuty okamžitě po soupeřově vyrovnání, že?

Samozřejmě. Když Prostějovští srovnali, vůbec jsme nesložili hlavy a chtěli jít za vítězstvím. Vzápětí jsme dali gól a už to dokázali udržet.

Nechyběla vašemu týmu směrem dopředu lehkost? Byla tam řada nepřesných nebo prováhaných nahrávek.

Asi nás to trošku brzdilo, musíme na tom pořád pracovat. Zase se to musí zvednout. Doufám, že góly budou padat. Musíme trénovat centry, víc se tlačit do vápna. Přijde mi totiž, že máme spíš pološance než vyložené příležitosti. Musíme být víc nebezpeční.

V pondělí jedete do Ústí nad Labem, které je v tabulce hned nad vámi, šesté. Tušíte, co vás tam čeká?

Bude to těžké, hodně soubojové. Kolem hřiště mají tartan, nehraje se tam moc dobře. Ale musíme zabrat a určitě budeme chtít odvézt nějaké body.

V dosahu vašeho týmu zůstává třetí příčka, která zaručuje nově zavedenou baráž. Je to pro vás motivace?

Jasně, o tu baráž bychom se chtěli porvat. Když venku budeme ztrácet body, dostaneme se tam těžko. Budeme se snažit nahoře udržet a třeba se s nějakým štěstím do té trojky dostat.