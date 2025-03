Fotbal má lepší image a láká bohaté, míní šéf Ústeckého kraje. Jen ta agresivita...

V novém volebním období by rád zvýšit počet rozhodčích i trenérů a zkultivoval prostředí, které stále víc hrubne. „I na úrovni mládeže,“ vnímá hráčský agent a syn legendárního funkcionáře Teplic. Také volá po větší podpoře sportu ze strany státu. „Je podfinancovaný.“

Obhájil jste pozici šéfa krajského svazu. Co to pro vás znamená?

Obrovský závazek do další práce. Čeká mě třetí volební období, už jsem tam deset let, protože jsem svaz přebíral po panu Tancošovi, který nedodělal celý svůj mandát. Jsem rád, že výkonný výbor je složený podle mých představ, z každého okresu v něm máme zástupce. Komise vypadají silně, samí funkční lidi. Mám z toho hrozně dobrý pocit. A všem děkuji za důvěru.

Co se v minulém volebním období povedlo a co ne?

Několik významných projektů přispělo ke zlepšení podmínek pro kluby, trenéry, hráče i rozhodčí. Pořídili jsme 38 VEO kamer třetí generace pro oddíly krajského přeboru z našich naspořených zdrojů a částečně z dotace FAČR. Pokračovali jsme v projektu odměn pro trenéry žáků a dorostu, jejichž práce je často podhodnocená. Zajistili jsme podporu projektu Bezpečné branky nadace ČEZ pro okresní svazy. Investovali jsme do nového vybavení pro mládežnické, ženské a mužské krajské výběry. Kvalitní vybavení dostali rozhodčí díky sponzorovi, delegátům jsme schválili odměny nad rámec povolené kvóty. Navíc náš grassroots trenér mládeže Honza Štefko a jeho okresní kolegové se podíleli na několika úspěšných projektech, které výrazně přispěly k rozvoji mládežnického fotbalu v našem regionu. Jejich práce zůstává často v pozadí a nedoceněná, přitom si zaslouží poděkovat.

Pohár Ústeckého krajského fotbalového svazu, Nad hlavami hráčů vítězných Modlan šéf klubu Martin Hrdlička.

A co se nepodařilo?

Nepovedlo se nám zmírnit agresivitu na hřištích, pořád stoupá. Naší snahou je, aby se snížila.

Proč stoupá?

Je to dané asi celorepublikovou náladou. Možná celosvětovou. Nejhorší je, že dřív se objevovala agresivita jen v dospělém fotbale, dnes už je i v dorosteneckých a žákovských kategoriích. Děti začínají být zlé mezi sebou a na rozhodčí. Zdá se mi, že ztrácejí respekt před autoritami. Možná je to sociálními sítěmi, kde je jednodušší někomu vynadat a urážet, než mu to říct do očí. Pak si troufnou i na hřišti. Kolikrát jsou agresivní také trenéři mládeže, kteří by naopak měli děti umravňovat. Neříkám, že všichni, ale nějaké případy se objevují.

Nový výkonný výbor krajského svazu Předseda:

Martin Hrdlička Členové za okresní svazy:

Rudolf Řepka (Teplice)

Antonín Rydval (Děčín)

Vladimír Wagner (Most)

Antonín Suchánek (Louny) Členové za kluby:

Jan Novotný (Čížkovice)

Antonín Kühn (Brozany)

Josef Zitko (Ústí nad Labem)

Radek Zaťko (FC Chomutov)

Co ještě je potřeba zlepšit?

Můj cíl je zvyšovat počty mládežnických kategorií, aby víc dětí sportovalo. A aby se o fotbale v Ústeckém kraji mluvilo co nejvíce pozitivně. Chtěl bych nabírat i nové rozhodčí, aby měl kdo pískat. Taky potřebujeme nové, mladší trenéry. Funkcionářů a koučů je nedostatek, snažíme se na tom pracovat.

Chystá se přejmenování soutěží, všechny budou očíslované. Je pro vás změna problémem?

Není. Z krajského přeboru bude pátá liga, pod ní šestá a sedmá liga taky na úrovni kraje. Od osmé ligy půjde o okresy. Neuráželo mě minulé značení, neuráží mě současné. Pro mě bude prioritou, abychom znovu sehnali partnery do soutěží a pojmenovali je po nich, což klubům přinese peníze.

