Věděl jsem, že do Jihlavy chci, říká slovenský záložník Lacko

Mám tomu rozumět tak, že nyní se sice chystáte na sezonu s druholigovou Jihlavou, nicméně bydlet zůstanete dál ve Znojmě?

Přesně tak. Ve Znojmě je krásně, moc se mi tam líbí. V minulosti jsem měl několikrát možnost si finančně polepšit, kdybych šel hrát jinam, ale u mě nakonec vždy vyhrálo město. A lidi, které tam mám a znám. Znojmo prostě miluju a asi se z něj už nikdy neodstěhuju.

Je fakt, že do Jihlavy to nebudete mít moc daleko. I když cestování mezi oběma městy je teď kvůli opravě silnice dost náročné...

To je pravda, ale já to určitě zvládnu. (usmívá se)

Ne snad že bych vám chtěla něco podsouvat, nicméně do FC Vysočina přicházíte ve dvaatřiceti letech, takže může jít o vaši poslední štaci.

Je pravda, že tím momentálně uzavírám jakýsi trojúhelník. Hrál jsem v Brně, ve Znojmě a teď tedy v Jihlavě. Uvidíme, jestli tady kariéru už dokončím.

Kývl jste na nabídku Vysočiny hned, nebo vám rozhodování nějakou dobu trvalo?

Vlastně jsme se oťukávali už asi půl roku dozadu, jenže já měl tehdy ještě smlouvu, což nebylo pro Jihlavu zrovna zajímavé. Tak jsme počkali až na tuhle dobu. Jednání bylo korektní, neměl jsem nad čím dlouho přemýšlet.

Nechybělo mnoho a mohl jste hrát v jejím dresu první ligu...

Já jsem ale nečekal na to, jak to dopadne. Jestli Vysočina postoupí, nebo ne. Byl jsem rozhodnutý, že do Jihlavy chci. Věřím, že budeme hrát někde nahoře.

Polepšíte si určitě, protože Znojmo letos spadlo z druhé ligy do třetí. Jak jste prožíval tenhle smutný konec sezony?

Je to těžké po těch letech, které jsem ve Znojmě strávil. Sestoupili jsme sice už z nejvyšší soutěže, ale pád do třetí ligy jsem si opravdu představit nedokázal.

V kádru jste sice byl, ovšem do zápasů jste na jaře nezasáhl...

Však mě taky mrzí, že jsem nemohl klukům pomoct. Byl jsem zraněný. I když někteří lidi si myslí, že jsem simuloval.

Proč si to myslí?

Nechci se k tomu teď vracet. Každopádně jsem do posledního kola věřil, že se Znojmo zachrání. A je mi moc líto, že to nevyšlo.

Momentálně už jste zdravotně fit?

Vypadá to, že ano. Ale tři měsíce jsem nehrál a první týden s tím asi budu dost bojovat. Možná ani do prvního přípravného zápasu hned nenaskočím. Ale doufám, že do ligy už bude všechno na sto procent.

Koho v jihlavském týmu znáte?

Zhruba padesát procent hráčů a trenéry, takže s nějakým zapadnutím by neměl být problém. Já navíc nejsem konfliktní typ. Věřím, že jdu do prostředí, v němž se budu cítit dobře. Mám jenom trochu strach, abych někoho nezklamal. Ale za to zase může ta moje pauza. Každopádně budu dělat maximum, aby bylo všechno v pohodě.

Ve vašem fotbalovém životopisu stojí i zmínka o půlročním působení v rakouském Retzu. Také jste si ho vybral kvůli dostupné vzdálenosti od Znojma?

Vlastně ano. Končil jsem ve Zbrojovce, plánoval svatbu, a kvůli tomu jsem se nechtěl stěhovat nikam daleko. Varianta Retz pro mě byla tudíž ideální. I když finančně jsem si trochu pohoršil.

A jak to bylo s kvalitou soutěže?

Půlka mančaftů se dá srovnat s naší druhou ligou, zbytek už je na tom hůř.

Svatba se povedla? Jste už dva roky ženáč?

No asi jo... Teda měli jsme teď výročí. (chvilku váhá) A jo, máte pravdu, jsou to dva roky. Teď jste mě dostala. (směje se)

Tak hlavně že jste nezapomněl na samotné výročí...

To ne, datum mám poznačené v kalendáři. A taky Facebook mě upozornil. Takže všechno bylo v pohodě. (usmívá se)

Jste ještě pořád víc Slovák, nebo už je z vás spíš Čech?

Jelikož dcera chodí do školky a já nechci, aby se jí míchala slova, tak na ni mluvím už hlavně česky. I manželku mám Češku. Ale jinak vždycky budu víc fandit Slovákům, pokud budeme v něčem hrát proti sobě. (usmívá se)