Snad už se uvolníme. Jedlička se snažil rozhodit střelce, u penalt myslel na dceru

Autor:
  7:20
V rozstřelu chytil penalty Vladimíru Daridovi, Danielu Trubačovi a v osmé sérii i Jakubu Uhrinčaťovi. Ostravský brankář Martin Jedlička se stal hrdinou čtvrtfinálového utkání domácího poháru. I díky němu fotbalisté Baníku po bezbrankových 90 minutách i prodloužení porazili Hradec Králové 6:5 na pokutové kopy.
Martin Jedlička zasahuje ve čtvrtfinále poháru proti Hradci Králové.

Martin Jedlička zasahuje ve čtvrtfinále poháru proti Hradci Králové. | foto: Tane?ek DavidČTK

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.
Fanoušci fotbalistů Hradce při utkání proti Ostravě.
Na snímku zbytečná radost hradeckých fotbalistů. Branku Horáka rozhodčí neuznal...
Hradec vs. Ostrava. Závar před brankou hostů.
10 fotografií

Ostravští fotbalisté slavili postup pod kotlem svých příznivců.

„Co jsem v Baníku, tak ve velkém počtu jezdí s námi všude. Za to jim děkujeme. Je to skvělé, na jednu stranu to na nás vytváří tlak, na druhou je pecka hrát před takovými fanoušky, za takový klub. Jen si od nás zaslouží více. Věřím, že to bude lepší a lepší,“ prohlásil Jedlička, který v zimě přišel na hostování do konce sezony z Plzně.

Jak jste prožíval penalty?
Od té doby, co se mi narodila dcera, tak myslím na ni. Když jsem chytal za Plzeň, v penaltovém rozstřelu se Servette (Ženeva, osmifinále Konferenční ligy v roce 2024) jsem myslel na ni a na přítelkyni. Asi mi to pomáhá.

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Na královéhradecké střelce jste se snažil mluvit. Chtěl jste je rozhodit?
Musíte udělat v daný okamžik maximum. Někdy to je zákeřné, za což se jim omlouvám, ale chci uspět, potřebuji se jim dostat do hlavy, abych týmu pomohl.

Co jste si říkal, když po Michalu Kohútovi neproměnil penaltu ani Václav Jurečka, který mohl v páté sérii rozhodnout?
Vůbec nic. Zase jsem myslel na rodinu a snažil se být v nějaké své bublině. Po utkání jsem se chtěl radovat. Jen před sedmou sérií jsem si říkal, že možná dojde i na mě, že půjdu střílet...

Kopal jste někdy v utkání penaltu?
Nekopal, do takových věcí se nepouštím, to není moje práce.

Ale jako jedenáctý byste jít musel.
To by mi nic jiného nezbývalo. Šel bych tam, proměnil ji a jelo by se dál.

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Trenér Ondřej Smetana připomněl, že když jste před zápasem penalty trénovali, vy brankáři jste byli úspěšní.
Jo, hráči na nás často kopou po tréninku, asi se to trochu dá naučit, ale penalty jsou o štěstí. Dáváme ale všemu maximum, postup nám může pomoci, abychom odkopli železnou kouli, kterou má každý u nohy a zatěžuje nás, abychom hráli uvolněněji, protože tým je fakt dobrý.

V prvním poločase měl soupeř převahu, něco jste chytil, ale také jste se rozčiloval. Proč?
Chci vyhrávat, v Plzni jsme většinou vítězili, to chci přenést i tady na kluky, aby měli vítěznou mentalitu... Oni ji mají, ale někdy k ní potřebují i dokopat, a proto se někdy nervnu.

Asi je zbytečné se ptát, jak moc vás bídné výsledky v lize svazují.
Jsem tady chvíli, ale vidím, že když to nejde, je to těžké. Baník je velký klub, jsme pod tlakem fanoušků i médií. Přišel jsem, abych Baníku pomohl a on mě. Osobně jsem v bráně uvolněný. Musím zaklepat, že zatím jsem se chytil a pracuji dobře. Jen nám chybějí týmové výsledky.

Je pro vás úspěch v poháru velká motivace, když se mužstvu nedaří v lize?
Sedmdesát osmdesát procent kabiny včetně mě nikdy nic nevyhrálo, takže ano. Zvlášť po včerejších výsledcích (vyřazení Sparty i Slavie) se šance na úspěch zvedá. Zase jsme blíže k tomu, aby sezona, když se zachráníme v lize, byla úspěšná.

