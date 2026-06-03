Mládežnický McDonald´s Cup nabídl 55 908 gólů. Přihlásilo se přes dva tisíce škol

Do letošního 27. ročníku se přihlásilo rekordních 2 235 škol.
Ve finále 1. a 2. června se utkalo 16 nejlepších školních týmů v kategorii A (1.–3. třída), stejný počet týmů v kategorii B (4.–5. třída) a 8 týmů v kategorii M (malotřídky).
Z napínavých finálových duelů si nakonec vítězství v kategorii A odvezla ZŠ J. Hlávky Přeštice, v kategorii B ZŠ Sever Hradec Králové a mezi malotřídkami nejlepší výkony podala ZŠ České Heřmanice.
„Svátek fotbalu, jak říkáme celorepublikovému finále, je pro nás opravdovým svátkem. Je skvělé vidět radost dětí, jejich týmovou spolupráci a nadšení ze hry na prvoligovém stadionu. McDonald’s Cup je pro mnohé první velkou sportovní zkušeností, která formuje nejen budoucí sportovce, ale také osobnosti,“ říká Michal Mládek, franšízant McDonald’s a člen organizačního štábu turnaje.
„Velké poděkování patří všem učitelům, trenérům, rodičům a partnerům, kteří dětem umožnili zažít tento jedinečný svátek fotbalu,“ doplnil.
„Přivítat celostátní finále opět v Ostravě je pro mě velkou ctí i radostí. Ostrava dlouhodobě investuje značné prostředky do podpory sportu dětí a mládeže, protože vnímáme sport nejen jako cestu ke zdravému životnímu stylu, ale také jako prostředek k rozvoji disciplíny, týmové spolupráce a fair play. McDonald’s Cup svými hodnotami tyto principy skvěle naplňuje a jsem hrdý na to, že naše město mohlo být součástí jeho finálového vyvrcholení,“ uvedl Jan Dohnal, primátor Ostravy.
Počet přihlášených škol i dětí roste už několik let po sobě. Dohromady školy sestavily 3 699 týmů z více než 43 tisíc dětí, z toho přibližně také dvou tisíc fotbalistek.
Týmy postupovaly nejprve z okrskových a okresních kol. V květnu se utkaly v krajských finále, v nichž během osmi dnů 250 krajských finalistů sehrálo více než 500 zápasů. Celkově za celý letošní ročník padlo 55 908 gólů a z toho ve velkém finále jich děti nastřílely 758.
„Tento turnaj není jen o fotbale, ale především o radosti ze sportu, fair play i přátelství mezi dětmi z celého Česka. Mladí sportovci, které dnes vidíme na hřišti, jsou budoucností českého fotbalu, a je naší povinností je podporovat, vytvářet jim kvalitní zázemí a dát jim prostor naplno rozvíjet svůj talent. Jsem hrdý, že Moravskoslezský kraj může být součástí této inspirativní sportovní události,“ řekl Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje, který spolu s dalšími turnaj zahájil.
Ve dvou finálových dnech byl pro účastníky připraven rozmanitý program a nechyběl ani tradiční turnaj osobností, do kterého nastoupili mj. patronka ročníku Kateřina Svitková či bývalí fotbalisté Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski, Pavel Horváth a David Lafata. Objevil se také známý herec Jakub Kohák.
Individuální ceny McDonald´s Cupu
Nejlepší střelec Kategorie A, Filip Šára, ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice - 14 gólů
Nejlepší střelec kategorie B, Áron Skupieň – ZŠ Dělnická, Karviná - 13 gólů
Nejlepší střelec kategorie M, Filip Radiměřský – ZŠ Vyžlovka - 11 gólů
Cena RŽ SPORT Střelec nejrychlejšího gólu kat. A, Šimon Štěpán – ZŠ Litomyšl - 6 sekund
Cena RŽ SPORT Střelec nejrychlejšího gólu kat. M, Tomáš Kovanda – ZŠ Černožice - 26 sekund
Cena RŽ SPORT Střelec nejrychlejšího gólu kat. B, Theodor Goll – ZŠ Eden, Praha - 9 sekund
Nejlepší brankář kat. A, Šimon Šindelář ZŠ Jitřní, Praha
Nejlepší brankář kat. M, Damian Novák, ZŠ České Heřmanice
Nejlepší brankář kat. B, Kryštof Svoboda, 33. ZŠ Plzeň
Cena od společnosti PUMA – kopačky dle vlastního výběru, Denis Ujec, ZŠ Ohrazenice a Tadeáš Hladík, ZŠ Bolešiny