Domácí finále pohár by bylo nejvíc, lituje Sladký. Červené se Dynamu kupí

Být aktivní a jen nebránit. Takový měly Budějovice plán pro semifinále na Letné. Jihočeši se ho drželi a vysoké napadání Spartě v prvních dvaceti minutách moc nesvědčilo. Bezbrankové skóre mohl změnit hostující záložník Roman Potočný, ale svůj únik zakončil jen střelou do brankáře Matěje Kováře.

„Odehráli jsme slušné utkání. Nechtěli jsme jen zalézt, ale normálně si to s nimi rozdat. Povedlo se, že jsme nedostali rychlý gól a začátek byl vyrovnaný,“ zhodnotil krajní obránce Martin Sladký.

Právě on měl druhou zajímavou možnost. Místo přihrávky na lépe postaveného spoluhráče však jen slabě vystřelil do středu branky. „Dostal jsem dobrou průnikovou přihrávku. Když jsem to pak viděl ze záznamu, tak jsem měl přihrávat na volného Tomáše Zajíce ve vápně,“ uvědomil si.

Dynamu se dařila rozehrávka od vlastního brankáře a dobře kombinovalo. Jenže zásah Martina Minčeva ve 37. minutě zkřížil jeho plány. A když už se černobílí dostali do nadějné situace, zpravidla ji špatně vyřešili.

„Na posledních dvaceti metrech nám vždy něco chybělo. Místo střely jsme ještě přihrávali a naopak. Ve druhé půli to rozhýbal Bastlík (střídající útočník Libor Bastl, který nastoupil poprvé za A tým, pozn. autora). Říkali jsme mu, ať si dovolí a byl vepředu znát. Až získá zkušenosti, bude ještě lepší,“ ocenil spoluhráče Sladký.

Bastl společně s mladým stoperem Ondřejem Čoudkem patřili k příjemným překvapením zápasu. „Ondrovi jsme věřil. Trénuje s námi už déle, hraje v reprezentaci, pomáhá béčku ve třetí lize, znám ho. On se z toho nesesypal a jsem rád, že jsme si vedle sebe pomohli. Nebere jinak víkendový zápas v Sokolově nebo semifinále poháru na Spartě,“ pochválil.

V semifinále domácího poháru byly Budějovice po šestnácti letech. Tehdy je proti Jablonci zradil až penaltový rozstřel. Teď postupu tak blízko nebyly, ale i tak mohou být s pohárovým tažením spokojené. „Nejde to hodnotit jinak než úspěšně. Přehráli jsme doma Hradec i Brno a postup do semifinále byl zasloužený. Tam jsme se Spartou předvedli nebojácný výkon, který sice nestačil, ale bylo to pěkné. Prohry je škoda, domácí zápas ve finále před vyprodaným stadionem, to by bylo nejvíc,“ zhodnotil.

Kaňkou na semifinále je pro Dynamo zbytečné vyloučení kapitána Martina Králika po druhé žluté kartě v nastaveném čase. Pro tým je to už devátá červená karta v sezoně. Naposledy v lize byl už v první minutě ve Zlíně vyloučený další stoper Lukáš Havel.

„Devátá červená karta v sezoně je neakceptovatelná. Byl to nesmyslný zákrok. Minule se nechal vyloučit Havel v první minutě. Jsou to zkušení hráči a naše opory. Budeme si to muset vyhodnotit a rázně s hráči promluvit,“ zuřil po utkání i hlavní trenér Tomáš Zápotočný.

„Nějak se nám to poslední dobou kupí. Bude nám chybět kapitán a možná i druhý stoper ze stabilní dvojice (Havel čeká na čtvrteční verdikt disciplinárky, pozn. autora). Musíme být disciplinovanější. Maťo to neudělal schválně. Je to rozhodnutí ve vteřině, kdy ho člověk udělá a hned si uvědomí, že to byla kravina,“ zastal se Sladký spoluhráče.

Z poháru musí Jihočeši rychle přepnout zpátky do ligy. V neděli od 16 hodin hostí Teplice a půjde o důležité body v boji o záchranu. „Mohli jsme mít klid už po Zlíně, tam se to sesypalo už v první minutě. Teď musíme zabrat, abychom ukázali, že patříme do prostřední skupiny a nebudeme hrát o sestup. Doma se nám teď dařilo, tak snad na to navážeme,“ dodal 31letý bek.