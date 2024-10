Zbrojovka? Na první dojem šok, hlavy dole. Jiránek o snaze (vy)léčit Brno

Cíle, s nimiž někdejší obránce Martin Jiránek do Zbrojovky nastupuje, se od jeho předchůdců nikterak neliší. Po Tomáši Požárovi (v Brně pracoval do loňska, odešel po sestupu) a Zdeňku Psotkovi (skončil při změně majitele letos v září) se i Jiránek domnívá, že k jihomoravské metropoli patří vysoké návštěvy a hra o evropské poháry.

„Když jsem v Brně byl jako dorostenec na soustředění s Bohemkou, šli jsme na zápas domácích proti Slavii. Pohled na plný stadion mám dodnes v hlavě. Takový zážitek by si člověk v mé pozici přál mít tady znovu, a věřím, že naše cesta tam povede. Je velká výzva vrátit Zbrojovku tam, kam patří,“ řekl pětačtyřicetiletý nováček mezi špičkovými fotbalovými funkcionáři.

Vašim předchůdcům se to v posledních letech nepovedlo. Proč by to za vaší éry mělo dopadnout jinak?

Budeme se snažit maximálně změnit zázemí pro Zbrojovku, obsadit kvalitní trenéry, fyzioterapeuty, zapracovat na pracovních podmínkách pro hráče. Ty v mých očích momentálně neodpovídají potřebám profesionálního fotbalu. Do budoucna chceme postup do první ligy, to je pro spoustu hráčů lákadlem. Vždyť kolik týmů z druhé ligy může reálně uvažovat o postupu? Tolik jich zase nebude. Proč by tedy hráč, který se ve druhé lize prosazuje jinde, nemohl být u nás? V Brně může zažít postup, stát se základním členem kádru. Pořád budeme pro hráče atraktivní.

Považujete za ostudu, že to tak v současnosti, kdy je Zbrojovka poslední ve druhé lize, není?

Z jedné strany ano, protože Brno si poslední místo nezaslouží. Z druhé strany musím upřímně říct, že tím, co jsem zde našel, jsem byl nemile překvapený. Profesionální fotbal se má dělat v úplně jiných podmínkách, což zde není. Chápu, že hráči pracují, že se snaží odevzdat na trávníku všechno, že mají na víc. Není ale jednoduché, když se nedaří, chodit každý den do neútulného prostředí. Od toho se všechno odvíjí. V tuto chvíli je to jednoznačně ostuda a budeme se snažit to napravit.

Co ve Zbrojovce chybí?

Do práce chtějí lidé chodit do příjemného prostředí. V Brně je stadion z doby, kdy byl postaven, a prakticky nic se na něm nezměnilo. Nároky jsou ale dnes úplně jiné. Potřebujete místnosti na přípravu před tréninkem, posilovny. Když se nedaří, chcete psychickou vzpruhu, a tu tady nedostanete.

Fanoušci fotbalistů Zbrojovky Brno na setkání s vedením klubu, s mikrofonem k nim mluví sportovní ředitel Martin Jiránek. (22. října 2024)

Stadion ale Zbrojovka jen tak nezmění, o novém sní dlouho. To bude do doby, než ho klub nebo město postaví, paběrkovat?

Pomalými kroky se snažíme podmínky zlepšovat, navenek ty detaily nemůžou být ani vidět. Budeme se snažit přebudovat vnitřek stadionu. Zlepšit stravování, aby hráči pořád nejedli to samé. Trenérský štáb a realizační tým rozšířit tak, aby hráči měli profesionální péči. Chápu, že stadion nějakou dobu bude stejný, víme, že na něm proběhnou nějaké úpravy, trochu se zvelebí. Musíme začít od malých věcí, které v Brně nejsou a nefungovaly.

Jako sportovní ředitel máte v kompetenci fotbalovou strategii klubu, výběr trenérů a hráčů i tvář, jakou Zbrojovka bude mít. Nastoupil jste ale později než současný trenér druholigového týmu Jaroslav Hynek, který začal nastavovat své velké změny už pod předchozím vedením. Souzníte s ním?

