McDonald’s Cup hlásí rekordní účast. Výjimečný turnaj, říká Nedvěd

Zájem o fotbal a školní sportovní soutěže mezi dětmi i školami sílí. Důkazem je i turnaj McDonald’s Cup, který každý rok hlásí víc a víc zúčastněných škol.
Výraznou roli v atmosféře i propagaci turnaje hrají i inspirativní osobnosti českého fotbalu. Stejně jako loni se i letos do projektu zapojuje fotbalistka Kateřina Svitková a nově také Lukáš Provod, oba působí v pražské Slavii.
V roli ambasadora působí ikona českého fotbalu, držitel Zlatého míče a nyní manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
„McDonald’s Cup je výjimečný svou atmosférou. Děti hrají s energií a upřímností, která připomíná, proč sport milujeme. Těším se, až je v Ostravě uvidím bojovat s nadšením, které je pro tenhle turnaj typické,“ říká Nedvěd.
Organizátoři zdůrazňují, že velký zájem škol jen potvrzuje význam projektu. „Každý rok vidíme, jak turnaj dětem pomáhá objevovat radost z pohybu a posiluje vztahy ve školních kolektivech. Je skvělé, že letos můžeme přivítat rekordních 2 217 škol,“ doplňuje Lucia Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru McDonald’s Cupu.
Jak turnaj probíhá?
Letošní ročník se odehrává v několika fázích. Od února do začátku května probíhají školní, okrsková a okresní kola, během nichž se odehrají stovky zápasů napříč republikou.
Následují okresní finále, která se konají až do poloviny května. Poté přichází na řadu krajská finále, jež se uskuteční mezi 11. a 20. květnem v jednotlivých krajích Česka.
Z krajských fotbalových soubojů vzejdou týmy, které postoupí na celorepublikové finále. To se letos uskuteční na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, kde se utkají ty nejlepší školní týmy z celé České republiky. Nepůjde ale jen o vítěze, ale zejména emoce a radost ze hry.