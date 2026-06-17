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Marvelovka po Ústecku, klub rozvine superschopnosti hráčů: Ani v lize to nemají

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  14:10
Ústecká fotbalová marvelovka. Druholigový Viagem bude vybrušovat superschopnosti svých hráčů a gumovat jejich slabiny. A to během programu ušitého na míru, což není v českém profesionálním prostředí tak běžné.
Vlevo nový ústecký kouč David Oulehla, vpravo Solomon Osaghae.

Vlevo nový ústecký kouč David Oulehla, vpravo Solomon Osaghae. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MF DNES

Ústí nad Labem, 15.6. 2026, první trénink druholigových fotbalistů FK Ústí nad...
Nový asistent trenéra FK Ústí je Kanaďan se slovenskými kořeny Dominic Rajna.
Vlevo Alan Do Marcolino, vpravo španělská posila FK Ústí David Sellés,...
David Oulehla, nový kouč FK Ústí nad Labem.
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„Chceme mít v pondělí a ve středu odpolední individuální tréninky pro každého hráče do 30 let,“ prozradil šéf sportovního úseku klubu Jakub Dobiáš. „Peterkovi nebo Moulisovi asi nebudeme vysvětlovat, jak mají zakončovat. Všem mladým hráčům s potenciálem prodeje ale chceme věnovat speciální péči, ať rostou zároveň s klubem.“

Jak bude osobní přístup k hráčům fungovat v praxi? Dobiáš úplně do podrobností zabíhat nechce, ale půjde o metodu „2+2“.

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„Asi bych nerad učil konkurenci, jakou máme strategii, protože to není obvyklé ani v první lize,“ naznačil, že jde o moderní přístup. „Každý hráč bude mít svůj program, kde budou vytyčené dvě, řekněme, superschopnosti a dvě slabiny a každou by měl trénovat.“

V mládeži jsou skills neboli dovednostní tréninky běžné, v dospělých už tolik ne; není na ně prostor. Ústí si ho udělá, aby si vychovalo – v nadsázce – supermany.

„Třeba Franck Idumbo má superschopnost driblink, takže na ní budeme pořád pracovat,“ naznačil Dobiáš, že výborná dovednost se může povýšit na elitní, místo aby se hráč zlepšoval ve všem jen o špetku. „A označíme dvě slabiny, které budeme také odstraňovat. Každý hráč je má, i Ronaldo – u něj jde dneska už o rychlost.“

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I proto, že práce s hráči přibude, angažoval klub o asistenta navíc. Nový hlavní trenér David Oulehla se obklopil odborníky z ciziny: Dominicem Rajnou, Kanaďanem se slovenskými kořeny, Slovákem Róbertem Ollém a Dánem Marcelem Seifeddinem. Plus trenérem brankářů Denysem Luksíkem. Navíc zůstal další Slovák Jozef Šišjak.

„Hlavní spojovatel naší identity je, že jsme klub z hor – a v horách jsou lidé zvyklí makat. Pracovitost chceme dostat do naší DNA, je i hlavním principem a jádrem Oulehlova přístupu. Dravost je rysem celého realizačního týmu, našli jsme nejkompetentnější lidi, jaké jsme v našich skromných podmínkách mohli.“

Oulehlův štáb je mladý. „Nemáme tady, jak se hanlivě říká, kafíčkáře, ale hladový realizák,“ těší Dobiáše. „Cílem projektu je posouvat se. A ještě v nadcházející sezoně, kterou nebereme jako postupovou, můžeme dělat nějaké chyby.“

Všichni trenéři hovoří anglicky, tři navíc španělsky, což je vzhledem k cizincům v ústeckém kádru nutnost. Na tréninku se tak mluví třemi jazyky. „Trošku divočina, ale dnes už to není problém. Realizační tým je relativně široký, což je taky fajn,“ líbí se Oulehlovi.

Alan Do Marcolino na prvním tréninku FK Viagem Ústí nad Labem.

Ačkoli většinu kariéry sázel na systém se čtyřmi obránci, tedy rozestavění 4-2-3-1, Viagem je stavěný víc na 3-4-3. „Což rozhodne o počtu posil. Oba systémy mají jiné potřeby na pozicích, levý bek ve čtyřce vypadá úplně jinak než levý wingback ve trojce,“ prozradil Dobiáš. Oulehla tvrdí: „Typologicky je tým složený na trojku, s tím budeme pracovat více. Přizpůsobím se, je to o hráčích.“

Posil by mohlo být až pět. „Jedna je už na cestě, u dalších dvou hráčů jsme v jednání,“ avizoval Dobiáš na prvním tréninku. „Pak asi trošku zpomalíme a další hráče uděláme až na konci podle potřeb systému.“

Viagem už angažoval brankáře Tomáše Holého, naposledy hráče Artisu, a obránce Davida Sellése, který prošel akademií Valencie. „Má kvalitní přihrávky, pomůže útočné fázi, do defenzivy uvidíme, kde jeho kvalita bude. Druhá liga je soubojově hodně náročná,“ varoval kouč.

Vedoucí sportovního úseku si angažování Španěla považuje. „Byl kapitánem ve čtvrté španělské lize. To je ukázka, kam až se můžeme dostat s kvalitou hráčů, na které koukáme ve skautingu,“ zdůraznil Dobiáš.

