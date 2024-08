Pořád jsem neskousl, že jsem v béčku, říká Pospíšil. Hraje o své jméno

„Pořád je pro mě těžké se do těchto zápasů motivovat. Hraje se před pár lidmi, připadá mi, že každý zápas je de facto takový přátelák. Ale musím se pořád motivovat tím, že je to druhá liga, musím pomáhat Sigmě,“ řekl Pospíšil iDNES.cz po nedělním zápase rezervy Sigmy proti B týmu Baníku Ostrava (5:0).

Jak se tedy udržujete motivovaný?

Nejvíc mi pomáhá to, že de facto hraju sám o sebe. Přeci jenom pořád se cítím mladý a fotbal chci hrát ještě hodně let. Motivuji se tím, že hraju o svoje jméno, musím dokazovat, že nějakou kvalitu mám. Pořád se to ve mně bije, pořád jsem neskousl, že jsem v béčku. V mojí hlavě to převládá a nedokážu se s tím smířit. Ale říkám: hraju i o svoje jméno, takže musím být pořád motivovaný.

Bude Martin Pospíšil hráčem Sigmy i po uzavření přestupového období?

To bych sám rád věděl. Nebudu skrývat, že jednám nebo jsem jednal s několika kluby. Tímto jim chci poděkovat, protože zájem fakt je velký, takže jsem rád, že když ne tady, tak třeba jinde vidí, že týmu můžu pořád něco dát. Ale mám prioritu takovou, že chci zůstat doma s rodinou. Tím se mi výběr docela zužuje, hledám jenom angažmá, které bych mohl mít dojezdově. I takové týmy jsou, jednání probíhají, ale jestli odejdu ještě před uzavřením přestupového období, nebo v zimě, což je de facto jen o dva a půl měsíce později, uvidíme. Teď je to padesát na padesát. Nedokážu říct, jestli budu pryč za týden nebo za ty necelé tři měsíce.

Těší vás alespoň vstřelený gól do sítě Baníku B? Střela to byla výstavní.

Ale jo. Hned jsem věděl, že budu střílet. Viděl jsem letět dlouhý balon na zadní tyč, ještě jsem si zavolal na Benyho (Víta Beneše), ať mi to přesně takhle sklepne. On sice říkal, že to dal náhodně, že mě vůbec neviděl, ale dal mi to přesně tak, jak jsem to chtěl. Já tady ty kopy mám rád, většinou se mi to podaří trefit. Samozřejmě teď to bylo o to lepší, že to bylo v zápase a byl z toho pojišťující gól na 3:0. To nás uklidnilo.

Martin Pospíšil po návratu do Sigmy Olomouc.

Ještě před tím jste byl v podobné pozici, ale na rozdíl od Beneše vám kolega Moses nepřihrál.

Byl jsem tam sám na vápně, samozřejmě volal jsem na něj, ale ti tmavší kluci mají v nátuře, že už to ve vápně nebo okolo něj řeší už individuálně. Na to si musíme zvyknout, málo kdy to dohrají jinak, když vidí branku. Mají to v nátuře, nemůžeme jim to mít nějak za zlé.

Nakonec jste vyhráli 5:0, třebaže v poločase se hrálo bez branek. Co se stalo po půli?

První poločas byl takové oťukávání, v tom počasí je to náročné, každý si potřebuje zvyknout na tempo. Ale zvládli jsme dobře i první poločas, důležité bylo, že jsme nedostali gól. V půli jsme si řekli, že víc zapneme. A řekl bych, že od první minuty v druhém poločase bylo vidět, že si jedeme za vítězstvím. 5:0 je pro Baník možná až moc kruté, ale bylo vidět, že jsme si za tím v druhém poločase jednoznačně šli.

Před béčkem Baníku jste hráli proti B týmu Slavie. Jaké to pro vás je, hrát klukům okolo dvaceti let, kteří jsou extrémně namotivovaní, někdy až moc?

Jaké to je? Nemyslel jsem si, že proti nim budu ještě někdy hrát. Samozřejmě pořád si na to nějakým způsobem zvykám, dodatečně se motivuju. Když jsme byli na Slavii, jeli jsme fakt jen B tým, co máme, ze starších jsem tam byl jen já a Beny. Takže je vždycky rozdíl, když přijdou kluci z áčka. Ta kvalita je větší, než když tam jsou jenom kluci, kteří vyšli z dorostu. Druhá liga je pro ně velký skok a musí si na to postupem času zvyknout.

Právě proti Baníku nastoupil třeba i Lukáš Vraštil nebo Jáchym Šíp.

Já jsem vždycky rád, když přijdou kluci, se kterými jsem pár týdnů zpátky hrával. Mám s nimi vztah, scházím se s nimi. Jsem rád, když si s nimi můžu zatrénovat nebo zahrát. Není to áčko, ale alespoň se to k tomu trošku blíží.