Táta prchal z války, já zažil ve Vietnamu ráj, vypráví fotbalista Nguyen

„Když se nám Kiara narodila, byl to největší impulz k návratu domů. Chtěl jsem svoji dceru sdílet s rodinou, s mámou, tátou, ségrama. Není snadné mít rodinu a cestovat po celé Asii sem a tam,“ svěřil se usměvavý pohodář, který posílil divizní Baník Most-Souš.

V Česku býval fotbalovým pěšákem, dotáhl to do 2. ligy, v Asii se stal hvězdou, když dostal pozvánku do reprezentace Vietnamu.