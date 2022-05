Hyský o paktu se Slavií: Nikdo takový úspěch nečekal, je čas připravit se na ligu

Projekt se Slavií poběží dál?

Určitě, je podepsaný na dva roky. Máme za sebou první sezonu a všichni jsou spokojení. Nic nebrání tomu, aby to dál pokračovalo. Věřím, že nový tým bude znovu silný a budeme hrát zase v horních patrech druholigové tabulky.

Jak moc se kádr změní?

Byl bych nejradši, kdybychom zůstali pohromadě, ale vím, že to není reálné a ani to tak nebude. Už na podzim nás opustilo deset hráčů, tři se dostali do ligy, nových deset přišlo. V zimě jsme stavěli zbrusu nové mužstvo, podařilo se nám to znovu nakopnout, znovu s enormní kvalitou. Po takové sezoně si i tihle kluci řekli, aby šli někam dál. A určitě půjdou. Čeká nás budování nového kádru.

Slávisté ve Vlašimi Brankář: Matyáš Vágner.

Obránce: Michal Hošek.

Záložníci: Jakub Křišťan, Tomáš Rigo, Marek Icha, Martin Douděra, Matěj Jurásek.

Útočníci: Jonáš Kneifel, Adam Toula

Trenér: Martin Hyský

Řešíte některé věci se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským?

Ze Slavie máme zpětnou vazbu. Osobně s ním nemluvím, je tu ale Přéma Kovář, který je v kabině áčka a spojuje to. Má veškeré informace, jak kluci hrají, dostává reporty ze zápasů. Moc dobře ví, co tu má za hráče, jestli je může použít, nebo ne. Věřím, že někteří, co patří Slavii, se objeví zase v letní přípravě a bude záležet jen na realizáku Slavie, jestli si je nechají a využijí, nebo ne.

Udržíte senegalského útočníka Abdallaha Gninga, který předváděl skvělé výkony?

Uvidíme, je tu půlrok. On i Nigérijec Solomon John dali týmu trošku něco jiného než naši čeští hráči nebo hráči bílé pleti. Škoda, že jsme Gninga neměli v prvním barážovém zápase, jeho typologie hodně chyběla. Na to, aby šel pryč, je brzy, vždyť je v Evropě teprve pár měsíců. Adaptace není jednoduchá, ani komunikace. Mluví jen francouzsky, což je složitější. Ale má předpoklady, aby se posunul a hrál na nejvyšší úrovni.

A jak Vlašim jako klub posune zkušenost z baráže?

Doufám, že hodně, protože to je potřeba. Tady si před rokem nebo ani před půl rokem nikdo nedokázal představit, že by se tu hrála 1. liga. Bylo to tu takové spokojené, polovina tabulky, hlavně nesestoupit, ambice tady nebyly. Ale kluci v kabině dokázali, že je potřeba myslet jinak, trošku ambiciózněji, postarat se, aby se klub posunul. Tím, že měli možnost hrát baráž, se začala řešit licence, lepší zázemí, stavba stadionu. I to, jak infrastrukturu kolem klubu udělat jinou. Všichni jsme viděli, že Teplice a Vlašim jsou nesrovnatelné světy. Věřím, že tahle zkušenost posune nejen fotbalisty, realizák, ale i klub a vedení. Zase budou mít minimálně rok na to, aby se připravili třeba na postup do ligy.

Co k němu chybělo letos v baráži? V Teplicích jste prohráli 0:3, doma remizovali 2:2.

Rozhodl první zápas, který jsme nezvládli. Nebylo to tím, že by Teplice hrály oslnivě, ale že my s tím neměli zkušenosti. Zato oni mají zkušeností kupu, spousta jejich hráčů strávila plno let v lize, my se rozklepali. V Teplicích jsme to nebyli my, takhle nehrajeme, nebyli jsme vůbec nebezpeční. V odvetě už ano, byli jsme jasně lepší a šli jsme si za zázrakem. Získali jsme zkušenosti, které jsou k nezaplacení. To nikde nekoupíte, to musíte prožít. Věřím, že když ne ve Vlašimi, tak jinde kluci budou 1. ligu hrát. Vadilo mi, že po prvním zápase se mluvilo o Opavě, o Vlašimi ani slovo. Myslím, že jsme odehráli mnohem lepší sezonu než ona, i když ji taky měla dobrou. Kluci z Vlašimi si zaslouží, aby se o nich vědělo a psalo. Jsou prostě dobří.