Tauš se nečekaně vrátil do Líšně a překvapil i kouče, Baník o něj stále stojí

„Já mám sice koule, ale nemám je kouzelné, abych tohle předvídal. Je to pořád v řešení. Samotného mě to trošku zaskočilo, když se vrátil sem,“ komentoval návrat útočníka z jeho vlastního rozhodnutí trenér Milan Valachovič. Baník o služby mládežnického reprezentanta stále stojí, jednání o přestupu budou pokračovat.

Kouče nečekaný návrat jeho aktuálně největšího talentu vyvedl z míry natolik, že pro Tauše neměl ani místo v sestavě úvodního duelu druhé fotbalové ligy. Hrotový forvard tak proti Zlínu bezgólový stav ve vítězství přetavit ani nemohl.

Momentka z utkání druhé fotbalové ligy mezi Líšní a Zlínem.

Líšeň proti favoritovi ročníku, který bude po jarním pádu z elitní soutěže chtít okamžitě zpět mezi prvoligovou smetánku, měla téměř celý druhý poločas výhodu jednoho muže. Ani to však „Marvanům“ nestačilo, byť se branková konstrukce zatřásla hned dvakrát. „Mohli jsme to zvládnout vítězně. Trefili jsme tyč i břevno, létalo to šestnáctkou neskutečně. Lukáš Raab to tam zkoušel i patičkou. Kdyby si to dal na druhou nohu, mohli jsme vyhrát. Před zápasem bychom proti silnému Zlínu bod určitě brali, teď je tam ta pachuť, že se dalo vytěžit i více,“ povzdechl si Valachovič.

Tomu alespoň ideálně vyšel taktický záměr. „Každá vítězná strategie končí střetem s nepřítelem. Sledovali jsme Zlín už v Rakousku. Tušili jsme, že možná varianta na pravý kraj obrany je Reiter. Chtěli jsme tlačit kolmo do Reitera a pak dostávat balony za Bartošáka na Černína, protože toho jsme vychovávali my. Já jej vedl hodně dlouho, a tak dobře vím, že když hraje přes nohu, tak že levačku má o dost slabší. Toho jsme chtěli využít, šance jsme měli, ale neproměnili je,“ rozvažoval trenér.

Vyškov bez gólu a „na čekané“

První zápas nového ročníku má za sebou rovněž obhájce barážových příček z Vyškova. Prakticky úplně nový tým bude ještě potřebovat čas na lepší souhru, byť na domácím stadionu v Drnovicích byl proti Prostějovu jednoznačně aktivnější. Vstoupit do sezony vítězstvím se ale nepodařilo, zápas skončil bez branek.

„Rozhodla už první půle, kde jsme si vytvořili snad pět gólových možností, které jsme promarnili. V závěru jsme přežili dvě gólovky soupeře. Ztratili jsme dva body, v kontextu dvou šancí v závěru musíme brát i ten bod,“ shrnul kouč Vyškova Jan Kameník.

Ten čeká na posílení své cizinecké legie. „Dva hráče jsme nestihli zaregistrovat. Jsou tady s námi, trénují, ale čekáme na jejich dotažení. Je to otázka smluv, právníků. Se zahraničními hráči tyto komplikace mohou pochopitelně nastat. Máme tam pak dva posty, které bychom chtěli zdvojit, a příchozí hráči mohou být klidně do základu. Na tom musíme intenzivně pracovat, protože zápasy nyní půjdou v rychlém sledu,“ upřesnil.