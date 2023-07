Mulač, propagátor španělského konceptu: Český fotbal je katastrofa, neumíme nic

Co znamená koncept španělského fotbalu?

Důraz na práci s mládeží, práce s detailem a vše, co je všeobecně o španělském konceptu známé. Inteligentní hráč je cíl naší výchovy, který vnímá a chápe hru jako kolektivní a konstruktivní, tedy fotbal v moderním pojetí a nikoliv kopaná ve smyslu nakopávání, alibistických řešení a obrany, jak hrála naše U21 na Euru.

Jakou mají vaši španělští trenéři za sebou průpravu?

Jedná se o pečlivě vybrané trenéry, spolupracujeme s více než dvaceti, vybírá je náš hlavní kouč Alvaro Perez Perez.

Martin Mulač jako jeden z kandidátů do výkonného výboru na Valné hromadě FAČR.

Proč chcete zavádět španělský fotbal do Česka?

Český fotbal se dlouhodobě nikam neposouvá, herní projev je katastrofa, o tom snad není mezi laiky ani odborníky pochyb. Všichni o tom hovoří, ale nic se neděje. Peníze jsou investovány absolutně špatně, bohužel jedná se o stovky milionů za osm let například do FAČR akademií. Čtyři tisíce dětí tímto modelem prošly, vidíte je někde? Velké kluby nyní ruší U8 a U9, toto bude mít další negativní dopad na stav fotbalu v Česku v horizontu čtyř let. U této kategorie musí být ti nejlepší trenéři, bohužel není tomu tak, stačí tatínek s licencí C za víkend. Nejde ale o licence, to je něco, co trenéra nedělá. Španělé a nyní i Švýcaři jsou v tomto o parník napřed. Investice do koncepce se jim vrací, viz pěkné utkání na Euru 21 Španělsko - Švýcarsko, se šťastným koncem pro Španěly. Naše U21 je tragédie, obranná hra bez konstruktivní přihrávky, nic neumíme.

Už jste někde španělský koncept aplikoval? Mělo to úspěch?

Nejde jen o to, co dokázali bratři Mulačovi, Španělé pracují výtečně. Přál bych všem kritikům, aby vyrazili na měsíční stáž do mládežnických klubů. Spadne jim brada a půlka vrátí licenci, rodiče zjistí, že tréninky doposud byly „fun“ fotbal, ale nic víc. Je to opravdu neuvěřitelný rozdíl. Zpátky ke mně. Sedm let sem vozím španělské trenéry, za tu dobu prošlo našimi kempy více než tři tisíce dětí, ročně to je 300 tréninkových jednotek jen v Česku. Od pondělí máme španělský kemp v Roudnici, bude tu více než 120 dětí z celé republiky i ze zahraničí. Začínáme pondělním 4PFA testem, další den je téma zpracování a přihrávky oběma nohama, rondo, poziční hra, co nejvíce doteků s míčem. A hlavně sledujeme, zastavujeme, vysvětlujeme. Další dny obcházení hráče, vedení míče, střelba, vše s míčem, samozřejmě nejlépe vše na dva doteky.

Není španělský styl fotbalu příliš odlišný od českého, aby to mohlo fungovat?

Ano, je to obrovský rozdíl. Máme zkušenosti z tréninku veřejnosti, že se to líbí, a naučit se to dá již po deseti systémových trénincích. Děti jsou nadšené ze hry. Český fotbal nemá krom bojovnosti nic. Dá se dětem míč a hrajte. My říkáme, že dítě, které neumí základy techniky a taktiky, nemůžete pustit do hry, to ho zničíte, vybuduje si zlozvyky, které nikdo nevidí ani neví, jak odnaučit. My budujeme návyky a automatismy, herní činnost.

Co by to mělo českému fotbalu přinést?

Určitě zdravou konkurenci pro ostatní kluby, výchovu talentů na vesnicích, malých městech. Zastavit migraci talentů od boha do větších klubů za vidinou něčeho lepšího, zůstanou u nás v Roudnici, což posílí region. V Roudnici pak se třeba jednou zase zvýší návštěvnost na 1 700 diváku, jak tomu bylo v roce 1993, kdy jsem tam hrál ČFL. Teď chodí 150 lidí.

Proč se zvedla vlna nevole v Roudnici? Říká se, že podmiňujete účast v zápasech účastí na kempech.

Dezinformace, pravděpodobně záměrná tak, aby trenéři, kteří v žádném případě španělskou cestu nechtějí, přiměli rodiče k bojkotování představené cesty. Berou si děti jako nástroj této kampaně. My jsme jasně deklarovali, že se všemi počítáme, a vysvětlili, že herní soustředění v Roudnici s dostatkem krásných hřišť na jednom místě jednak umožní přechod na španělskou hru snadněji, za druhé pomůže klub konsolidovat po ekonomické stránce. Vybrané peníze půjdou totiž do kasy klubu. Samozřejmě cíl je se sehrát, abychom hráli fotbal, který chceme. Kdo neprojde přípravou, bude mít těžké hrát, nicméně takto to snad funguje všude, kde mají ambice.

