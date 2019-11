Na těžším terénu jsem ještě nehrál, líčil Krmenčík po pohárovém dramatu

Outsider nadělal ligovému vicemistrovi daleko víc problémů, než se původně čekalo. Vedl o dvě branky a kráčel za postupem do čtvrtfinále, jenže Krmenčík potupné vyřazení odmítl.

„První poločas mě hodně překvapil. Oni hodně běhali, my jsme se tam dostali snad do dvou nebo tří šancí, ale ty jsme bohužel neproměnili. Ten druhý už byl o něco lepší,“ popisoval šestadvacetiletý forvard.

Zlín - Plzeň Sledujte v pondělí od 18.00 hodin online.

Viktoria sice výsledek otočila, domácí se však vzepjali a na poslední chvíli vydřeli vyrovnání. V prodloužení ale Krmenčík završil hattrick, čímž odpor domácích definitivně zlomil.

„Vyhráli jsme a postupujeme, ale musíme zabrat a takovým soupeřům dávat více než čtyři góly,“ nebyl spokojený s plzeňskou produktivitou. Ani stav trávníku jej zrovna nepotěšil. Na chlumecký stadion, který zaplnily téměř čtyři tisícovky diváků, nebude vzpomínat úplně v dobrém.

„Já jsem asi na těžším terénu ještě nehrál. Na třetí ligu tu mají podmínky a zázemí dobré, ale jestli na tom trénují a hrají každý zápas, tak je to opravdu vidět. To hřiště nebylo v dobrém stavu a myslím, že se to potvrdilo i na naší hře,“ vysvětloval.

V nové sezoně se Krmenčíkovi střelecky daří a vrací se do formy, kterou měl před těžkým zraněním. K šesti ligovým zásahům přidal dvě trefy v nezdařeném předkole Evropské ligy proti Antverpám a nyní tři v domácím poháru.

Po nepřesvědčivém, ale nakonec úspěšném vystoupení v MOL Cupu se Viktoria vrací do nejvyšší soutěže, o víkendu ale nehraje. Další duel ji čeká netradičně v pondělí. Představí se ve Zlíně, kde naposledy prohrála před dlouhými jedenácti lety.