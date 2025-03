Vyškov v Drnovicích definitivně končí, nemá kde dál hrát

Konec týmu v profesionálních soutěžích ve Vyškově potvrdil předseda správní rady Vyškova Martin Chalupecký. „Nejsme schopni v našem regionu splnit podmínky pro profesionální fotbal, tedy první či druhou ligu. Přes všeobecnou snahu k dohodě a po zvážení všech okolností musíme oznámit, že profesionální fotbal v regionu pokračovat nemůže,“ povzdechl si manažer.

Snaha Vyškova najít jiné zázemí totiž také nevyšla. Stadion ve Znojmě je obsazený třetiligovým místním klubem a potřeboval by taktéž složité úpravy. Stánek přímo ve Vyškově pak nepřipadá v úvahu již vůbec, stadion v městském sportovním areálu ani nemá prostor pro splnění nároků.

Drnovice během druholigového zápasu Vyškova

Klub se poslední rok s pomocí amerických vlastníků soustředil na tvorbu projektu rekonstrukce stadionu v Drnovicích, ležících jen kilometr od Vyškova. Kromě nutných oprav šlo zejména o konstrukci povinného osvětlení a vyhřívání trávníku. Náklady na tyto investice by sahaly do vyšších desítek milionů, které by musel zajistit klub, zejména s pomocí Národní sportovní agentury.

Vyškov se od té doby pokusil o další jednání a vypracoval i konkrétní návrhy projektů, které by se v několika etapách realizovaly tak, aby MFK mohlo působit nejen v druhé lize, protože majitelé z Blue Crow Sports Group trvají v dohledné době na působení v elitní soutěži. Drnovické obyvatele však podle politiků myšlenka prvoligových soubojů neláká.

Tamní zastupitelé tak plány na obnovu zašlé prvoligové slávy z devadesátých let minulého století, ať už pod hlavičkou Drnovic či Vyškova, realizovat nechtěli. To potvrdili definitivně i na dalším jednání v uplynulém týdnu. Žádaný dlouhodobý pronájem, kterým Vyškov podmiňoval investici do obecního majetku, totiž zastupitelstvo odmítlo.

A co když Vyškov vybojuje baráž? Řád celostátních soutěží LFA na takovou variantu pamatuje: „Pokud se před zahájením baráže o 1. ligu některý z klubů vzdá práva na účast v baráži, jeho místo nezaujme žádný jiný klub. V případě, že se práva na účast v baráži vzdá jeden klub, uskuteční se pouze jedno barážové dvojutkání mezi hůře umístěným klubem 1 ligy a hůře umístěným klubem 2. ligy. Právo na účast v následujícím ročníku 1. ligy (pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v 1. lize) získává vítěz barážového utkání a zbývající klub, který měl právo na účast v baráži a tohoto práva se nevzdal.“ Kdyby Vyškov přesto chtěl do baráže nastoupit, uspěl, ale pak neobdržel licenci nebo se první ligy vzdal, právo na účast v nejvyšší soutěži by získal poražený klub z baráže, který se v konečné tabulce umístil na lepším místě. Rozhodující je pak následující pořadí: 14. tým první ligy, 2. tým druhé ligy, 3. tým druhé ligy, 15. tým první ligy

„Obec není přirozeně nachystána na zátěž pro případnou první fotbalovou ligu. Přes všeobecnou snahu k dohodě a po zvážení všech okolností musíme oznámit, že profesionální fotbal v regionu pokračovat nemůže. Rozhodně je ale třeba poděkovat obci Drnovice a místnímu fotbalovému klubu FKD za čtyři roky úspěšné spolupráce a vytvoření podmínek dle tehdejších parametrů pro profesionální fotbal,“ ukončil jednání Chalupecký.

„Pro obec by to byla velká zátěž, už jen z hlediska zajištění dopravy a pořádku. Občané z toho mají pochopitelný strach,“ vyjádřila loni na jaře starostka Zuzana Hermanová (ODS) svůj dojem o hlavním důvodu nesouhlasu zastupitelů.

Hráčům a realizačním týmům po sezoně končí až na minimum výjimek smlouvy, na jaře tedy budou možná hrát místo o prodloužení svých kontraktů o nové na jiných adresách. Vyškov by pak měl mít možnost přihlásit se do třetí nejvyšší soutěže.

Klub podle zdroje iDNES.cz ještě zkouší jednat o zázemí jinde, otázku infrastruktury v licenčním řízení pro následující sezonu však musí kluby lize předložit do 7. dubna, což je pro vedení šibeniční termín. Dle pravidel asociace se v případě neobdržení licence pro příští ročník stává tým automaticky dalším sestupujícím a nahradí ho tým z příslušné třetí ligy, v tomto případě MSFL.

Pokud by nikdo z Moravy neměl zájem, může dojít k doplnění druhé ligy bez ohledu na územní příslušnost, tedy i týmy z ČFL.

Do konce jarní části aktuální sezony zbývá Vyškovu odehrát jedenáct duelů, nejbližší už v úterý, kdy dohrává odložený zápas 17. kola proti Vlašimi.