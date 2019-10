2+2! Hanouskův parádní zápas. Nejlepší v životě, říkal sparťanský bek

Povedenější zápas v kariéře nezažil. Vždyť v něm dal víc gólů než během svých 145 ligových startů, kdy se trefil jednou jedinkrát.

„Byl to můj nejlepší zápas v životě! Když jsem přicházel do Sparty, tak se hodně mluvilo o tom, že na to nemám. Že nemám čísla. Vždy záleží na tom, jak je úspěšný tým. Zahráli jsme výborně jako mužstvo, z toho vyplynuly i moje góly,“ popisoval Hanousek.

Třetí z posledních čtyř zápasů jste vyhráli 4:0, zajistili jste si postup do čtvrtfinále, panuje spokojenost?

Samozřejmě. Varoval nás začátek utkání, nevstoupili jsme do zápasu dobře. Díky brankáři Nitovi jsme přestáli úvod bez inkasované branky. Prvních patnáct minut jsme byli horším týmem. Když pak dáte dva góly, tak se hraje úplně jinak. Následně už jsme si průběh hlídali.

Čím vás České Budějovice překvapily v úvodu? Dynamo mělo dvě velké příležitosti.

Dělali jsme, co jsme mohli. Ale patnáct minut jsme nestíhali. Budějovice vlétly do utkání nažhavené, domácí byli všude dřív. Florin Nita nás podržel, to bylo důležité. Každopádně jsme nic nepodcenili, to si v naší situaci nemůžeme dovolit.

Rozhodla celé utkání produktivita? Domácí šance neproměnili, vy jste naopak se šancemi neplýtvali.

Na konci každého zajímá pouze výsledek. Dynamo vyběhlo po pauze do hry s vidinou toho, že ještě může průběh otočit. Rozhodl třetí gól, po kterém už jsme si postup pohlídali.

Byl jste u všech čtyř branek. Je pro vás cennější vstřelený gól, nebo asistence spoluhráči?

Jsem rád, když jakkoliv pomohu týmu. Třeba při asistenci na gól první Libora Kozáka jsem střílel (usmívá se). Po první vstřelené brance jsem vtipkoval, že mám jedinečnou šanci na hattrick. Nakonec to skoro vyšlo.

V minulém ligovém kole vyšel zápas na vaší pozici Martinu Frýdkovi. Cítil jste větší motivaci, když jste se dostal do sestavy?

To ne. Vypadl jsem ze sestavy po derby, které se mi nepovedlo. Nedařilo se mi delší dobu, proto dostali šanci jiní. Vidím to objektivně. Navíc ve Spartě je velká konkurence. Připravoval jsem se stejně jako na každý zápas. Šel jsem do utkání s tím, že chci přispět k týmovému úspěchu. To se povedlo.