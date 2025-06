Drobnější 26letý forvard se v nejvyšší soutěži východních sousedů v dresu poslední Banské Bystrice rozstřílel do famózní formy. Ač se jeho Dukla trápila, on vstřelil v 37 zápasech 16 gólů, s třinácti ligovými zásahy byl třetí v celé soutěži a podílel se na 55 procentech všech tref svého mužstva. „Jsem zvyklý na pozici devítky, tedy hrotového útočníka. Nejsem ale typickým hráčem pozice devět, taková ta vysoká věž nebo silový obr. Můžu však alternovat i na desítce – na podhrotu,“ říká o sobě.

S tím však polemizuje jeho bývalý kouč František Straka. „Jestli někdo čeká, že Rymarenko bude hrát středního útočníka, plete se. Já beru, že se tak vidí, ale neberme v dnešním fotbale devítku jako toho klasického ortodoxního střeďáka, všichni jsou v nějaké rotaci, pohybu,“ analyzuje jeho roli. „Je to hráč se schopnostmi být rozdílovým mužem pro Brno. Jsem vlastně překvapený, že šel do druhé ligy,“ myslí si Straka, který by útočníka viděl spíše ve vyšší soutěži.

Zajímavé jméno, co si musí jen najít své místo

Zbrojovka v uplynulé sezoně hledala takového střelce marně. Nejčastěji se trefoval křídelník Adam Kronus, který zaznamenal osm branek. S Rymarenkem by se mohli vhodně doplnit. Trenér Martin Svědík ve své kariéře takřka vždy upřednostňoval hru na jednoho útočníka s širokou podporou ze stran. „Když to bude 4–5–1, tak se to bude stejně Zbrojovce v nátlaku měnit na 4–3–3, tím jak bude Zbrojovka tlačit. A tam vidím po stranách pro Rymarenka dobrý prostor. Je to rozhodně zajímavé jméno,“ míní Straka.

„Víme, že potřebujeme zvýšit konkurenci v ofenzivě. Příchod Martina Rymarenka by nám s tím měl výrazně pomoci. Ve dvou předchozích sezonách dal celkem 28 branek, navíc se dokáže přizpůsobit různým stylům hry. Proto jsem rád, že takového hráče budeme mít v kádru,“ zdůvodňuje jeho příchod sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek. „Má velmi dobrou práci s prostorem, umí si najít své místo,“ dodává Straka.

Martin Svědík sleduje zápas Zbrojovky Brno s Jihlavou.

Nevýhodou je samozřejmě jeho výškový deficit. „Nepatřím mezi klasické silné a vysoké hroťáky. Jestli tedy budu potřebovat pomoct od nějakých vysokých hráčů kolem sebe, už nechám na trenérovi, budu ale dělat všechno pro to, abychom vítězili,“ hlásí 178 centimetrů vysoký šutér.

V kariéře vystřídal Komárno, Dunajskou Stredu, Šamorín a Ružomberok, nyní se poprvé vydává za hranice. „I když to Slováci tady mají jednoduché, už jste zkrátka za hranicemi Slovenska, takže je to zahraniční angažmá. Aspoň já to tak jasně beru,“ říká Rymarenko.

Klíma dorazil, čeká se na Srba

Do Brna se také stěhuje stoper Jakub Klíma z Hradce Králové. Prověřený 26letý defenzivní dříč má za úkol vyztužit obranu a zajistit klid. Navíc od něj manažer Jiránek chce, aby tmelil kabinu. „Já se za lídra nepovažuji, minimálně se nesnažím být takový ten velký vůdce. Jestli to tak je, tak to asi vyplyne z dlouhodobé práce, z poctivosti a z energie, kterou se snažím kabině dodávat. Aby to žilo i na trénincích,“ komentuje Klíma očekávání nových šéfů.

Na další sezonu chystá posílení také konkurenční Artis. Bývalá Líšeň však zatím své přestupové karty neodhaluje, byť o několika jménech probíhá čilá diskuse. Tím posledním je srbský útočník Vukadin Vukadinovič, který předčasně ukončil své působení ve Zlíně. Klub však s oznámením přestupu stále vyčkává.