Trenéři a rodiče se proti vám postavili.

My jsme pozvali všechny trenéry, ať se podílejí na startu a rozvíjení nového konceptu. První, co se ptali, kdy dostanou výplaty. Kasa je prázdná. Kvůli minulému vedení, v jehož řadách byl i pan trenér dívčí sekce Lačný, který organizuje celou rebelii. Právě probíhá audit, bude to ještě zajímavé. Není jednoduché sehnat sponzora, minulému vedení se to nepodařilo za celou dobu. Nyní si určují podmínky? Představení projektu trenérům si ani nevyposlechli, Lačný začal dokonce vyhrožovat, že si máme holky škrtnout a on si je dá do Teplic. Pozvánka trenérům stále platí, nikoliv těm, co rozpoutali dezinformační kampaň. Dříve se trénovalo, jak se chtělo, což nikam nevede, děti si to nezaslouží. Máme podporu slušných, kteří volali, že se stydí.

Lidem vadí i vysoká cena kempů, co vy na to?

Soustředění se koná v domácím areálu, takže z něj bude logicky i příspěvek do kasy SK Roudnice, která je takřka prázdná. Cena pět tisíc korun byla stanovená pro nováčky a ty, kteří neplatili členské příspěvky. Ostatní mají částku o 1 500 korun poníženou, čili tři a půl tisíce až za 38 tréninků pod vedením španělských trenérů nelze považovat za nepřiměřenou cenu. Vlastní soustředění jednotlivých kategorií, které sice bylo naplánované, ale je to spíše takový teambuilding, stojí stejně. Ovšem během čtyř dnů zažijí maximálně osm tréninků, to nikomu nevadí.

Do áčka chcete také přivést Španěly či Američana?

Španělský trenér by měl být po dobu přípravy v roli mentora, hlavní trenér Hoznédl si nadiktoval posily. My souhlasili a zmínili, že přivedeme na přípravu tři mladé Španěly, kteří budou hrát i za nový dorost, nemáme hráče. Dále, že získáme Angličana a Američana. Budou hrát ti lepší, chceme postoupit. S tím nesouhlasil, neustál to a funkci složil. Chceme hrát jinak a postoupit. Každý trenér by měl ctít politiku klubu. Oddíly přeci přivádí hráče i trenéry, proč my bychom nemohli?

Už když jste vystoupil na valné hromadě FAČR, Miroslav Pelta vás odbyl, že lidé by měli dostat rozum nebo prášek. Jste v českém fotbale nepochopený?

Fotbal a mládež se neposouvá, bohužel za mě není vinen předseda Fousek, ačkoliv si myslím, že někteří například u mládeže a RFA akademií tam dávno nemají co dělat. Vina je na jeho F-evoluci. Neměli na začátku fakticky žádný program, pouze odstranění korupce, nikdo tam nechtěl sedět a nyní tam sedí všichni. Už tenkrát jsem byl upozorněn, že si už v Česku neškrtnu. Je to závist a strach. Nedej bože, že se to Mulačovi podaří, takto to je. Nyní se soustředíme ale na práci a mládeži v Roudnici, kvalitní profi servis jako nabízí velké kluby, žádné odchody a cestování do větších klubů za vidinu lepšího. Jsem si jist, že náš tým nabídne to nejlepší, co je.

Martin Mulač (vpravo) z roudnického fotbalového klubu

Spojují vás s kauzou předražených doplňků stravy pod smyšlenou hlavičkou IKEM.

Situace se má jinak. Jsem vystudovaný ekonom, specializace přímý prodej. Od sportu mám velmi k blízku k tělu a jsem absolvent i majitel masérských licencí. V tomto případě jsem obdržel nabídku od jedné akciové společnosti na prezentaci jejich doplňků stravy, kloubní výživy. Což mě zaujalo. Zjistil jsem si reference a spolupráci smluvně přijal. Produkt se na trhu objevil před třemi lety a prodával se bez jakýchkoliv negací. Společnost zvala lidi na měření tělesných hodnot, nikoliv zdravotní prohlídky. V mezičase vyhodnocení výsledku jsem pozvané, mezi kterými byli i lidé 20+, tedy nejenom důchodci, seznámil s produkty společnosti. A kdo měl zájem, mohl objednat. Předražené nic nebylo, jedna tobolka vyšla na 15 korun, dnes za podobný produkt zaplatíte 22 korun za tobolku. IKEM? K žádnému poškození za mě nedošlo. I tam jsme tento produkt prezentovali, dokonce paní sekretářka z IKEM nám otevřela konferenční místnost a spustila projekci. Policii jsem poskytl veškeré informace i údaje, realita je opravdu jiná, šlo o tendenční akci na objednávku.