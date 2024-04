Diamant s nohou číslo 49. V Líšni roste útočník kollerovského typu

„Devětačtyřicítky nepořídíte ani ve specializovaných prodejnách, musím je shánět přes jediný e-shop. Navíc jsem odkázaný na značku Puma, jiní výrobci mou velikost nevedou,“ líčí své trable Tauš, jenž v sobotu opět nechyběl v základní sestavě Líšně při domácí remíze 0:0 s lídrem druhé ligy pražskou Duklou.

Brňané tak prodloužili sérii bez porážky na pět duelů a na jaře jsou nejlepším týmem z jižní Moravy ve FNL.

Do Kollera schází Taušovi patnáct centimetrů, přesto poutá svou vytáhlou postavou, kterou umí na hrotu využít. Nedávno to předvedl i v reprezentaci do 18 let, v níž se trefil do sítě Německa a Nizozemska. Že na rozdíl od většiny kolegů z mládežnických reprezentačních výběrů roste mezi dospělými v profesionální soutěži, si maximálně pochvaluje.

„Pár hráčů naskakuje do druhé ligy, nějaké starty mají kluci za Spartu B. Jinak je to ale stále vcelku cenné,“ ví autor zatím jedné druholigové trefy. „Dorostenecká liga má také svoji váhu, rozdíl je však v přechodu z jednoho do druhého. Od mužů dolů se dokážete vrátit snadno, opačná cesta je těžká. Já si tím prošel minulou sezonu a bylo to strašné. Půl roku mi trvalo, než jsem si troufl podržet pořádně nějaké balony. Teď už si myslím, že jsem si zvykl,“ popisuje Tauš.

Ten zaujal i kouče posledního líšeňského soupeře, fotbalového mazáka Petra Radu. „Je vidět, že má přirozeně ještě jisté nedostatky, ale do druhé ligy nakoukl už v sedmnácti. To je obrovská devíza. Za každého takového mladého kluka musíme být rádi, ať je z Líšně, nebo z Opavy. Český fotbal musí na takové koukat, dívat se do budoucna,“ ocenil útočníka, s nímž měli co dělat i zkušení stopeři Dukly.

Líšenský kouč Milan Valachovič si svého talentovaného pracanta nemůže vynachválit. „Je to radost, pěstovat takové hráče. Tohle je naše cesta. Že to ještě není úplně ideální, to víme, ale my s tím pracujeme. V celém Česku nejsou útočníci, není kam sáhnout. A on má osmnáct roků, hraje druhou ligu, má devětačtyřicítku nohu, je vysoký… ty kollerovské předpoklady má a my jej musíme brousit jako diamant,“ oznamuje trenér momentálně sedmého celku druhé nejvyšší soutěže.