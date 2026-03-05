Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Něco takového fotbalisté Viktorie Plzeň už dlouho nezažili. O víkendu prohráli v lize ve Zlíně 0:3, načež po stejném výsledku ve čtvrtek vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru v Karviné... „Jsem nazlobený, ale hlavně moc zklamaný. Po tom výsledku a výkonu, jaký jsme předvedli, se moje emoce a můj stav těžko popisují,“ povzdechl si plzeňský trenér Martin Hyský
Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...
Karvinský útočník Kahuan Vinicius si kryje míč před plzeňským stoperem Dávidem...
Plzeňský obránce Kargeoh Dweh brání karvinského útočníka Luckyho Ezeha.
Obránce karvinských fotbalistů Sahmkou Camara v souboji s plzeňským útočníkem...


Není tajemstvím, že Plzeň se k zisku poháru upínala. Ligový titul je vzdálený, pohárová trofej by byla velkou satisfakcí. „Věděli jsme, oč hrajeme, jakou máme šanci uspět v poháru, což byl i jeden z hlavních cílů pro jarní část sezony,“ neskrýval Hyský.

Plzeňský záložník Denis Višinský uznal, že v prvním poločase byli horší než Karviná. „Nabídli jsme jí dvě situace po našich chybách. Po přestávce jsme měli hodně standardních situací, závary ve vápně, ale nedaří se nám balon dotlačit do branky.“

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Čemu Plzeňští přičítají dvě prohry 0:3 za sebou?

„Tomu, že se na góly nadřeme a nejsme produktivní, což dneska platilo dvojnásobně,“ odpověděl Hyský po zklamaní ve Slezsku.

„Vše je o prvním gólu na nynějších těžkých terénech,“ domnívá se Denis Višinský. „Všechno trvá déle, nedaří se nám pak kombinace a když uděláme chyby jako dneska, tak soupeř je potrestá,“ dodal

Hostující kouč upozornil, že začátek byl z obou stran opatrný. „Ale měli jsme dvě nebo tři velmi dobré příležitosti, jenže naše zakončení momentálně nemá požadované parametry, to je jedna z hlavních příčin,“ řekl Hyský.

Plzeňský stoper Dávid Krčík tahá za dres karvinského útočníka Kahuana Vinicia.

„A druhá je, že velmi lacino inkasujeme. Tak tomu bylo ve Zlíně i dnes. Nechci se moc vracet k tomu prvnímu gólu, ale podle mě mu předcházel jasný faul na Doskiho. Pak jsme zbytečné ztratili míč a dostali gól. I ty další dva padly z rychlých přechodů Karviné.“

Emmanuel Ayaosi a Albert Labík se prosadili z levé strany, když stříleli mezi nohy brankáře Floriana Wiegeleho.„Ano, oba považuji za velmi laciné i z pohledu gólmana,“ neskrýval Hyský rozhořčení.

„Florian nemá formu jakou měl, dostává hodně gólů. Ty situace sice nejsou jednoduché, jde o střely z blízkosti, kdy hráči na něj postupují sami, ale v minulosti ukázal kvality, aby mužstvo podržel a vytáhl zákrok. To se mu momentálně nedaří,“ kritizoval Hyský, jehož svěřenci už pět soutěžních zápasů v řadě nevyhráli.

Kouč odmítl, že by se na fotbalistech Plzně psychicky podepsal nezvládnutý penaltový rozstřel v osmifinále Evropské ligy s Panathinaikosem Atény.

Karvinský obránce Jevhenij Skyba vráží do plzeňského Denise Višinského.

„Neřekl bych, že ovlivnil dnešní zápas. Naopak jsme věděli, že po vypadnutí z Evropské ligy je jeden z našich hlavních cílů vyhrát pohár. Co bylo minulý týden, to je pryč,“ prohlásil Hyský. Připustil však, že tým svazuje marodka. „Máme sice široký kádr, ale trápíme se, když nám někteří z hráčů chybějí.“

V Karviné scházeli mimo jiné Amar Memič, Karel Spáčil, Václav Jemelka, Matěj Vydra, Salim Lawal. „Nechci být konkrétní, kdy by se mohli vrátit, ale děláme vše pro to, aby byli co nejdříve zpátky. Pokud jde o Lawala, ten tady dnes nebyl osobních důvodů,“ uvedl trenér Plzně.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
