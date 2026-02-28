Zavadil? Byť už nehraje, standardky jdou za ním, chválil Svědík po výhře Zbrojovky

Zbrojovka po zimní pauze ukázala dvě tváře. Druhý poločas byl vyloženě slabý. Jsou zásadní body?
První poločas dopředu snesl nějaké parametry, hlavně z pravé strany Vachoušek s Juroškou hrozili, točili jsme těžiště hry. Po gólu ale naše aktivita úplně usnula. Po půli jsme se do toho vůbec herně nedostali.
Slyšeli tohle i hráči v kabině?
Nehráli jsme dobře. Neměli jsme odražené balony a když už jsme je sebrali, vyhazovali jsme je. Bylo vidět, že po čtyřech měsících pauzy na hráče dolehl tlak a zodpovědnost za postup. Zvládli jsme to, ale řekli jsme si, že výkon musí stoupat, gradovat a že je pro nás hlavní, že jsme to zvládli výsledkově.
Gól jste s pomocí soupeřova hráče Karbana dopravili do branky ze standardní situace po centru z pravé strany. Jak moc důležitá je role Pavla Zavadila, který má přímé kopy v týmu na starosti?
Je klíčový. On má na starost jenom standardky, stará se o ně na obou polovinách, jak o obranné, tak o ofenzivní situace. V obraně na tom makají i s trenérem brankářů a je vidět, že když je kopeme dobře, je to účinná zbraň. I ty nám ale v druhé půli nešli a soupeř z nich chodil naopak do brejkových situací. Pavel nám ale pomohl nachystanou standardní situací a na místě je pochvala pro něj, gól jde za ním.
Zavadil standardky sám rozehrával. Ukazuje se, že v moderním silovém fotbale jsou zásadní zbraní?
Když se do toho soupeře nemůžeme dostat ze hry, je to jedna ze zbraní, kterou můžete udeřit.
Druhým zápasovým pozitivem bylo střídání Lukáše Vorlického do hry. Posila na hostování ze Slavie Praha přišla v 65. minutě a pořádně rozhýbala soupeřovu obranu. Líbil se vám jeho výkon?
Víme, v čem je silný. Jsou tam ale určité herní prvky, týmové herní prvky v obraně, kde musí více dodržovat pokyny a hlavně na ně mít více síly. I proto jsme jej nasadili až na pozdější časový úsek a proto bude jeho minutáž pravděpodobně postupně stoupat. Nechceme ho tam dát třeba naopak na prvních šedesát minut, ten výkon nebude tak intenzivní.
Jeho individuální průniky však musely potěšit trenérovo oko.
Když máte takto kreativního hráče, samozřejmě, že mu dáte směrem dopředu volnost i do situací, kdy jde do dvou nebo tří hráčů soupeře. Je ale třeba, aby dal své individuální schopnosti v tým. Čekáme to, že nám udělá tyto souboje a že tím uvolní prostor dalším hráčům. Věříme, že nám pomůže v ofenzivní části, on totiž umí hrát i do zavřené obrany.
Do zálohy poprvé naskočil také další nováček týmu. Jak si Štěpán Langer poradil v roli distributora hry?
Hodnotil bych ho v podstatě jako celé mužstvo. Dobré pasáže, ale kvalitu čekáme ještě vyšší. Štěpán přišel na poslední chvíli, trénoval před tím chvíli jen individuálně, byl po nemoci a ta souhra s týmem bude pochopitelně trvat. Dáme mu na to čas a prostor a jeho výkony budou stoupat.
Městský rival Artis v dohrávce podzimu i v prvním kole ztratil body, dává vám to na čele druhé ligy větší klid?
Je to spíš hodně o nás. Máme malý náskok, ale jsme si vědomi síly a kvality soupeřů. Zápasy budou ze startu nevyzpytatelné, nikdo nezná pravou sílu soupeřů, všichni posílili. A první kola to hned neodhalí, protože kvalita zápasů bývá leckdy odlišná, než by normálně byla. Opravdu sledujeme jenom sami sebe.