Sladký o trpkém konci a nové kariéře: Budu přísný trenér, musím získat kabinu

V rozhovoru se vrací k nečekanému konci, když ve svých závěrečných dvou zápasech chyboval jako poslední hráč při útočném rohovém kopu.

Dynamo tehdy z obou situací inkasovalo a zkomplikovalo si situaci před nadstavbovou částí. Jak jste v tu chvíli bral svůj konec v ligovém mužstvu?

Těžce. Věděl jsem, že mi v klubu končí smlouva, a chtěl jsem bojovat o její prodloužení. Po přeřazení do B týmu bylo jasné, že už je to asi nereálné. Neplánoval jsem končit kariéru tímto stylem, ale nakonec se vše vyvinulo tak, že v klubu zůstanu na jiné pozici. Po přeřazení jsem nechtěl dělat zle kvůli sobě ani kvůli klukům, protože je čekala nejtěžší část sezony. Musím moc poděkovat trenérovi béčka Dušanu Žmolíkovi, který mě podpořil a nastavili jsme si spolu režim fungování. Neměl jsem chuť trénovat ani hrát.

Konec vám byl oznámen hned po zápase se Slováckem, který byl posledním v základní části?

Bylo mi to oznámeno dva dny po utkání v šatně přede všemi.

To asi nebylo nic příjemného.

To ne. Když se den po zápase řešil výkon, tak jsem přiznal, že jsem udělal další chybu. Pak se ale začaly otevírat jiné věci a přišlo takové rozhodnutí. Měl jsem před sebou v tu chvíli vlastně jen otázku, jestli do toho začnu rýpat. Ale nechtěl jsem dělat zle. Zpětně je jasné, že kdybych si otevřel pusu, tak už bych teď v klubu nebyl. Já to mám v Budějovicích moc rád.

Vyřazení z kádru vzešlo po sportovní stránce z vašich dvou podobných chyb ve dvou zápasech po sobě, kdy jste jako poslední po rohovém kopu špatně odhadl situaci a soupeř skóroval?

Celkově toho bylo asi víc, ale z mého pohledu to nebyly věci, kvůli kterým bych měl být přeřazený do béčka. Ale tak se to vyhodnotilo, je třeba za tím udělat tlustou čáru a moje hráčská kariéra je u konce.

Nechtěl jste po zaváhání v Teplicích změnit postavení při útočném rohu?

Ne. Celou sezonu jsem měl tuto pozici. Řešili jsme to i s Ivem Táborským, který chtěl, abych při rohu hlídal půlku, protože ví, že jsem zodpovědný. Nejprve jsme to v Teplicích se Sůšou (Janem Suchanem – pozn. red. ) špatně odhadli. Měl jsem míč kopnout na tribunu, ale snažil jsem se to řešit fotbalově. Před dalším zápasem se Slováckem jsem řekl, že si věřím a chci na pozici zůstat. Jenže Kim (záložník Slovácka – pozn. red. ) si míč po rohu skvěle strčil kolem mě. Chtěl jsem s ním jít do souboje, ale měl jsem to raději odcouvat. Takové rozhodnutí uděláte ve vteřině.

Bohužel špatné, dvakrát po sobě, dvakrát s gólem soupeře. Navíc v kritický moment sezony.

Je to tak. Po zápase jsem byl přesvědčený, že jsem dohrál a další zápasy budu na lavičce. Je jasné, že po chybách ztratíte důvěru trenérů. Ale přeřazení do béčka mi přišlo moc, ale to už jsme řešili.

Mrzí o to víc, že jste patnáctiletou profesionální kariéru zakončil takto?

Každý konec kariéry je smutný. Nepředstavoval jsem si, že skončím takovým stylem, ale to je život. Mohl jsem hrát dál, měl jsem zajímavou nabídku jako hrající asistent trenéra v béčku Plzně. Ale už jsem nechtěl kvůli sezoně nebo dvěma zahodit nabídku, kterou jsem dostal v Budějovicích. Teď k tomu budu studovat trenérskou licenci A.

Minimálně dva tři roky jste mohl hrát druhou ligu. Už vás to opravdu nelákalo? Hraní mi bude chybět, to jo. Ale už před rokem jsem si říkal, že buď prodloužím smlouvu v Dynamu, nebo bych chtěl jít třeba do Táborska, abych už se nemusel stěhovat.

Vést jako hlavní trenér hned třetiligový celek je příležitost i riziko. Uvědomujete si to?

Jasně. Ale věřím, že lidé, kteří mi dali důvěru, mi budou co nejvíce pomáhat. V akademii jsem dva roky působil u dívčí sekce, díky tomu jsem získal s lidmi skvělé vztahy. Věřím, že se nám povede skloubit áčko, béčko i akademii. Hlavní trenér už jsem u holek byl, ale teď to bude už profesionální úroveň. Někdy je lepší, když vás hodí do vody a musíte plavat.

Bylo těžké rozloučit se s ženským a dívčími týmy, kde jste poslední dva roky trénoval?

Ano. U žen i dorostenek jsme si splnili všechny cíle. Na jaře ani jeden tým neprohrál, postoupili jsme. Je smutné končit v nejlepším, ale neloučím se úplně. Hlavně na začátku chci pomáhat. Za dva roky jsme si vytvořili krásný vztah. Bavilo mě to moc. Ani jednou jsem nezapochyboval, jestli jsou to holky, nebo kluci. Uměly do toho dát obrovskou vášeň a energii.

S čím jdete do nové výzvy?

Chceme se stávajícím asistentem Honzou Dvořákem co nejvíc propojit áčko, béčko a akademii. B tým je důležitý pro fungování každého ligového celku. Dobrým příkladem je Olomouc. Tam to funguje výborně a vychovali si v béčku trenéra pro první ligu (Tomáše Janotku – pozn. red.).

Podobný příběh zažil i Jiří Kladrubský v Dynamu. Máte už teď něco takového v hlavě?

Fotbal takové změny někdy přináší. Chtěl bych se pohybovat na profesionální úrovni, ale teď je ještě brzy. Stává se celkem běžně, že trenéři béčka jsou třeba druhými nebo třetími asistenty u áčka. Přirozeně bych se tomu nebránil.

Budete hrát dál nižší soutěž v Česku nebo v zahraničí?

Ano, plánuji to. Nechtěl bych hned přestat. Ale nekoukám, jaká to bude soutěž. Rád bych si šel zahrát, když bude čas. Za béčko to ale nebude, tam jsem trenér. A budu přísný trenér. Chci si získat kabinu.

Když se ohlédnete za patnácti lety v profesionálním fotbale. Jaké to bylo období?

Krásné. Nikdy jsem nebyl velký talent. Kdyby mi ve 24 letech nepřišla nabídka z ligy, na kterou jsem čekal, tak už možná jezdím do Rakouska dávno. Ale povedlo se, v Olomouci jsem si zahrál předkolo Evropské ligy, kdy jsem dal i gól. Zahrál jsem si všechno, co jsem chtěl. Budu na to rád vzpomínat a je na co. Navíc jsem prošel hezká města a kvalitní kluby – Olomouc, Budějovice, Boleslav a Táborsko.