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Jedním takovým je i kometa Alan do Marcolino. Čahoun z Gabonu po svém zimním příchodu zaujal i movité nápadníky. „Ještě jsme klub, který je ve fázi přivést – zlepšit – prodat, takže se o nabídkách budeme bavit. Bránit mu nebudeme, ale na transfer ani nespěcháme. Je ještě tři roky pod smlouvou, nejsme ničím tlačení. Pro něj bude i lepší, když půjde do první ligy s dalším půlrokem za páskem a se 14 góly místo šesti,“ kalkuluje Dobiáš.

A nebojí se, že by se Marcolino šprajcnul. „On je tak skvělý charakter, že z toho nemám vrásky. Ani on sám se nebude někam nutně tlačit za každou cenu. Cítím z něj vděk za příležitost i za hodně osobní přístup. Zrovna s ním jsme už dělali individuální tréninky, které teď rozšiřujeme na všechny hráče.“

Budou-li se dál zvýrazňovat jeho superschopnosti, cenovka SuperMarcolina nakonec ještě vzroste.

Habanec byl s námi na vlně, Oulehla je energičtějčí, srovnává Březina

Žerty stranou? S odchodem kouče Svatopluka Habance možná vtípků v kabině druholigových ústeckých fotbalistů ubude, nový kouč David Oulehla je jiný typ, hráče si tolik nepouští k tělu jako jeho předchůdce.

„My v kabině tu p..el máme a je nám celkem jedno, jestli to s námi trenér bude sdílet. Chápu to tak, že mu jde hlavně o práci, ta má být na prvním místě, až pak je zábava,“ rozumí postoji Habancova nástupce ústecký stoper David Březina.

Oulehlu potkal už během angažmá na Žižkově. „A bylo to v pohodě, já s žádným trenérem problém neměl. Vím, že na lajně žije, je energičtější než trenér Habanec. Ale zásadní rozdíl to nebude, stejně je to na hřišti hlavně o nás.“ Březina věří, že tým brzy vstřebá odlišný styl koučinku. „A navážeme na to, co jsme tady dokázali minulou sezonu,“ připomněl obránce senzační čtvrté místo druholigového nováčka.

Stoper ústeckého Viagemu David Březina u míče.

Habancův nečekaný odchod překvapil i oporu ústecké defenzivy. „Mysleli jsme, že se tady dohodne, s ohledem na výsledky, co jsme měli. Ale rozhodl se jít jinou cestou a my mu můžeme přát jen štěstí.“

Bývalý ústecký trenér, který kývl Opavě, to s kabinou uměl. „Se staršími hráči měl dobrou komunikaci, ale i s ostatními. Když jsme měli nějaký problém, něco jsme potřebovali, dal nám za pravdu, nebo ustoupil.“ Příklad? Když se týmu zdálo, že je přetížený, hráči se nebáli vyjednat si volnější režim. „Tréninky byly nějak nastavené, ale když jsme se cítili unavení, přišli jsme za ním a dostali jsme volno,“ ocenil Březina. I to, jak Habanec se šatnou žil. „Nebránil se vtipům, to je taky dobře, když je trenér s vámi na vlně.“

Občas i na pivo s týmem zaskočil. „Mívali jsme sezení, na které jsme pozvali i trenérský tým, nejen Sváťu. Určitě v našem úspěchu hrál roli faktor parta, která je tady opravdu výjimečná. A věřím, že to bude pokračovat.“

Mužstvo si bude zvykat i na další nové členy Oulehlova realizačního týmu, jedním z asistentů je teprve dvacetiletý Dominic Rajna, nejmladší slovenský profesionálního kouč se zkušenostmi z kanadského Vancouveru či dánského Midtjyllandu. „Nikdy jsem se s tím nesetkal, že bych měl tak mladého kouče, je to zvláštní. Ale když na té pozici je, respekt by tam z naší strany měl být,“ říká Březina na adresu trenéra, který je věkem ještě skoro dorostenec.

Trenérský štáb je česko-slovensko-dánský, v kádru jsou Afričani a nově třeba Španěl David Sellés. Přesto hlavním jazykem v kabině zůstává čeština. „Hodně apelujeme na to, aby se cizinci učili česky,“ zdůrazňuje hráč s jedenácti ligovými starty za Opavu. Přidá brzy další i s Viagemem? „Jsme na začátku přípravy, ještě nevíme, kdo přijde, odejde, těžko říct. Na nějaké predikce pro příští sezonu je ještě brzy.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Portugalsko vs. KongoFotbal - Skupina K - 17. 6. 2026:Portugalsko vs. Kongo //www.idnes.cz/sport
17. 6. 19:00
  • 1.28
  • 5.84
  • 12.50
Anglie vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 17. 6. 2026:Anglie vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
17. 6. 22:00
  • 1.72
  • 3.81
  • 5.36
Ghana vs. PanamaFotbal - Skupina L - 18. 6. 2026:Ghana vs. Panama //www.idnes.cz/sport
18. 6. 01:00
  • 2.38
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  • 3.32
Uzbekistán vs. KolumbieFotbal - Skupina K - 18. 6. 2026:Uzbekistán vs. Kolumbie //www.idnes.cz/sport
18. 6. 04:00
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Česko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 18. 6. 2026:Česko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
18. 6. 18:00
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Švýcarsko vs. BosnaFotbal - Skupina B - 18. 6. 2026:Švýcarsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
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  • 4.31
  • 6.59
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