Čeká nás velká dřina, ví kouč Svědík i přes čtvrtou výhru Zbrojovky v řadě

Zbrojovka si vyzkoušela zápas emocí nahoru a dolu, nakonec bere čtvrtou výhru za sebou. Je taková výhra gólem ze závěrečné akce o to cennější?

V první řadě musím vyjádřit obrovský respekt k Táborsku. Vstupovali jsme s tím do zápasu a podařil se nám skvěle začátek. Poté jsme měli několik dalších věcí, které jsme měli dotáhnout. Pak jsme dostali zbytečný gól z dlouhého nakopnutého balonu, kde jsme si špatně v šestnáctce rozebrali soupeře. Dostali jsme vlastně brejkový gól, což jsem do teď nepochopil, když jsme si to ještě říkali.

Táborsko však vypadalo připravenější a dokázalo střídat hluboký blok s rychlými výpady. Změnilo to vaši hru?

Bylo cítit, že nemáme tolik prostoru. Táborsko nejen že dobře bránilo, ale mělo i hráče, co byli silní v kombinaci a stálo nás to hodně sil. V poločase jsme si zase opakovali, že to chce klid, a připomněli si, že přijdou zápasy, které budeme muset urvat trpělivostí a makáním do závěrečných minut. Tam jsme je přitlačili a z toho, co se nám nedařilo, tedy z centrovaných míčů jsme udeřili. Jsem na mužstvo pyšný, to jsou krásná vítězství, když sudí zapíská konec po gólu na 2:1.

Stanislav Hofmann (vpravo) běží oslavit se spoluhráči ze Zbrojovky Brno vítězný gól v utkání s Táborskem.

Zápas rozhodl Stanislav Hofmann, který takto v závěru dal už několik gólů pod vaším vedením ve Slovácku. Má na to zkrátka čuch?

Má, a proto jsme jej použili, aby se tlačil dopředu. Jeho místo v obraně zaujal střídající Kaká.

Po vstřelení branky se rozběhl k tribunám tak rychle, jako za celý zápas ne. Viděl jste to?

Já si bohužel vybral špatnou stranu. Otočil jsem se ke střídačkám, ze které na mě běžela vlna, co mě totálně převálcovala. Spadl jsem, všichni přese mě přeskákali a každý mi šlápl na něco. Asi si zgustli ti, co jsem na ně přísný. Ale je nádherné dát lidem tuhle euforii. Jsou to skvělé zážitky, co si člověk pamatuje a nese si je dál.

Někdy to vypadalo, jako byste hráli málem s pěti útočníky. Je to zkrátka potřeba, pokud má Zbrojovka zvládat roli hegemona soutěže?

Soupeři se samozřejmě stahují do bloku a my se s tím budeme muset vypořádávat. Nám ale hlavně chyběly křídelní kombinace a přesný centr do šestnáctky. K tomu když jsme se dostali, kopali jsme to brankářovi do ruky, ten si to sbíral a hned rozehrával.

Všichni očekávají, že Zbrojovka bude hrát na krásu. Je takový zápas vystřízlivěním pro všechny, že to také může fungovat jako v uplynulé sezoně Zlínu, tedy že mohou přijít pragmatické výhry s malým rozdílem?

My si v kabině říkáme, že nejdůležitější je efektivita, stejně po nás budou všichni chtít výsledky, a jak se uhrály, to už za týden nikoho nezajímá. Hlavně v rozjezdu ligy v podobných utkáních s kvalitními soupeři budou ty rozdíly minimální. Táborsko má jedenáct bývalých prvoligových hráčů, takže je tady nebudeme asi totálně přehrávat. Neprojedeme ligu jen tak, bude nás to stát hodně sil.

Jak velký rozdíl udělá výsledek ve směru k pátečnímu brněnskému derby proti Artisu?

Potěší to, ale jede se dál. Nás nesmí rozhodit, i kdyby se vyhrát nepodařilo. Bude to ale specifické. Nastoupíme v domácím prostředí, i když na papíře to tak není. Já ale doufám, že přijdou ti správní fanoušci, podpoří nás a že to zase bude reklama na fotbal.

Fanoušci Zbrojovky Brno slaví vítězný gól v utkání s Táborskem.

Byl jste omrknout kabinu hostů?

Tam nechodím, ale asi se tam nyní budeme muset stěhovat.

Se Slováckem jste platili za tým, co tolik netvoří hru a spíše odolává záměrům soupeře. Nemusíte měnit vlastní nastavení?

I na Slovácku jsme se dostali tak po dvou letech k fotbalovějším věcem. Ale mám to vnitřně nastavené tak, že vždy chceme soupeře přehrát. Hledám slabiny a podle toho hraji. Tady musím říct, že kvalita je do fotbalovosti. A je to přeci jen druhá liga, byť se strašně zkvalitnila, ale je tu vidět, že naši hráči mají smysl pro kombinaci.

Ústí se vás drží jako klíště, rovněž počtvrté vyhrálo. Překvapuje vás, kdo je zatím tím největším tabulkovým sokem?

Oni mají dobrý kádr. Svatopluk Habanec je velmi zkušený trenér a má spoustu kluků, kteří prošli ligou. Hráli tři zápasy doma a ukazují, že to zřejmě bude horká půda. Uvidíme, jak zvládnou venkovní duely. Ale rozhodně to není překvapení.