Měl jsem možnost pod trenérem Hynkem hrát na Dukle, když jsem končil profesionální kariéru, znám jeho způsob trénování a náročnost. Vím, jaké jsou jeho principy, a sám bych chtěl, aby se takto Zbrojovka prezentovala. Jde po cestě, kterou bych určitě chtěl jít také. Teď je moje práce doplnit ve spolupráci s trenérským štábem kádr tak, aby začal fungovat líp.

Má vaši důvěru?

I když jsem si trenéra k mužstvu nevybral, má moji stoprocentní důvěru. Chápu, že výsledky nejsou ideální, to ale v tomto případě není o trenérovi. Ano, my v tuto chvíli potřebujeme body, děláme různé korekce, trenér reaguje, komunikujeme spolu. Viděl jsem Zbrojovku ve spoustě zápasů ještě před svým nástupem a určitý progres v její hře je patrný. Pak se stanou chyby, pracuje psychika, prohrávají se zápasy. Tím se musíme prokousat. Zápasů je hodně, jsme schopni to napravit.

Limituje trenéra něco tak výrazně, že i když jste s jeho prací spokojeni, je A tým poslední v tabulce?

Těch faktorů je spousta. Musíme se podívat i na to, že přišel do krátké přípravy před soutěží, a jestliže chcete něco přebudovat, tak to trvá. Za měsíc hráče nenaučíte nový styl hry, trvá to. Nějaké výsledky (na začátku soutěže) byly, dalo se od nich odrazit, to se nepovedlo. Všechny to štve, mě taky. Tým je pod psychickou dekou, těžko se z útlumu dostává. Aby přišel trenér a za měsíc nastavil principy a styl hry, tak takhle to nefunguje. S lepšími výsledky by se všem pracovalo líp, i před fanoušky by to vypadalo jinak, výměna trenéra by nám ale nic nepřinesla. Dá se změnit to, že budeme hrát jednoduchý, obyčejný fotbal, jaký hraje sedmdesát až osmdesát procent druhé ligy. To není naše cesta.

Polák? Pravá

Jiránkova ruka Zatím poslední posilou do vedení Zbrojovky je Jan Polák (na snímku vedle Martina Jiránka vpravo). S Jiránkem ho pojí reprezentační minulost, spolu vybojovali titul mistrů Evropy do 21 let. „Chci mít pod sebou tým lidí, abych měl vše pod kontrolou. Takový model má nastavený třeba Sparta. Pokud mi program neumožní být na tréninku, je tam Honza, zajde do kabiny, vnímá naladění týmu, může předat své zkušenosti. Mně tím strašně pomůže,“ řekl Jiránek.

Jak je na tom současný tým Zbrojovky?

Na každé špatné věci je vždycky něco dobrého – u nás to, že dostávají šanci mladí kluci. V mužstvu, rozjetém na postup, by asi kluci ročníku narození 2006 a 2007 asi tolik prostoru neměli. Nějaká kvalita v týmu je, určitě se z něho dá vymáčknout víc, rozhodně se ale soustředíme na zimu a posílení. Minimálně jednoho hráče chci přivést na každou pozici, což víme už teď, že nebude jednoduché.

Jaký na obměnu kádru dostanete rozpočet?

S vedením jsme domluvení, že finance budou. Porozhlédneme se po hráčích z první a z druhé ligy, jména na stole jsou, odhalit je pochopitelně nemůžu. Musíme se snažit posílit co nejlíp to půjde.

Zbrojovka jasně deklarovala spolupráci se silnou agenturou Sport Invest. Máte představu, zda bude možné oslovit a přivést i hráče z jiných agentur? Protože Sport Invest má v portfoliu borce, kteří se na spodek druhé ligy vyloženě nehodí.

