Koubek v Hradci končí, rozhodl zájem Zlína. Půjde ve stopách otce?

V generálce na jarní část fotbalové ligy s kazachstánským Turanem nastřílel čtyři góly. Všechny ve druhém poločase. Od té doby ale žádný a další už ani nepřidá.

Pětadvacetiletý útočník totiž po dvou a půl letech kádr hradeckého mužstva opouští. S velkou pravděpodobností natrvalo, protože do druholigového Zlína přestoupil. Poté, co se v Hradci nedohodl na pokračování smlouvy, která mu měla skončit v létě.

„S Matějem a jeho manažerem jsme od listopadu loňského roku intenzivně řešili jeho prodloužení smlouvy. Nabídku jsme několikrát vylepšovali, situace se však nyní dostala do bodu, kdy sám Matěj neviděl v našem klubu svoji další perspektivu a rozhodl se pro přestup,“ uvedl ke Koubkově přestupu Jiří Sabou, sportovní ředitel hradeckého klubu.

Fakta Zimní změny v Hradci ● příchody:Tom Slončík (hostování z Plzně) ● odchody:Ladislav Krejčí (přestup do Teplic), Petr Pudhorocký hostování ve Skalici), Daniel Kaštánek (konec hostování ze Sparty), Karel Spáčil (přestup do Plzně – jaro odehraje v Hradci), Matěj Koubek (přestup do Zlína), Matěj Náprstek (hostování v Chrudimi), Daniil Holovatskyi (hostování ve Vlašimi)

Koubek se po celé angažmá v Hradci těžko propracovával do sestavy hradeckého mužstva. V této sezoně sice nastoupil k třinácti zápasům, ale ani jednou v základní jedenáctce. Nasbíral tak pouhých 233 minut a vstřelil jediný gól. V podzimním zápase v Českých Budějovicích.

„Jeho herní vytížení nebylo takové, jaké jsme si vzájemně představovali,“ připustil Sabou, „vzhledem k tomu, že by v létě po vypršení smlouvy odešel zdarma, jsme se nakonec rozhodli ho v poslední den přestupního období uvolnit.“

O Koubkovy služby mělo zájem několik klubů. Nakonec se rozhodl pro klub, jehož tým po vydařeném podzimu míří k návratu do 1. ligy. „Zlín měl o mě největší zájem se všech týmů. Hodně se mi to líbilo, jsem hladový a natěšený. Chci být prospěšný a pomoct Zlín vrátit tam, kam patří,“ sdělil Koubek.

Koubek, jenž do Hradce zamířil z pražských Bohemians, zkušenosti s druhou ligou má, zahrál si ji v Jihlavě a v Ústí nad Labem: „Nejdu do neznáma. Vím, co od soutěže čekat, jaké jsou klubové ambice. Doufám, že na konci sezony budeme slavit.“

Svým přestupem do Zlína kopíruje kariéru svého otce Františka. Rovněž prvoligového útočníka, jenž si angažmá v Hradci vyzkoušel dokonce dvakrát. Zvlášť úspěšně z jeho strany bylo to druhé z konce 90. let minulého století. Pod vedením tehdejšího kouče Hradce Hřebíka patřil Koubek k nejobávanějším útočníkům v lize.

V roce 2003 Koubek starší působil ve Zlíně, kam nyní zamířil jeho syn. „Samozřejmě jsme se o tom s tátou bavili a konzultovali to, fotbal řešíme neustále,“ přiznal Koubek mladší a dodal, že fotbalová minulost jeho otce nebyla tím nejdůležitějším, co pro Zlín rozhodlo, „nemyslím si, že bych měl jít v jeho stopách, rozhodl zájem Zlína.“

Koubek připustil, že i když byl jeho přestup dotažen až v poslední den přestupového okna, o zájmu Zlína věděl už delší dobu.

„Nabídka Zlína se mi hodně líbila. I když jsem měl víc možností a mohl i prodloužit smlouvu v Hradci, kde jsem nebyl spokojený s vytížením, přijal jsem novou výzvu. Tím, že se Zlín dohodl s Hradcem na konci přestupního termínu, vypovídá to o jeho zájmu,“ poznamenal fotbalista, jenž v dresu Hradce nastoupil k prvoligovým duelům a zaznamenal v nich sedm branek.

Koubek nebyl jediným hráčem, který na závěr zimního přestupového okna hradecký kádr opustil. Společně s ním odešel na hostování do rovněž druholigové Vlašimi obránce Holovatskyi. Ukrajinský obránce sice s týmem absolvoval přípravu, ale v lize šanci zatím nedostal.