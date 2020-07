Trenér chrudimských amatérů: Cítili jsme, že kluci už toho mají plné zuby

Pokud Vlašim v páteční venkovní dohrávce neporazí Třinec, obsadí chrudimští fotbalisté v letošním ročníku druhé ligy definitivně deváté místo. Což je věc, jíž si je podle stopera Petra Drahoše třeba vážit.

„Musíme být spokojení s tím, že jsme se zachránili tak brzo,“ vracel se 26letý řízný zadák v myšlenkách do poloviny června, kdy Chrudim doma v bláznivém zápase 22. kola porazila 4:3 Jihlavu a získala klid.

„Bohužel pak asi přišlo nějaké uspokojení, i když se tomu trenér snažil předejít. Ale to je česká nátura... Skončit v první desítce je však myslím dobrý výsledek,“ dodal Drahoš po vítězství 3:1 v úterní derniéře s Vítkovicemi.

S fanoušky Za Vodojemem jste se chtěli rozloučit vítězstvím, ale po třetině utkání jste prohrávali.

My jsme nezačali úplně špatně, měli jsme tam nějaké šance. Chtěli jsme hrát takhle, ale bohužel jsme nedali gól. Pak přišlo to, co jsme nechtěli - z jediné šance soupeře jsme jeden dostali. Při rohu to smrdělo už předtím... Do poločasové přestávky jsme pak strašně bláznili. V kabině jsme si řekli, že není kam spěchat, že je hodně času, ať už hlavně neinkasujeme. Díkybohu jsme brzy srovnali, pak dali na 2:1 a uklidnili se. Nakonec dal Rybus (Petr Rybička) na 3:1. Ve druhém poločase jsme přidali a obrátilo se to pak k nám.

Svoje příležitosti v úvodu zahodili Daniel Vašulín nebo Ondřej Kesner. Chyběla po předchozích nevydařených výsledcích lehkost v zakončení?

Trenér nám říkal, že nesmíme urazit fotbalového boha tím, že budeme spalovat šance a nebudeme na ně pořádně připravení. Ale tím to podle mě nebylo. Kluci góly dávat chtějí, někdy se to holt nepovede. Kdo fotbal hrál, tak ví, že to pokaždé nejde, jak si lidi myslí. Naštěstí to tam pak spadlo a otočili jsme to.

Co vám kouč Veselý ještě povídal v šatně kromě toho, že máte být trpěliví?

Uklidňoval nás, že není důvod si nějak nadávat, že jsme v tom společně a že si za tím společně musíme taky jít. A to se potom vyplatilo.

V 59. minutě jste hlavou vstřelil vítězný gól. Navíc to byla vaše první druholigová trefa vůbec, to vám muselo udělat velkou radost.

Nějaký gól jsem určitě dát chtěl. Přišlo to až teď - ale je jedno, kdo ho dal. Hlavní je, že máme tři body.

Hrálo se v rychlém sledu. Měli jste toho teď ke konci už dost?

Bylo to náročné, ale my měli poměrně široký kádr a trenér hráče točil. Před Sokolovem se toho nashromáždilo trošku víc; bohužel jsme tam (v předposledním kole) prohráli, i když herně to nebylo tak zlé, jak vypadá výsledek (porážka 0:3). Myslím, že jsme to zvládli a sezona skončila celkem dobře.

V předešlých pěti zápasech jste dostali 15 branek, což je strašně moc, ani s Vítkovicemi jste čisté konto neudrželi. Čemu to jako obránce přičítáte?

Řešíme to celou sezonu, teď se to sešlo, že jsme dostali v pěti zápasech po sobě tři góly. Byli jsme u toho všichni, začíná to od útoku po obranu. Vůbec nevím, čím to bylo, musíme se na to lépe připravovat a zapracovat na tom, aby to v příští sezoně tak nebylo.

Kde a jak teď po sezoně hodláte odpočívat?

S rodinou, před dvěma a půl měsíci se mi narodil prcek. Hned se chystáme na menší výlet. (vot)