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V neděli hostíte Zlín. Pomůže vám pohárový postup přes Hradec Králové zvýšit sebevědomí?
Když hrabete a po zápase si můžete zařvat, tak vám to pomůže. Trenér v kabině říkal, že už musíme myslet na Zlín. Je to důležitý zápas, ostatně jako každý týden. A my ho doma musíme zvládnout.

Zatím jste oporou. Vnímáte, že se vám daří?
S působením v Baníku jsem maximálně spokojený. Nebral jsme to tak, že jdu z Plzně o krok níže. Baník je velká značka, chtěl jsem chytat pod tlakem a ten je tady velký. Je to pro mě nová zkušenost v kariéře, ještě mám nějaké roky před sebou.

Můžete pomýšlet na návrat do reprezentace?
Dva roky jsem na ni jezdil, dokážu brankářům v reprezentaci udělat dobrý servis. Mám i nějakou zkušenost, kdyby se těm prvním dvěma něco stalo, ale není to otázka na mě. Reprezentovat svou zem, zvlášť v takovém dvojzápase (baráž o mistrovství světa) je čest a moc bych si přál u toho být.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Karviná vs. PlzeňFotbal - - 5. 3. 2026:Karviná vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
5. 3. 17:00
  • 4.27
  • 3.77
  • 1.77
Tottenham vs. Crystal PalaceFotbal - 29. kolo - 5. 3. 2026:Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:00
  • 2.44
  • 3.47
  • 3.04
Lyon vs. LensFotbal - - 5. 3. 2026:Lyon vs. Lens //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:10
  • 2.72
  • 3.52
  • 2.41
Prostějov vs. ŽižkovFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Prostějov vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:00
  • 2.58
  • 3.21
  • 2.59
Příbram vs. JihlavaFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Příbram vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
6. 3. 18:00
  • 2.20
  • 3.30
  • 3.05
Hlučín vs. Frýdek-MístekFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Hlučín vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
6. 3. 18:00
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

Snad už se uvolníme. Jedlička se snažil rozhodit střelce, u penalt myslel na dceru

Martin Jedlička zasahuje ve čtvrtfinále poháru proti Hradci Králové.

V rozstřelu chytil penalty Vladimíru Daridovi, Danielu Trubačovi a v osmé sérii i Jakubu Uhrinčaťovi. Ostravský brankář Martin Jedlička se stal hrdinou čtvrtfinálového utkání domácího poháru. I díky...

5. března 2026  7:20

Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United

Bukayo Saka slaví vedoucí trefu v utkání s Brightonem.

Náskok vedoucího Arsenalu narostl v anglické lize na sedm bodů. Ve vloženém 29. kole vydřel první tým tabulky výhru 1:0 v Brightonu, zatímco jeho hlavní sok v boji o titul Manchester City doma pouze...

4. března 2026  23:52

Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj

Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem.

Leverkusen i bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane, Bayer se dočkal triumfu po třech soutěžních zápasech.

4. března 2026  22:59

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

4. března 2026  19:47

Floder, skromný hrdina. Vyřadit Spartu? Zatím mi to nedochází, hlavně že chytám!

Mladoboleslavský gólman Jiří Floder kryje míč před dotírajícím sparťanem Janem...

Když se v závěru prodloužení natáhl na nepříjemně zakroucenou střelu sparťanského kapitána Lukáše Haraslína, už brankář Jiří Floder věděl, že Mladá Boleslav čtvrtfinále domácího poháru se Spartou...

4. března 2026  15:11

Může se Wolverhampton zachránit? Kouč se smál: Nejsme tak špatní, jak lidé mysleli

Kouč Wolverhamptonu Rob Edwards oslavuje výhru nad Liverpoolem.

Před několika týdny, neřkuli měsíci, to bylo zcela nemyslitelné. Byli pro smích a měli zaděláno na nejhorší sezonu v historii Premier League. Teď je ovšem situace jiná. Sbírají body, poráží favority...

4. března 2026  14:02

Doživotní distanc pro kouče-šmíráka. Hráčská asociace žádá zásah FIFA

Petr Vlachovský vede trénink fotbalistů Slovácka.

Čtyři roky si tajně natáčel v šatnách a sprchách fotbalistky Slovácka. Vyvázl s podmínkou a pětiletým zákazem trénování. Teď ale hrozí bývalému trenérovi ženského týmu Slovácka Petru Vlachovskému...

4. března 2026  12:08,  aktualizováno  13:49

Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Zatímco FIFA v čele s Giannim Infantinem pořád věří, že bude letní fotbalový šampionát kompletní, americký prezident Donald Trump do jeho plánů poslal další šrapnel. Pro server Politico uvedl: „Je mi...

4. března 2026  13:38

Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Premium
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....

4. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...

4. března 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.