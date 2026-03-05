Snad už se uvolníme. Jedlička se snažil rozhodit střelce, u penalt myslel na dceru

Ostravští fotbalisté slavili postup pod kotlem svých příznivců.
„Co jsem v Baníku, tak ve velkém počtu jezdí s námi všude. Za to jim děkujeme. Je to skvělé, na jednu stranu to na nás vytváří tlak, na druhou je pecka hrát před takovými fanoušky, za takový klub. Jen si od nás zaslouží více. Věřím, že to bude lepší a lepší,“ prohlásil Jedlička, který v zimě přišel na hostování do konce sezony z Plzně.
Jak jste prožíval penalty?
Od té doby, co se mi narodila dcera, tak myslím na ni. Když jsem chytal za Plzeň, v penaltovém rozstřelu se Servette (Ženeva, osmifinále Konferenční ligy v roce 2024) jsem myslel na ni a na přítelkyni. Asi mi to pomáhá.
Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš
Na královéhradecké střelce jste se snažil mluvit. Chtěl jste je rozhodit?
Musíte udělat v daný okamžik maximum. Někdy to je zákeřné, za což se jim omlouvám, ale chci uspět, potřebuji se jim dostat do hlavy, abych týmu pomohl.
Co jste si říkal, když po Michalu Kohútovi neproměnil penaltu ani Václav Jurečka, který mohl v páté sérii rozhodnout?
Vůbec nic. Zase jsem myslel na rodinu a snažil se být v nějaké své bublině. Po utkání jsem se chtěl radovat. Jen před sedmou sérií jsem si říkal, že možná dojde i na mě, že půjdu střílet...
Kopal jste někdy v utkání penaltu?
Nekopal, do takových věcí se nepouštím, to není moje práce.
Ale jako jedenáctý byste jít musel.
To by mi nic jiného nezbývalo. Šel bych tam, proměnil ji a jelo by se dál.
Trenér Ondřej Smetana připomněl, že když jste před zápasem penalty trénovali, vy brankáři jste byli úspěšní.
Jo, hráči na nás často kopou po tréninku, asi se to trochu dá naučit, ale penalty jsou o štěstí. Dáváme ale všemu maximum, postup nám může pomoci, abychom odkopli železnou kouli, kterou má každý u nohy a zatěžuje nás, abychom hráli uvolněněji, protože tým je fakt dobrý.
V prvním poločase měl soupeř převahu, něco jste chytil, ale také jste se rozčiloval. Proč?
Chci vyhrávat, v Plzni jsme většinou vítězili, to chci přenést i tady na kluky, aby měli vítěznou mentalitu... Oni ji mají, ale někdy k ní potřebují i dokopat, a proto se někdy nervnu.
Asi je zbytečné se ptát, jak moc vás bídné výsledky v lize svazují.
Jsem tady chvíli, ale vidím, že když to nejde, je to těžké. Baník je velký klub, jsme pod tlakem fanoušků i médií. Přišel jsem, abych Baníku pomohl a on mě. Osobně jsem v bráně uvolněný. Musím zaklepat, že zatím jsem se chytil a pracuji dobře. Jen nám chybějí týmové výsledky.
Je pro vás úspěch v poháru velká motivace, když se mužstvu nedaří v lize?
Sedmdesát osmdesát procent kabiny včetně mě nikdy nic nevyhrálo, takže ano. Zvlášť po včerejších výsledcích (vyřazení Sparty i Slavie) se šance na úspěch zvedá. Zase jsme blíže k tomu, aby sezona, když se zachráníme v lize, byla úspěšná.
V neděli hostíte Zlín. Pomůže vám pohárový postup přes Hradec Králové zvýšit sebevědomí?
Když hrabete a po zápase si můžete zařvat, tak vám to pomůže. Trenér v kabině říkal, že už musíme myslet na Zlín. Je to důležitý zápas, ostatně jako každý týden. A my ho doma musíme zvládnout.
Zatím jste oporou. Vnímáte, že se vám daří?
S působením v Baníku jsem maximálně spokojený. Nebral jsme to tak, že jdu z Plzně o krok níže. Baník je velká značka, chtěl jsem chytat pod tlakem a ten je tady velký. Je to pro mě nová zkušenost v kariéře, ještě mám nějaké roky před sebou.
Můžete pomýšlet na návrat do reprezentace?
Dva roky jsem na ni jezdil, dokážu brankářům v reprezentaci udělat dobrý servis. Mám i nějakou zkušenost, kdyby se těm prvním dvěma něco stalo, ale není to otázka na mě. Reprezentovat svou zem, zvlášť v takovém dvojzápase (baráž o mistrovství světa) je čest a moc bych si přál u toho být.