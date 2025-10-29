Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

Jiří Černý
  18:24
Pětasedmdesát minut odolávaly v osmifinále poháru divizní Nové Sady prvoligovému favoritovi. Na rozdíl od Sigmy Olomouc na hřišti mezi paneláky olomouckého předměstí však Viktoria Plzeň udržela trpělivost a z rohu proti amatérskému zázraku rozhodla. Po výhře na olympijském stadionu v Římě proti tamnímu AS, tak trenér Martin Hyský i ve čtvrtém zápase na lavičce Plzně zapsal výhru.
Trenér Plzně Martin Hyský během utkání MOL Cupu na půdě Nových Sadů.

Trenér Plzně Martin Hyský během utkání MOL Cupu na půdě Nových Sadů. | foto: ČTK

Plzeňský Doski bojuje s Krátkým a Raškou z Nových Sadů.
Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) v souboji s Dominikem Německem z Nových Sadů v...
Diváci sledovali pohárový zápas Nových Sadů s Plzní i z balkonu či střechy...
Filip Přikryl z Nových Sadů odpadává ze souboje s Christophem Kabongem z Plzně.
8 fotografií

Západočeši nakonec zvítězili 2:0. „Ale bylo to tu opravdu těžké,“ oddechl si trenér po upachtěném triumfu nad čtvrtoligovým soupeřem.

Dlouho Nové Sady odolávaly vašemu náporu, kterému navíc chybělo zakončení, začínal jste cítit nervozitu?
Bylo cítit, jak je to pro ně zápas jejich života a makali naplno. My jak jsme nedokázali proměnit gólovky z první půle, tak se nám to komplikovalo. Střídáními ale přišla kvalita, která zápas naštěstí rozhodla.

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

Jaké je pro klub, který je zvyklý na velké areny, přizpůsobit styl až vesnickému rozměru hřiště?
Z pohledu motivace je to velký skok. Hráčům jsme tedy připomínali, že je jedno, kdo stojí na druhé straně. Hrají za Viktorii Plzeň, a ta se musí nějakým způsobem prezentovat. Dnes měli tedy jasný úkol, co nejdříve získat klid, vyhrát co největším rozdílem. To nedopadlo, ale vážíme si i vítězství dva nula. Každé vítězství se počítá, jsme v poháru dál.

Byl pro vás zdejší zápas Sigmy před měsícem varováním?
Určitě ano, ten zápas jsme si s trenéry pustili, kluky jsme o tom instruovali, ukázali jsme jim góly, kterými se domácí prosadili. Chtěli jsme hráčům také ukázat, jaké prostředí tady panuje, aby také navnímali způsob hry domácích. Sigma pro nás byla varováním a od jejího zápasu jsme se odráželi.

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Bylo složité hrát na tak malém hřišti?
Řekl bych, že v této fázi poháru, už to není dostatečné. Byť domácím rozumím, že se tu cítí dobře a že tady chtějí hrát a víc si věří, ale jsme ve fázi posledních šestnácti týmů v republice. Takové zápasy se mají hrát na hřištích s normálním, povoleným rozměrem. Je to tu úzké a krátké. Mužstvu, které brání a je velký outsider, tohle vyhovuje. I když tu byl znamenitý trávník, to jsme ani nečekali, tak jsme viděli, jak se to během zápasu zhoršuje. Ani závlaha nemůže fungovat, protože jsou tu všude lidi okolo, kamery.

O to cennější je výhra, byť ji všichni nazvou povinnou.
Byla tu spousta specifik, co k profi fotbalu zkrátka nepatří a o to více jsem rád, že jsme jej zvládli. Byl to opravdu složitý zápas.

Diváci sledovali pohárový zápas Nových Sadů s Plzní i z balkonu či střechy paneláku.

Kaňkou může být zranění Durosinmiho. Jak na tom je poté, co odkulhal?
Zatím nevíme. Hned po svém nástupu dostal koňara. Raději jsme jej potom sundali. Byl klíčovým, protože jeho gól rozhodl.

Máte za sebou čtyři zápasy na lavičce Plzně a čtyři vítězství. Šlo něco ještě vylepšit?
Je hrozně málo času se ještě více zaměřit na detaily. Bude to chtít ještě čas, abychom se ještě víc sladili s hráči. Ale výsledky? Ty jsou fantastické. Plný počet. Budeme dělat vše pro to, aby to pokračovalo.

Co další marodi, kteří dnes hrát nemohli?
Vydra se zlepšuje, Višinský také. Uvidíme, jestli jeden z nich bude už na Teplice. Program je ale velmi náročný a uhrát to ve třinácti nebo patnácti lidech takřka nejde.

Pohárové zápasy bývají příležitostí vyzkoušet šířku kádru, nečekáte ale od Kabonga nebo Bella více, než předvedli dnes?
Nechci je hodnotit individuálně. Jsou to mladí hráči s potenciálem, ale souhlasím, že od nich čekám více. Potřebují hrát, potřebují zápasy a moc jich nemají. Dnes měli šanci se ukázat a oba dva mají na lepší výkony.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
