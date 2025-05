„Přijďte hráčům poděkovat za účast v baráži. Těšíme se na vás,“ zval chrudimský klub své fanoušky. Úkol už zbývá jen jediný. Definitivně si pojistit druhou příčku v tabulce, která by znamenala pikantní střet se sousedními Pardubicemi. Při aktuálním jedenáctibodovém náskoku na třetí Vyškov je ovšem i tohle téměř jistotou. Pardubice už mají 15. místo zaručené poté, co v sobotu prohrály 0:2 s Duklou.

„Jsme tomu opravdu blízko. Máme ohromnou radost,“ netajil se kouč Chrudimi Jindřich Tichai na klubovém webu.

Zápasy Chrudimi 27. kolo 8. května Chrudim – Prostějov 17.30 28. kolo 11. května Jihlava – Chrudim 17.00 29. kolo 17. května Chrudim – Zlín 15.00 30. kolo 25. května Olomouc B – Chrudim 17.00 Baráž

1. zápas 28. května Pardubice – Chrudim 17.00 2. zápas 1. června Chrudim – Pardubice 17.00

Boj o první ligu se v souvislosti s Chrudimí řešil v podstatě od začátku sezony. Východočeši prolétli podzimem, vyhráli deset zápasů z patnácti a přezimovali jen sedm bodů za prvním Zlínem.

Euforii ale brzdil pohled nejen na ekonomickou situaci klubu, který na konci roku 2023 musel inkasovat mimořádnou pětimilionovou půjčku od města, aby měl na výplaty a mohl vůbec přihlásit druhou ligu.

Dalším faktorem je stadion, který už Chrudimi nestačí ani na nižší soutěž, a z důvodu absence umělého osvětlení bude muset příští ročník nehledě na výsledek baráže zahájit paradoxně právě v Pardubicích.

„Jinou variantu vlastně ani nemáme. S FK Pardubice jsme se domluvili na podmínkách společného působení na jednom stadionu a věříme, že po podzimu se zase vrátíme domů,“ uvedl už před časem pro MF DNES šéf Chrudimi Tomáš Linhart.

Připustil, že i budování zmíněného osvětlení bude pro klub finančně velmi náročné, snu o první lize se však nevzdává. „Každý se chce posouvat dopředu. Krok číslo jedna byl uhrát baráž, teď ze sebe zkusíme vydat to nejlepší, co umíme, a pak se uvidí, na co to bude stačit,“ těšil se Linhart.

Dozví se to nejpozději 1. června, kdy je na programu odvetné barážové utkání. Chrudim k němu nastoupí na domácím hřišti.