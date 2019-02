Stoper Toml se v Pardubicích osvědčil: Kam mě dají, tam hraju

„Stoper je moje stěžejní pozice, ale říkám o sobě, že můžu hrát na více místech. Na obou krajích obrany, defenzivního záložníka... Kam mě dají, tam se vždycky snažím odehrát, co umím, a prospět týmu, jak nejlíp můžu,“ charakterizuje se v rozhovoru na klubovém webu Toml.

Hráč, který zná druhou ligu z loňského hostování ve Viktorii Žižkov (19 zápasů, 1 gól) a letošní podzim strávil v boleslavské juniorce (15 zápasů, 2 góly), má za sebou debut v pardubickém dresu, když v sobotu nechyběl u výhry 7:0 nad divizní Velkou Bíteší.

„Trenér nás upozorňoval na to, že to sem určitě nepřijede odevzdat. Zpočátku to tak vypadalo, do té doby, než jsme dali první gól, tak byla více na míči. Od stavu 1:0 jsme ale už soupeře k ničemu nepustili a odehráli to v klidu,“ míní Toml.

V obraně potom nastoupil s v úvodu zmíněným druhým novicem na stoperu Janem Pirochem, který se v minulém týdnu vrátil hostovat do Pardubic z plzeňské Viktorky.

„Hráli jsme spolu úplně poprvé, ale známe se, protože jsme proti sobě nastupovali ve druhé lize (Piroch dříve působil také v Karviné). Podle mě jsme to zvládli dobře. Nedostali jsme gól a neudělali jsme ani žádnou chybu, takže v pohodě,“ hodnotí Toml.