(přikyvuje) Pokud se bavíme o špičkových hráčích, ty sem dnes nedostaneme. Není to ale jen o jedné agentuře. Že je Sport Invest v Brně v poradenské pozici je pro mě maximální plus, můžu se o jejich zkušenosti opřít a čerpat je. Není problém spolupracovat s kýmkoliv z agentů a dosáhnout na hráče z jiných stájí.

Máte už takovou odezvu od ostatních agentur? Nebudou se zdráhat umístit hráče do klubu, kde působí konkurence, aby ho tam neutopili?

Vždycky je to o domluvě. Pokud bude nabídka a poptávka, tak záleží na hráči, jestli bude do Brna chtít. Pokud ano, tak není důvod, aby nepřišel.

Vnímá to takhle i fotbalové prostředí kolem vás?

Impulsy, které dostáváme, vyznívají pozitivně. Naše plus je, že dokážeme přitáhnout hráče a chceme vybudovat něco, co bude dlouhodobě fungovat. Bavíme se o krásném městě, o tradiční fotbalové značce. To tady je. Na nás je, abychom ji doplnili lidmi okolo a nastavili na nové fungování. Zároveň chci razit cestu odchovanců a mladých hráčů, i kdyby přišli odjinud, kteří tady budou mít místo. Nechci to dělat jako většina týmů, že si poskládají zkušené hráče s nějakým jednorázovým úkolem, ten splní nebo nesplní, pak to celé překopou a zase dělají to samé znovu.

Počítáte s tím, že při současné situaci ve Zbrojovce budete muset hráče přeplácet?

Touto cestou jít nechceme, to nikam nevede. Neomezenou kasu určitě nemáme. (úsměv) Nějaký budget tam je, s tím budeme pracovat. Částku ale říkat nechci, to by bylo hodně nebezpečné.

Pak se nabízí zacílení na hráče ze zahraničí. Nemusí být tolik zatíženi informacemi o klubu.

U cizinců je to jednodušší, ti nekoukají na okolní věci, tak to je. Podívejme se ale na to takhle: bavíme se sice o posledním místu, pokud však hráči nejsou hloupí a vidí, co se v Brně děje a jak tady chceme fotbal nastavit, tak není důvod se Zbrojovce vyhýbat. Ani já osobně jako hráč jsem to neměl tak, že bych koukal na momentální pozici v tabulce, zajímala mě jeho cesta. Navíc v současnosti může být pro hráče zábavnější, že se hraje o nějaký konkrétní cíl, ve středu tabulky to taková zábava není. U nás to bude od příští sezony hra o postup.

O co hraje Zbrojovka teď? O udržení ve druhé lize?

Poslední ročníky druhé ligy nám ukázaly, že týmy na jaře dokázaly udělat šňůru zápasů a hrát nahoře. Šance tady pořád je, my ji nezahazujeme. Museli bychom to totálně nakopnout a tu šňůru udělat. Neříkám, že nechceme postoupit, od příštího léta to ale bude cíl. Pořád je ale potřeba mít na paměti jednu věc: jde o to, aby se vytvořila osa týmu, zázemí a abychom fungovali jinak. Pak se může stát, že se postup o kousek nepovede, my zareagujeme, doplníme hráče a povede se to v další sezoně.

Točí se v současné Zbrojovce všechno kolem čekání na zimu, která nastane po zbývajících třech podzimních kolech?

S áčkem pracujeme, ještě nějaké zápasy a body k získání jsou. Když jsem do kabiny přišel první den, byl jsem v šoku, protože za celou svoji kariéru jsem neviděl kabinu tak skleslou jako tady v Brně. Pracuje se na tom, výsledku tomu popravdě nepomáhají. Jenom si vezměte poslední domácí zápas Vlašimí: sedmdesát minut máme utkání pod kontrolou, vedeme 2:0, skončí to remízou a nás to zase ještě víc utlumí. Snažíme se kluky povzbudit, nadávání by nikam nevedlo. Musí se chytnout a pak to může jít nahoru.