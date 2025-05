„V našem výkonu bylo příliš mnoho nervozity u celé řady hráčů. Z toho pramenily chyby v rozhodování, některé věci jsme řešili příliš pomalu, nepřesně. Přicházeli jsme velmi lehce o míče,“ přiznal Kameník bez obalu po porážce, po níž sice Vyškov tři kola před koncem druhé ligy zůstal třetí, ale víc pronásledovatelů se na jeho barážovou příčku dotahuje.

Čtyři body na Vyškov ztrácí Vlašim, Žižkov a právě Líšeň, která by do baráže o postup do první ligy také stále ještě chtěla.

Z čeho nervozita pramenila?

Vidím dvě roviny. První je, že jsme si uvědomili tíhu okamžiku, že můžeme udělat podstatný krok k baráži. Druhou rovinou je pak naše budoucnost.

Dříve se mluvilo o tom, že až bude vyjasněná, může se mužstvo uklidnit. V neděli jste vyhráli hladce na hřišti béčka Olomouce, při zápase s Líšní to tak ale nevypadalo.

Ani mně to tak nepřišlo. Nechci tvrdit, že jediným důvodem prohry a našeho nedobrého výkonu s Líšní je stěhování. Může to ale být jeden z důvodů. Že se jako klub stěhujeme do jiného města neznamená, že se tam stěhují i hráči a realizační tým. Toť vše k tomu. Jestli to (odchod do Příbrami) přispívá k celkové atmosféře v klubu mně nepřísluší hodnotit. My se soustředíme na sportovní stránku. Máme ještě tři kola a potřebujeme ještě šest bodů, abychom měli klid a jistotu baráže.

Ve Vyškově končí i hokej Nejen druholigový fotbal končí po sezoně ve Vyškově. S městem už se rozloučil i hokejový klub, který hrál druhou ligu, což je v hokejové hierarchii třetí nejvyšší soutěž. Vyškov ji hrál tři roky, nezískal si však podporu města ani větší zájem fanoušků. Končí bez stěhování, licence je k dispozici. Trenér klubu Michal Konečný už oznámil odchod do Žďáru nad Sázavou.

Očekáváte, že bude těžké s týmem pracovat tak, aby šel připravený do bojů o postup?

Jsme profesionálové a na našem přístupu k práci se nezměnilo nic, někde vzadu v hlavě to ale máte. Teď budeme hodně sázet na komunikaci, a to jak my trenéři, tak i vedení se – myslím si – snaží s hráči hovořit, aby se soustředili na závěr sezony. Jednoduché to není. Všichni bychom si přáli, abychom měli svůj stadion, kde jsme doma, a hráli o budoucnost, která bude spojena s námi. Na druhou stranu je tady realita, my ji ovlivnit nemůžeme, v rukou na to nemáme náboje.

Mluví se ale taky o tom, že hráči Vyškova jsou již finančně motivování i z Příbrami, aby vybojovali postup. Je to tak?

Tohle je interní záležitost klubu, nepřísluší mi ji komentovat. Nějaký bonus tam je, samozřejmě by ale mělo převážit, že každý hráč bojuje také o svoji budoucnost. Měl by podávat takové výkony, aby v klubu pokračoval, byť na jiném místě, nebo šel do klubu, kde dostane smlouvu a začne psát nový příběh.

Je vůbec dobře, že se Vyškov stěhuje až do Příbrami, kde sice je – na rozdíl od vašeho domácího prostředí v Drnovicích – vyhovující stadion, ale je to skoro 300 kilometrů daleko? Těžko si představit, že by Vyškov v takové dálce fungoval dál jako domácí klub.

Všichni si přáli, abychom si udrželi působení v regionu. Proč to nevyšlo, je spíš otázka na někoho jiného. My jsme si to přáli taky, karty jsou ale rozdané, a jestli je to dobře, nebo špatně, to není otázka pro mě. My jsme měli nějaká přání, a ta nevyšla.