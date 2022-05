Pohár jako titul, jásal Svědík. Nejemotivnější moment, na Slovácku má zůstat

Jak budete slavit?

Jsem slavící typ, mám veselou opici. Po sezoně se můžu uvolnit. I ze mě to teď spadne. Připojím se ke klukům. Jsou to zvířata vedená Milanem Petrželou. Sliboval mi, co mě čeká. Nebude to nic jednoduchého.

Překvapilo vás, že měl klub nachystaná vítězná trička?

Kdybych to věděl, tak je spálím. Jsem hodně pověrčivý. Když jsem viděl, že nemá vedení ani připravené šampaňské na přípitek, tak jsem si říkal, že nic neplánovalo. Radost a euforie je o to větší.

Nerozladila vás trochu scéna s policajty a psi ve druhé půlce?

To bylo nepochopitelné. Myslel jsem si, že nás jdou obsadit. Psi běhali v hřišti, hráli za hráče chvilku fotbal. Do rázu zápasu, který byl skvělý, to vůbec nezapadlo.

Jste pyšný, jak snadno jste Spartu porazili?

Od začátku do konce jsme za tím šli více než Sparta. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Jedinou nepříjemnou situací bylo snížení na 1:2, ale mužstvo okamžitě reagovalo dalším gólem. Ve druhé půlce hrozila Sparta ze standardních situací, ale do šance jsme ji nepustili. Naopak jsme neustále hrozili a dostávali ji pod tlak. Byli jsme i důraznější. Šlo vidět, že Sparta nemá variantu B. Když se soupeř rve, nejsou na to připravení. Jen fotbalovostí nás nepřehrají. Nenechali jsme je hrát kombinačně. Když je soupeř důrazný, hraje vysoký presink, tak nevědí, jak z toho vyjít. Nemají na to typy hráčů. Ale to je jejich věc, jejich problém.

Slovácko jste před čtyřmi lety přebíral na sestupovém místě, teď jste na vrcholu. Co se vám honí hlavou?

Po závěrečném hvizdu se mi promítly roky, které jsme spolu pracovali. Kam jsme se až dostali. Pro mě je to neuvěřitelné. Musím před mužstvem smeknout. Po loňské sezoně, ve které jsme uhráli čtvrté místo, nám nikdo nevěřil, že bychom to mohli zopakovat a my jsme ještě přidali zisk poháru. Což je pro nás, jako bychom vyhráli titul. Známe realitu. Víme, kde je v lize naše místo. Je to celoroční soutěž. Tenhle pohár si můžete zvednout nad hlavu jednou za život.

Už na předzápasové tiskovce jste působil uvolněně. To jste týmu tak věřil?

Pomohlo, když jsem viděl, jak je mužstvo nachystané. Jak si za tím jde. Emoce jsem v zápase měl, po něm dojetí. Když vyhrajete nějakou trofej, zažíváte pocity euforie, opojení. Chtěl jsem je poznat, protože jsem v zásadě nic nevyhrál. A další kluci v kabině také a bylo to na nich vidět. Podpořili to zkušení matadoři, kteří naopak něco vyhráli. Kteří vědí, jak to chodí, a jak je to krásné. Káca (Kadlec) jasně deklaroval, že chce pohár vyhrát pro Slovácko. Že se chce zapsat do dějin klubu tím, že pohár zvedne nad hlavu.

Vítězství podpořil dvěma góly obránce Petr Reinberk, který patří k držákům Slovácka. Tušil jste, že je to v něm?

Petr byl odměněný. Od té doby, co jsem přišel, udělal progres. S Kalim (Kalabiška) jsou moderní ofenzivní beci. I když mají svůj věk. Oba udělali finále. Přitom už po prvním gólu říkal, že vydrží jen do poločasu. Byl načatý. Zaplať pán bůh, že vydržel.

Podruhé za sebou si zkusíte předkolo evropských pohárů. Bude tenhle tým konkurenceschopný?

Bude záležet, jaké hráče vedení sežene. Bude to chtít oživit. Určitě odejde Venca Jurečka, nevím, co Sadílek. Nejde jen o to tyhle hráče nahradit, ale i přivést další. Je mi jasné, že tady nebude třicet fotbalistů jako ve Slavii. Ale musíme vytvořit konkurenční prostředí, budeme hrát dvě soutěže. Nechtěl bych, aby to dopadlo jako loni. Abychom neselhali a přidali body do koeficientu. Víme, jaké měl problémy se záchranou Jablonec. Hrál skvěle ve skupině Konferenční ligy, ale v domácí soutěži dojel na užší kádr, měl hodně zraněných. Chceme se z toho poučit. Příprava bude dlouhá.

Budete u toho?

Momentálně nic nenasvědčuje tomu, že bych neměl být, ale samozřejmě se můžou stát nějaké věci. Ale mám nachystanou přípravu, vytipované posily. Jede mi dál smlouva. Pokud se nestane nic zásadního, budu pokračovat ve Slovácku.

Tým potřebuje omladit, že?

Říkal jsem, že když zůstane takový věkový průměr, tak bude stagnovat, nebo si držet výkonnost. Když budeme chtít někoho přivést, musíme koukat na ročníky hráčů, na jejich věk. Zdvojit posty, mít jednoho zkušeného a jednoho mladšího, který ale musí mít výkonnost.