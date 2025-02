Zpráva o match fixingu v Česku: rakovina fotbalu, ale podezřelých zápasů ubylo

Na starosti má právě boj s match fixingem, což je další anglický termín, který se během posledních let ve fotbalovém prostředí vžil.

Jde o úmyslné ovlivňování fotbalových utkání či jejich částí, ať už za účelem získání výhody pro sebe či kohokoli dalšího. Navázané bývá na neregulovaný sázkařský trh, nejčastěji v asijských zemích.

„Za pokles podezřelých utkání jsme v asociaci pochopitelně rádi, ale konečné vítězství zdaleka neslavíme. Match fixing, to je rakovina fotbalu,“ prohlásil Petr Fousek na páteční panelové diskusi v sídle FAČR.

„U legálních společností se na světě za rok prosází asi 522 miliard dolarů, jenže to je pouze nějakých 40 procent trhu, zbytek je neregulovaný. Celosvětové výnosy s match fixingem spojené se pohybují v řádech miliard,“ upozorňuje Javůrek.

Existují celé sítě a organizované skupiny, které přes regionální prostředníky verbují konkrétní hráče či rozhodčí. Česko v poslední době bojuje především s vlivem ze zemí bývalé Jugoslávie.

„Perou se tam peníze z jiné trestné činnosti, mají i uplacené bookmakery, kteří zápas zařadí do nabídky. Používají falešné IP adresy, aby se zdálo, že se sázkař přihlašuje z jiné země než ve skutečnosti. V tom nám musí pomoct policie, jenže i pro ní je odhalení velice těžké,“ popisuje Javůrek, bývalý detektiv.

Míří na mladší hráče

„Byl jsem kontaktován jedním člověkem, jestli neznám někoho v Motorletu nebo v Rakovníku. Na zápas byli domluvení rozhodčí a mě se ptali, jestli nevím o hráči, který by spadnul ve vápně,“ popisoval v minulosti například Filip Firbacher, někdejší mládežnický reprezentant a velká fotbalová naděje.

I on ve spárech manipulátorů uvízl.

Dostal trest a nyní dělá osvětu. Společně s Javůrkem objíždějí mládežnické týmy a celé akademie. Varují a vysvětlují.

„My měli kdysi jednu jedinou přednášku, navíc ještě v angličtině. Bylo toho málo,“ vzpomíná Firbacher na vlastní zkušenosti.

„Právě hráči v mladém věku na pomezí profesionálního a poloprofesionálního fotbalu bývají nejzranitelnější. Často jde o kluky z akademií větších klubů, kteří se ale v první vlně neprosadili do ligy,“ přibližuje Jiří Hendrich, zástupce ředitele právního oddělení FAČR. „Je před nimi nabídka na jednoduché ovlivnění, odměna ve výši tisíce nebo dvou tisíc euro, což pro ně může být potenciálně zajímavé. Pak už se dostanete do koloběhu, oslovují vás znovu a znovu, není jednoduché z toho vystoupit.“

Firbacher to poznal.

„Když hrajete fotbal za pár korun a někdo vám dá nabídku, ať spadnete ve vápně, řeknete si: Vždyť já v tom vápně spadnu i normálně zadarmo, a teď mi někdo dá peníze?! Vůbec nedomyslíte, že je něco špatně. Tady se to padání ani netýkalo mě, trest jsem dostal za to, že jsem předal informaci dál,“ popisuje třiadvacetiletý fotbalista, jenž se po prominutí části ze svého osmnáctiměsíčního flastru vrátil do druhé ligy v dresu Varnsdorfu.

Dosud největší trest za match fixing v Česku padl na začátku minulého roku: jistý Filip Hladík, někdejší fotbalista třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí, dostal za ovlivňování výsledků od etické komise pokutu milion korun a zákaz činnosti na 15 let, který odvolací komise následně snížila na čtyři roky.

Česko bylo v očích manipulátorů dlouhodobě snadný cíl. Loni vyšla statistika, že je po Brazílií v počtu ovlivněných fotbalových utkání dokonce druhé nejhorší na světě.

Javůrek však z pozice manažera integrity děsivé číslo dovysvětluje: „Nic si nenalháváme, ten problém byl u nás historicky opravdu výrazný, ale zatímco některé jiné země si nechávají monitorovat jen první a druhou ligu, my podobně jako největší fotbalové státy sledujeme i nižší soutěže. Máme přehled o třetí lize, o divizích, vidíme i na přípravné zápasy. Myslím si, že jinde je situace mnohem horší, jen se to nepromítá do oficiálních statistik.“

Pro zločince díra na trhu

I když prý obecně platí, že napříč celou Evropou zfixlovaných zápasů ubylo, což je pozitivní trend, odhalování praktik manipulátorů je pořád dost složité.

„Jedou se live sázky a všechno je domluveno předem. V průběhu zápasu se ale může stát něco neočekávaného, proto tam vždycky někdo sedí, prostředník, který ví, co je ve hře a reaguje podle vývoje,“ popisuje Javůrek. „Dává předem domluvený pokyn, třeba si jen narazí kšiltovku nebo zabalí šálu kolem krku, může to být cokoli.“

Nejen v Česku se nekalé sázky týkají především soutěží, na které není tolik vidět. Jde o třetí či čtvrtou ligu, případně o přípravné duely. Problém bují také v nejvyšší celostátní lize dorostenců.

„Tvrdím, že organizovaný zločin v match fixingu objevil díru na trhu. Nezabíjí, nekrátí daně, neokrádají stát... pořád je to poměrně nová záležitost, ale myslím si, že se jí jen tak už nezbavíme,“ říká Javůrek a přibližuje, co je v jeho očích vůbec nejzávažnější forma celého problému: „Majetkový vstup manipulátorů do klubů, které mají často horší finanční stabilitu. Ne vždy o tom přitom samotní majitelé musí reálně vědět. Skupiny bývají přilepené bokem, podporují tým finančně, ale reálný účel jejich napojení je jiný.“

I s tím se Česko potýká. Bude někdy líp?