Šustrovi chyběly od Dukly emoce. Karvinští přesvědčivě zvládli souboj o čelo tabulky

„Byl to velký zápas podzimu s těžkým a zkušeným soupeřem, takže to vítězství je fantastické,“ prohlásil karvinský trenér Roman West.
Dodal, že v prvním poločase sice Slezané dali dva góly, ale měli i další šance. „Dukla byla nebezpečná, nepříjemná, ale byli jsme na ni připraveni. Věděli jsme, že to je obrovsky zkušený tým s výbornými hráči, kteří už mají něco za sebou. Je to velmi dobrý tým dopředu, ale dozadu kvalitu úplně nemá,“ řekl kouč.
Zdůraznil, že pro Karvinské byl alfou a omegou druhý poločas. „Abychom vydrželi ve stejném tempu jako v prvním, abychom se nezatáhli a nedopadli jako v Třinci,“ připomněl prohru 2:3, „a některých domácích zápasech, kdy nás soupeři přitlačili. Hosté o přestávce vystřídali tři hráče, hráli vabank a bylo to o tom, jestli dají gól. Nakonec to vyšlo nám, zvýšili jsme na tři nula a konečně nám vyšlo i střídání, když Denny Samko definitivně rozhodl.“
Co utkání ukázalo směrem k boji obou mužstev o návrat mezi elitu?
„Potvrdili jsme, že patříme k favoritům. Byl to od nás dobrý výkon proti kvalitnímu soupeři. Herně i výsledkově jsme utkání zvládli,“ pochvaloval si karvinský záložník Štěpán Míšek, který dal vítěznou branku.
„Karviná je ještě o trošku lepší než my,“ odpověděl trenér Dukly Praha Pavel Šustr. „Nejsme pevní v obraně a uděláme chyby které soupeř s takovou kvalitou dokáže využít. Před námi je spousta práce.“
Mrzelo ho, že jeho svěřenci nedali do utkání více emocí, když šlo o první místo.
„Není možné, abychom prohrávali souboje a hráči se po hřišti pohybovali, jako by se jich to netýkalo. Je to o tom, abych ty věci do nich dostal,“ prohlásil Šustr, jemuž emoce nechyběly, protože jako obvykle lítal před střídačkou. „Však mi hodinky hlásily, že bych se měl zklidnit. Někteří hráči to ale v sobě nemají. Nevím, jestli jde z člověka, který emoční není, udělat opak... Nezříkám se zodpovědnosti, ale na tom hřišti nejsem.“
Fotbalisty Dukly dokáže vyburcovat obránce Jaroslav Svozil, jenže ten kvůli zranění chyběl. „Ale máme dost zkušených hráčů, kteří by emoce do hry měli dát – Plšek, Hany (Hanousek), Mikuš. Kdo jiný než oni?“
To karvinský tým táhl zkušený záložník Radim Breite, který burcoval spoluhráče a mimo jiné nahrával na dva góly. „Hádá se, provokuje, a pro to je pořád tak platný hráč,“ ocenil soupeře Pavel Šustr.
„Zatím jsme nějaké výsledky sbírali s týmy, které nepatřily do úplné špičky. Až teď narážíme na nejsilnější soupeře, což byl už minulý zápas s Táborskem (1:0). Příště jedeme do Ústí,“ zmínil dalšího soka trenér West. „Čekají nás béčka Slavie, Baníku, což jsou vynikající mužstva se skvělými individualitami. Nyní se teprve odkrývá pravda o našem týmu, na co má.“
Za výborné zjištění považuje, že zvládli souboje s Táborskem a Duklou bez ztráty bodu a se skórem 4:0. „To ukazuje, že náš tým kvalitu má, ale musíme v tom pokračovat,“ uvedl West.
Připomněl, že se mužstvo dávalo dohromady po tom, co se v létě po pádu do druhé ligy rozpadlo.
Nehrozí, že se bude podobná situace opakovat i v zimě?
„To by pro byla obrovská katastrofa,“ řekl Roman West. „My potřebujeme hráče udržet, nějakou dobu s nimi pracovat a spíš ještě posílit, abychom měli větší konkurenci, víc možností střídat, abychom byli údernější. Beru, když někdo bude hrát dobře, tak může odejít, tak to ve fotbale chodí, ale my už jsme měli tolik odchodů... To mužstvo krvácelo, že už si něco takového nemůžeme dovolit. Hrajeme na hraně, takže si neumím představit, že by někdo odešel.“