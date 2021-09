Boj o postup stále žije, věří opavský obránce Helešic

„Po sezoně odešlo šestnáct lidí a tým se dělal úplně znovu,“ připomněl Helešic. „A i když příprava nebyla nejkratší, sehrávat se není úplně jednoduché. Zabere to nějaký čas. Nezvládli jsme však některé zápasy doma. A venku jsme bodovali až v sedmém kole v Jihlavě (2:0).“

Doma jste ze čtyř zápasů vyhráli jen jeden a třikrát jste remizovali. I to je důsledek nesehranosti?

Je to jedna z věcí, ale doma nás trápí nevyužité šance.

Na druhé postupové místo ztrácíte devět bodů. Je šance, že ještě budete o první ligu bojovat?

Když si vše včas sedne, můžeme chytnout vítěznou sérii a do boje o postup zasáhnout. Bodová propast na čelo není ještě tak velká.

Příležitost porovnat opět síly s prvoligovým protivníkem jste měli v úterý, kdy jste doma ve třetím kole MOL Cupu prohráli s Mladou Boleslaví 2:4. Co vám utkání ukázalo?

Že první liga má nesmírnou kvalitu. Boleslav přijela skoro v plné sestavě. My jsme v prvním poločase udělali dvě chyby a dostali dva góly. A o tom první liga je. Jsou v ní hráči, kteří každou chybu potrestají. Potkávali jsme se s tím minulou sezonu a v poháru se to ukázalo znovu.

Hrával jste na kraji obrany. Trenér Roman West vás více posílá do útoku. Vyhovuje vám to?

V Baníku i Budějovicích jsem hrál levého obránce. Ale tam byly průběhy zápasů trochu jiné. Hodně se útočilo a podporoval jsem to zezadu. Trenér si se mnou před sezonou sedl a řekl mi, že se mnou počítá spíše dopředu. Cítím se tam i lépe.

Nejsou tam tolik vidět chyby jako v obraně, že?

Když ztratím balon, je za mnou ještě pět šest hráčů, ale my vpředu zase musíme dávat góly. Je tam ofenzivní zodpovědnost.

Co říkáte tomu, že se dvěma vstřelenými góly jste zatím nejlepším střelcem mužstva?

Spokojený nejsem. Je to málo. Měl jsem šance dát další góly. Doma jsem nastřelil břevno, tyčku. Řekl bych, že se mě teď drží smůla a nemůžu to protrhnout. Věřím, že to brzy přijde a zlomím to. Šancí jsem měl vážně dost.

Ve 24 letech patříte ke zkušenějším hráčům v mužstvu, k tahounům. Vyhovuje vám to?

Cítím se dobře. Už mám něco odehráno i v první lize. V kabině máme spoustu mladých kluků. Nějaké zkušenosti mám, takže jim mohu pomoct.