Šéf ústeckého svazu Hrdlička: Fotbal není středobod světa...

Jak reagujete na současný stav?

Respektujeme rozhodnutí vlády nouzovém stavu a uvidíme, co bude. Není to příjemné pro nikoho.

Než se zrušila kvóta 100 osob, jak jste na ni byli připravení?

Hrálo by se v omezeném duchu. Organizační klub by měl na starosti, aby nepřekročil hranici 100 lidí. Chtěli jsme oddíly propojovat, aby se dohodly dopředu. Buď by se hrálo úplně bez fanoušků, nebo by jich bylo jen pár. My jako Baník Modlany, který vedu jako předseda, jsme měli hrát s Litoměřicemi a už jsme byli ve spojení ohledně těch počtů. Jenže oni se teď lidi asi trochu začínají bát, bylo by to stejně omezené.

A co teď? Fotbal se zásahem vlády zastavil stejně jako celý sport.

Když bude stop na měsíc, zkusíme vymyslet, jak by se soutěže dohrály. Když se to prodlouží, budeme čekat na stanovisko velkého FAČR (fotbalová asociace). Podle mě není moc variant. Buď se soutěže anulují, nebo se vyhlásí za konečné současné pořadí. Fakt nevím. Taky řešíme na kraji, co s tím. Já ale řekl, ať počkáme ten měsíc.

A když se nouzový stav natáhne?

Kdyby se pokračovalo po měsíci, zvládnou se soutěže dokončit. Holt by se hrálo do konce června a vložily by se dvě středy, i když by to bylo určitě složité. Pokud se nouzový stav prodlouží, budeme rádi, když začneme novou sezonu.

Když se krajské a okresní soutěže nedohrají, jak byste to řešil vy?

Vyhraněné stanovisko nemám, ale asi anulovat celý ročník. To je můj názor, bude ovšem rozhodovat velký FAČR a my jako výkonný výbor.

Ruší kluby i tréninky?

Ruší se jich hodně. Každý chce situaci vyhodnotit třeba po týdnu. Určitě už se netrénuje vevnitř, haly a tělocvičny ve školách se uzavírají. Dá se trénovat venku, ale tam s úplně malými dětičkami ani nechcete jít. My to v Modlanech zrušili.

Nahlásil některý z klubů v Ústeckém kraji, že má v kádru nemocného s koronavirem?

Vůbec. A to by se rozkřiklo. Mají to v Juventusu, Realu Madrid, Hamburgu, v Čechách ne. Doufejme, že to takhle bude pokračovat.

Jako manažer máte i fotbalisty v cizině. Jak jsou na tom?

V Polsku máme Martina Chorého a Davida Jablonského, tam ještě liga běží bez diváků. Na Kypru, kde je Michael Lüftner, taky, ale to se může každou chvíli změnit. Během pár hodin. V akademii italské Sampdorie Janov nám hraje Slovák Adam Obert, cizince poslali domů, je v Bratislavě na 14 dnů v karanténě.

Cítíte bezmoc?

Samozřejmě chci, ať se to uklidní. Člověk nemá strach tolik o sebe jako o rodiče a babičky. A hlavně co s dětmi. Aspoň bydlím na vesnici, moje děti vyběhnou před barák a běhají po vsi. Zažívají moje dětství, venku, jsou od bahna, hrály fotbal před domem, kolo, brusle. Užívají si to. Fotbal je jednoduchý, tak to prostě anulujeme, ale co školní rok? To je daleko větší problém.