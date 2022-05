Zapsat se do historie! Slovácko by si trofej zasloužilo, soudí Kadlec

„Je to i cítit. Není to jako před ligou. Každý vnímá, jak na stadionu, tak v kabině, co se kolem děje. Zájem o Slovácko je obrovský. Zasloužili jsme si to svými výkony. Čeká nás poslední krůček a chceme ho zvládnout,“ přeje si vůdce Slovácka.

Slovácko - Sparta Středa 19.00 online

Se Spartou jste v letech 2006 až 2008 vyhrál třikrát Český pohár. Je to pro vás speciální utkání?

Odehrál jsem tam spoustu zápasů, Ligu mistrů, získali jsme tituly, pohár. Ze Sparty jsem šel do Německa, dostal jsem se do nároďáku. Mám Spartu rád, ale teď jsem zase ve Slovácku, kde jsem vyrostl. Jsou to dva kluby, které mi hodně pomohly. Pro mě je každý zápas proti Spartě výjimečný. Ve středu ji chci porazit a pro Slovácko udělat maximum.

Ve Spartě jste zažil poslední úspěšnou éru. Teď se upíná k­ MOL Cupu.

Sparta je ve výhodě. Je zvyklá hrát o tituly, o poháry. Pro Slovácko je to až na dvě tři výjimky novinka. I­ evropské poháry pro nás byly novinkou, která nám pomohla. Kádr je zkušenější. Pro Spartu je to zápas sezony, pro nás také. Chceme se zapsat do historie. Aby Slovácko konečně vyhrálo nějakou trofej. Abychom si třeba za deset let řekli, byli jsme to my, kdo jsme tu trofej vyhráli. Klub, region by si to zasloužily.

Když jste se Spartou vyhrál poslední pohár, proměnil jste v rozstřelu rozhodující penaltu. Troufl byste si znovu?

Kdyby to bylo možné, na penaltu bych šel. Jen doufám, že to tak daleko nedojde a rozhodneme po 90 minutách. Ale je to jeden zápas, ve kterém se může stát cokoliv. Musíme být nachystaní na všechno.

Ve Fenerbahce jste vyhrál turecký Superpohár, s Leverkusenem hrál před 75 tisíci diváky finále Německého poháru. Jak si v porovnání s nimi stojí český?

Ti diváci odpovídají sami za sebe. (úsměv) Je super, že hrajeme doma a že se nehraje na neutrálním stadionu. Když jsem sledoval finále ze zahraničí, tak jsem vnímal, že byl braný na lehkou váhu, jako méněcenný. Přitom je to nejlehčí způsob, jak se dostat do evropských pohárů. Až teď se to trochu změnilo. V Německu je to jeden z nejprestižnějších zápasů. Finále v Berlíně je masakr. Každému bych to přál zažít. Co se děje předtím a potom. Třicet tisíc lidí fandilo Leverkusenu, třicet Werderu Brémy. Doufám, že poháru uděláme dobrou reklamu. Že bude plný dům s dobrou atmosférou. Že předvedeme dobrý fotbal, aby se pohár dostal více do povědomí fanoušků, že kromě bojů o ­ligový titul je to vrchol sezony.

Sparta by měla nastoupit i s Hložkem, který kvůli zranění vynechal poslední ligový duel. Řešili jste to?

Je nám to celkem jedno. Soustředíme se na sebe. Sparta je kvalitní mužstvo, ať hraje, kdo hraje. Ani jsme nepočítali, že by nehrál, takže se nic nemění. Ale klobouk dolů před Hložkem. Na svůj věk odehrál spoustu zápasů. Je i produktivní, dává góly, přihrává na ně. Navíc ve Spartě to není jednoduché a jako mladý kluk ji táhne. Fandím mu, ale fandit mu budu zase až od čtvrtka. Zaměříme se na něj a budeme se snažit mu to znepříjemnit, pohlídat ho.

Na podzim jste Spartu doma přejeli 4:0. Připomněli jste si tohle utkání?

Dívali jsme se na něj. Stejně jako na zápas, který jsme nedávno odehráli na Spartě, kde jsem chyběl. Celky se znají. Že jsme je doma porazili 4:0 a u nich prohráli 1:3, je jedno. Bude to úplně jiný duel. Důležitější. Bez možnosti opravy. Proto počítám, že bude opatrnější. Nikdo nebude chtít udělat chybu.

Po sobotním vítězství 3:1 nad Ostravou jste v pohodě?

První poločas jsme šlapali vodu. Po přestávce se to úplně změnilo a pak jsme hráli dobře. Je to pozitivní povzbuzení před finále. Ale tohle bude jiný zápas.

Jste klidnější, když jste si zajistili evropské poháry?

Jsme rádi. Ale to se nedá s finále vůbec srovnat. Je to pohár, který můžeme zvednout nad hlavu. Navíc můžeme mít lepší nasazení do předkol evropských pohárů.

Ovlivní výsledek finále nějak vaše rozhodnutí pokračovat v kariéře?

Nechávám to otevřené. Soustředím se na poslední zápasy. Pak uvidíme. Bude dostatek času si nad tím sednout. Faktorů je hodně. Sednu si s lidmi ze svého okolí, s rodinou. Někdo říká pokračovat, někdo v nejlepším skončit. Pere se to ve mně. Hodně přispívá, kde Slovácko je. Práce, kterou tady děláme, má smysl. Je to velké plus. Kádr musí zůstat pohromadě. Hodně lidem končí smlouvy.

Váš malý synek bude na stadionu?

Byl na Baníku, po dlouhé době. Předtím byla buď zima, nebo měl nějakou rýmečku. Vyhráli jsme, takže jsem mu dovolil, že může přijít. Snad neusne a snad se pak budeme moci radovat.

Asi ještě netuší, o jaký jde zápas?

Před půl rokem ani netušil, co jsou zápasy. Teď už to začíná vnímat více a více. Vzpomínám si, když jsem se chodil dívat na tátu. Byl jsem trošku starší. Pro mě je důležité, že když jdu ráno na trénink, řekne kopi, kop. To je příjemné.