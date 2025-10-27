První federální derby na McDonald’s Cupu. Český tým na Strahově porazil Slováky

Autor:
  15:59
McDonald’s Cup, největší školní sportovní turnaj v Česku i na Slovensku, má za sebou výjimečný zápas. V neděli na stadionu Přátelství na pražském Strahově se odehrálo historicky první mezinárodní utkání mezi českým a slovenským vítězem turnaje. Chlapci a děvčata z české ZŠ Davle nakonec porazili slovenským tým ze ZŠ Spojová z Banské Bystrice 8:2.
Kluci a holky z české ZŠ Davle porazili své slovenské protihráče ze ZS v Banské...

Kluci a holky z české ZŠ Davle porazili své slovenské protihráče ze ZS v Banské Bystrici. | foto: McDonald’s Cup

Momentka z finále McDonald’s Cupu.
Finále McDonald’s Cupu se konalo v Teplicích.
Momentka z loňského turnaje McDonald’s Cup.
Momentka z loňského turnaje McDonald’s Cup.
16 fotografií

Česko-slovenské setkání začalo již v sobotu, kdy si malí šampióni prohlédli zákulisí stadionu pražské Sparty a setkali se s Lukášem Haraslínem, ambasadorem slovenského McDonald’s Cupu, kterému odevzdali společný dres podepsaný všemi dětmi. A poté mu v roli malých novinářů kladli otázky.

„Jako patron McDonald’s Cupu na Slovensku se snažím dětem předat to, co mi fotbal dal – radost ze hry, respekt k soupeři a víru, že sny se mohou splnit, pokud děláte to, co máte rádi,“ řekl Lukáš Haraslín. „McDonald’s Cup jim dává šanci objevit, že fotbal není jen o vítězství, ale také o přátelství, odpovědnosti a společné radosti ze hry, a to tento zápas krásně ukázal.“

Turnaj McDonald’s Cup vyvrcholil v Teplicích, dorazil i nový předseda FAČR

Za Českou republiku si proti slovenským šampionům ze ZŠ Spojová z Banské Bystrice zahráli výherci kategorie A ze ZŠ Davle. V obou týmech byli jak chlapci, tak děvčata. Šlo o historicky první mezinárodní přátelské utkání vítězů McDonald’s Cupu. A nešlo ani tak o výsledek, nýbrž hlavně o radost ze hry a zážitky.

„McDonald’s Cup se posunul na další úroveň. Mezinárodní přátelský zápas je důkazem toho, že turnaj má sílu spojovat děti napříč hranicemi a ukázat jim, jak chutná fotbal,“ říká Lucie Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru McDonald’s Cupu v obou zemích.

Netradiční federální souboj ocenil i trenér českého týmu Lukáš Mráz: „Tento zápas pro nás byl odměnou za celou sezonu. Vše bylo skvěle připraveno a jsme moc rádi, že jsme tu mohli být. Pro děti to bylo první mezinárodní utkání a užily si jej naplno.“

Což odkývala i malá fotbalistka Rozálie Bosmanová: „Zápas byl super. Tým skvěle pracoval s míčem a jsem ráda, že i holky mají v týmu důležitou roli. Hrálo se mi výborně.“

Zápas mezi ZŠ Davle a ZŠ Banská Bystrica se odehrál v neděli na pražském Strahově.

Slovenský tým z Banské Bystrice si i přes prohru celý výlet do Prahy užil. „Zápas byl výborně zorganizovaný a podmínky skvělé. Výsledek jsme si úplně nezasloužili – několikrát jsme trefili břevno, góly nám nepadaly, což byla škoda. I tak to bereme jako cennou zkušenost,“ hodnotil trenér Miroslav Romanovský

Přátelské mezinárodní utkání tak symbolicky uzavřelo 26. ročník McDonald’s Cupu. Školy se už nyní mohou hlásit do nového ročníku na webu www.mcdonaldscup.cz.

