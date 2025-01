Pospíšil opustil béčko Sigmy a patří Líšni. Upřednostnil ji před Zbrojovkou

Záložník Olomouce Martin Pospíšil se žene do útoku proti Slavii. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Ačkoliv měl Pospíšil podle informací iDNES.cz nabídky ze zahraničí nebo i z první ligy, ve svých 33 letech už preferoval angažmá na Moravě, aby mohl trávit čas s rodinou.

Na ostříleného středopolaře, který strávil téměř šest let v polské nejvyšší soutěži, se vyptávala i Zbrojovka Brno, Pospíšil se ale nakonec rozhodl pro Líšeň, kterou od jarní částí Chance Národní ligy převezme trenér Pavel Vrba.

„Mám ještě ve fotbale ambice, které už ale bohužel nemůžu naplňovat tady, proto jsem se rozhodl odejít,“ vzkázal Pospíšil, jenž na podzim nastoupil do 14 zápasů za B tým Sigmy, skóroval třikrát.

„Poté, co s Martinem v létě přestali počítat trenéři A mužstva, měl svolení hledat si nové angažmá. Sám preferoval především první ligu nebo zahraničí. Nakonec zůstal na podzim v B mužstvu a role mentora se zhostil výborně. V zimě přišla Líšeň s nabídkou, která byla pro něj zajímavá, a rozhodl se ji využít. Za odvedené služby Martinovi děkujeme a přejeme mu do budoucna jen to nejlepší,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Po přípravě jsme se rozhodli upustit od sentimentů a zásluh. Chceme vsadit víc na potenciál a větší dynamiku. Takže černý Petr padl na Martina Pospíšila a Víta Beneš,“ odůvodnil konec olomouckých stálic v předsezonním rozhovoru pro iDNES.cz trenér Sigmy Tomáš Janotka.

„Mluvili jsme s nimi s respektem, řekli jsme, že si vážíme toho, co odevzdali klubu, ale že nejsme schopni jim garantovat minutáž, kterou by si sami představovali. Mají zelenou hledat si nové angažmá, ale vnímáme, že jsou součástí historie Sigmy, takže jsme jim zároveň chtěli dát možnost podílet se na rozvoji mladých hráčů a zaujmout mentorskou roli v B týmu,“ řekl trenér.

Pospíšil za Sigmu odehrál celkem 104 ligových zápasů, v nichž vstřelil 7 branek. Debutoval v roce 2012, byl u vítězství českého poháru i superpoháru. Coby hráč Sigmy Olomouc byl poprvé povolán do české reprezentace. Premiéru za národní tým si odbyl 14. listopadu 2012 na Andrově stadionu v utkání proti Slovensku. Za českou reprezentaci odehrál 3 zápasy.

Kromě Olomouce hrál v české lize ještě za Viktorii Plzeň a Jablonec. Téměř šest let strávil v polské Jagiellonii Bialystok, odkud se v březnu 2023 vrátil do Sigmy.