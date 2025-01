Sigmě jsem ještě měl co dát, vzkazuje Pospíšil z Líšně. O čem mluvil s Vrbou?

Se třemi starty v národním týmu se ještě necítí být odkázaný jen na roli mentora, kterou pro něj v Olomouci vytvářeli. „Je to pro mne stále náročné a živé. Asi nejlépe se to dá shrnout do toho, že jsme s koučem Tomášem Janotkou nenašli společnou řeč a já to nesl blbě. Proto jsem se raději stranil médií, odmítal rozhovory, abych neplácl z frustrace něco, co by mě pak mrzelo. Ale i teď s odstupem času pořád nenacházím odpověď, proč jsem nedostal příležitost,“ přemítá už v novém dresu. „Chápu, že když to Sigmě relativně šlo, tak že nebylo místo. Ale já jsem přesvědčený, že jsem měl co nabídnout, že těch bodů mohlo být o maličko víc a já bych měl pro tým přínos,“ dokládá Pospíšil, jak ho stále neúspěch po návratu z Polska v mateřském klubu štve.

Líšeňská posila Martin Pospíšil během tréninku.

Brněnský celek si Pospíšila vyhlédl už v průběhu podzimu, kdy se ještě záložník snažil trenéry Sigmy přesvědčit. Telefonát od líšeňského manažera Milana Valachoviče se však trefil přesně. „Volal mi hned po tom, co pan Fait oznámil vstup do klubu. Věděl, že jsem v Olomouci nespokojený a tak tušil, co má říct a na co hrát. No a pak ještě přišla zpráva o novém panu trenérovi Pavlu Vrbovi, pod kterým jsem hrál v Plzni, a to bylo definitivní razítko na to vnímání, že to v Líšni myslí vážně,“ vypichuje jméno největší posily dosavadní líšeňské přestavby v podobě bývalého kouče reprezentace.

Ten má Pospíšila postavit na oblíbený post středního záložníka. „V Sigmě jsem pendloval mezi desítkou a šestkou, tedy ofenzivním záložníkem a defenzivním štítem. Já ale celý život nejraději běhám někde mezi a snažím se o kvalitní založení a rozehrání útoku. Mluvili jsme spolu s panem Vrbou a on chce, abych v tomhle velmi poctivém týmu plném pracantů přidal aspekt fotbalovosti, pomohl rozvinout mezihru a rozdával balony. Věřím, že Líšeň přijde na jaře s novou tváří a mírně odlišným stylem hry,“ odhaluje Pospíšil.

K němu by „Marvani“ mohli přidat dalšího plzeňského špílmachra, Kolumbijce Jhona Mosqueru. Tomuto 34letému křídelníkovi totiž plzeňský sportovní ředitel Daniel Kolář povolil hledat si nové angažmá.