Hlavičkovat v přilbě? Bez potíží, hlásí Jeřábek. Hrozilo, že nebude mluvit

Původní prognózy bezprostředně po bleskové operaci mluvily o tom, že se kapitán Líšně, pověstný svojí odolností a houževnatostí, k vrcholovému fotbalu v nejhorším případě nevrátí už nikdy.

Pak že pauza na zotavení z úrazu hlavy může trvat do konce sezony.

Pak že možná začne trénovat v polovině února.

Realita překvapila i ty, kteří v návrat Michala Jeřábka věřili nejpevněji: únor ještě ani neskončil a třicetiletý stoper už má v Líšni za sebou několik přípravných zápasů. Nastupuje k nim v helmě, v níž karbonový plát choulostivé místo kolem levého spánku chrání tak, že v ní lze hrát, podstupovat souboje i hlavičkovat bez problémů.

Čtyři měsíce poté, co ho sanitka vezla do nemocnice přímo ze hřiště, na němž mu nešetrný zákrok soupeře způsobil prasklinu lebky a lehké krvácení do mozku, píše Jeřábek velký osobní příběh. Vždyť lékaři v Brně nehráli v jeho případě o to, za jak dlouho zase nazuje kopačky, ale kdy se začlení zpět do běžného života.