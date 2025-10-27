První federální derby na McDonald’s Cupu. Český tým na Strahově porazil Slováky

Česko-slovenské setkání začalo již v sobotu, kdy si malí šampióni prohlédli zákulisí stadionu pražské Sparty a setkali se s Lukášem Haraslínem, ambasadorem slovenského McDonald’s Cupu, kterému odevzdali společný dres podepsaný všemi dětmi. A poté mu v roli malých novinářů kladli otázky.
„Jako patron McDonald’s Cupu na Slovensku se snažím dětem předat to, co mi fotbal dal – radost ze hry, respekt k soupeři a víru, že sny se mohou splnit, pokud děláte to, co máte rádi,“ řekl Lukáš Haraslín. „McDonald’s Cup jim dává šanci objevit, že fotbal není jen o vítězství, ale také o přátelství, odpovědnosti a společné radosti ze hry, a to tento zápas krásně ukázal.“
|
Turnaj McDonald’s Cup vyvrcholil v Teplicích, dorazil i nový předseda FAČR
Za Českou republiku si proti slovenským šampionům ze ZŠ Spojová z Banské Bystrice zahráli výherci kategorie A ze ZŠ Davle. V obou týmech byli jak chlapci, tak děvčata. Šlo o historicky první mezinárodní přátelské utkání vítězů McDonald’s Cupu. A nešlo ani tak o výsledek, nýbrž hlavně o radost ze hry a zážitky.
„McDonald’s Cup se posunul na další úroveň. Mezinárodní přátelský zápas je důkazem toho, že turnaj má sílu spojovat děti napříč hranicemi a ukázat jim, jak chutná fotbal,“ říká Lucie Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru McDonald’s Cupu v obou zemích.
Netradiční federální souboj ocenil i trenér českého týmu Lukáš Mráz: „Tento zápas pro nás byl odměnou za celou sezonu. Vše bylo skvěle připraveno a jsme moc rádi, že jsme tu mohli být. Pro děti to bylo první mezinárodní utkání a užily si jej naplno.“
Což odkývala i malá fotbalistka Rozálie Bosmanová: „Zápas byl super. Tým skvěle pracoval s míčem a jsem ráda, že i holky mají v týmu důležitou roli. Hrálo se mi výborně.“
Slovenský tým z Banské Bystrice si i přes prohru celý výlet do Prahy užil. „Zápas byl výborně zorganizovaný a podmínky skvělé. Výsledek jsme si úplně nezasloužili – několikrát jsme trefili břevno, góly nám nepadaly, což byla škoda. I tak to bereme jako cennou zkušenost,“ hodnotil trenér Miroslav Romanovský
Přátelské mezinárodní utkání tak symbolicky uzavřelo 26. ročník McDonald’s Cupu. Školy se už nyní mohou hlásit do nového ročníku na webu www.mcdonaldscup.cz.
Ambasadorem turnaje bude tentokrát Pavel Nedvěd, manažer českých reprezentací a držitel Zlatého míče.