Ambasadorem turnaje bude tentokrát Pavel Nedvěd, manažer českých reprezentací a držitel Zlatého míče.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Betis vs. AtléticoFotbal - 10. kolo - 27. 10. 2025:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
27. 10. 21:00
  • 3.33
  • 3.56
  • 2.24
Slavia B vs. Ústí n. L.Fotbal - 15. kolo - 28. 10. 2025:Slavia B vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:00
  • 2.08
  • 3.65
  • 3.03
Karviná vs. SlováckoFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2025:Karviná vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:00
  • 1.80
  • 3.40
  • 3.78
Sparta vs. BohemiansFotbal - 13. kolo - 28. 10. 2025:Sparta vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
28. 10. 17:00
  • 1.30
  • 5.41
  • 8.98
Jablonec vs. Dukla PrahaFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2025:Jablonec vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
28. 10. 17:00
  • 1.45
  • 3.90
  • 5.78
Lecce vs. NeapolFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2025:Lecce vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:30
  • 6.50
  • 4.03
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Nejslabší start v Trpišovského éře. Loni měla Slavia o deset bodů víc

Osmý podzim trenéra Jindřicha Trpišovského ve Slavii, nejméně bodů po úvodních třinácti kolech. Slávističtí fotbalisté svou hrou fanouškům nerozdávají radost, zato rozhazují po hrstech body.

27. října 2025  15:15

Fandové Slavie zaplatili Řehákovi pokutu. Chceme tu srdcaře, vzkazuje Tribuna Sever

Fanoušci fotbalové Slavie se složili asistentovi trenéra Pavlu Řehákovi na pokutu za hanlivé pokřiky po derby na Spartě. Dvaašedesátiletý kouč dostal od disciplinární komise trest ve výši 30 000...

27. října 2025  14:45

Trmal je špička, Krejčí motivátor a inspirátor. Kouč Frťala o pilířích Teplic

Brankář Matouš Trmal udělal zkraje ligového podzimu chyby, které stály fotbalové Teplice body. Kouč Zdenko Frťala svou největší letní posilu v krizi podržel a teď se mu to gólman vrací, za posledních...

27. října 2025  14:29

Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Potkají se v útrobách letenského stadionu, podají si ruce, seznámí se a hned se dají do řeči. Byť oba provozují jiný sport, jedno je spojuje. Oba vedou kabinu pražské Sparty jako kapitáni. Fotbalista...

27. října 2025  14:01

Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese

Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...

27. října 2025  13:49

Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou

Navzdory několika sporným rozhodnutím se dlouho nedělní fotbalové El Clásico dohrávalo v až nezvyklém klidu. O to větší ale byla šarvátka, která se rozpoutala ještě před závěrečným hvizdem na...

27. října 2025  13:33

Šíp k nafilmovanému pádu: Neudělal bych nic jinak, zdeformoval bych Markoviče

Malé déja vu mají za sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve čtvrtek smutnili po zápase Konferenční ligy proti polskému Rakówu, že neudrželi vedení po jediné střele na branku. V neděli proti pražské...

27. října 2025  11:30

Idumbo, nová hrozba Ústí. Belgičan dal první góly, jeho bratr posílil AS Monako

Franck Idumbo, nová útočná hrozba fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Dvěma góly v páteční druholigové bitvě skalpoval béčko Ostravy a v novém působišti skóroval dříve než jeho mladší sourozenec,...

27. října 2025  10:45

Frustrovaní fanoušci Wolves se obrátili i proti trenérovi, Krejčí a spol. stále strádají

Ještě pár měsíců nazpět slavil s fanoušky záchranu v místní hospodě, nadšení ale vystřídala frustrace, kterou si Vítor Pereira, portugalský kouč Wolverhamptonu, vyslechl u sektoru těch...

27. října 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud...

27. října 2025  9:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Němce zvedl a vrátil jim drajv. Dokázal by teď Klinsmann restartovat Česko?

V létě 2004 za ním do Kalifornie dorazil na kamarádskou návštěvu Berti Vogts, bývalý reprezentační kouč, dál úzce napojený na vedení německého svazu. Grilovali maso, padlo pár piv, dlouhé hodiny...

27. října 2025  8:30

Slavia drhne a nudí, letní posily neexistují. Trpišovský hledá cestu z neznámé situace

Na den přesně před půl rokem proměnili duel v Olomouci v pozoruhodnou fotbalovou exhibici. Zábavným a lehkonohým výkonem dotančili k mistrovskému titulu, útočník Kušej při pětigólové demolici nasázel...

27. října 2025  6:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.