A proudí jich do amatérského fotbalu z Fotbalové asociace České republiky dost?

Nějaké proudí, ale určitě by jich mohlo být víc. Nejen z FAČR, ale hlavně ze státních peněz. Celkově do sportu, ne pouze do fotbalu. Myslím, že sport je extrémně podfinancovaný ze strany našeho státu. Asi to je jeho filozofií, ale podle mě by měla být jiná.

Jaká?

Když jsou lidi obézní, jsou víc nemocní a stát to stojí větší peníze. Měl by uvažovat jinak. Proč Dánové, Norové nebo Rakušané mají pět hodin povinného tělocviku týdně, my jen dvě? Ve spoustě škol tělocvik vedou učitelky, které ve sportu nejsou erudované. Stát by měl financovat i sportoviště, je jich málo. Třeba u nás v kraji je nedostatek umělých ploch na fotbal, v ústeckém okrese je jediná s licencí FAČR na ústecké Armě. Stát by se měl podílet i na placení trenérů. Něco po vzoru grassroots trenérů, kteří jsou na každém okrese. Aby byli vzdělaní trenéři i ve vesnických klubech a nevedli to jen tátové od dětí. Pak máte páky, aby si dělali licence a trénování mělo hlavu a patu.

Problémem amatérského fotbalu je i odliv hráčů a konec klubů, jak to zastavit?

Určitě to je problém, odešla nějaká generace, ale myslím, že přichází nová. Vidím to v kategoriích mladších a starších žáků. Počty budou stoupat. Musíme pár let vydržet. Teď se odliv zastavil. Když FAČR zvedl členské příspěvky na dvojnásobek, ubyly černé duše. Fotbal má teď jako jediný počty aktivních sportovců reálné, už žádné černé duše. Když máte zaplatit 400 korun za rok, tak to nebudete hradit za někoho, kdo v klubu není.

Ve výkonném výboru krajského svazu je i Rudolf Řepka, šéf prvoligových Teplic. Je důležité v něm mít zástupce nejúspěšnějšího klubu na severu Čech?

Já myslím, že určitě. Ruda je zkušený funkcionář i hodně férový kluk. Je předsedou okresního fotbalového svazu, ředitelem nejsilnějšího klubu v kraji, kdo jiný by měl ve výkonném výboru být?

Do něj se však nedostal kontroverzní Zdeněk Vaňkát, v Chomutově naopak zvolený novým předsedou. Jak to vnímáte?

Chtěl jsem od začátku, aby za každý okres byl ve výkonném výboru jeden člověk. Za Chomutov se ovšem přihlásili dva. Rozhodli se, že budou kandidovat oba, jeden uspěl, jeden ne. Mandát získal Radek Zaťko, šéf Chomutova.

Cítíte ve fotbale snahu o návrat starých časů?

Úplně ne. Každý ví, že situace je už úplně jiná, než byla. Dneska má fotbal daleko lepší image, než měl před pár roky. Proto do něj vstupují bohatí lidé a chtějí v něm utrácet své peníze.

Koho jako krajský svaz podpoříte ve volbě předsedy FAČR?

To ještě neumím říct. Určitě se budeme chtít se všemi okresními předsedy potkat. Pak se domluvíme. Chtěl bych, abychom byli co nejjednotnější jako kraj. Asi úplná jednota to nebude, ale rád bych, aby nás byla většina, abychom měli na valné hromadě nějakou sílu.

Sám kandidovat na šéfa svazu nechcete?

Já ty ambice v tento moment nemám, chci se dál věnovat hráčské agentuře, krajskému fotbalu a také klubu z Modlan.

A co Rudolf Řepka, popíchnete ho, aby kandidoval?

Ruda je ve výkonném výboru, nevím, jestli bude kandidovat znovu. Na šéfa určitě ne, bude pokračovat jako ředitel FK Teplice.

Daniel Fila pózuje s barvami Venezie, po levé ruce má agenta Martin Hrdličku.

Uspěl Vaňkát i proto, že obecně není dost dobrých lidí, kteří by chtěli pro fotbal pracovat?

Nevím, proč uspěl v Chomutově. Ale vím, že jeden čas byl jediným kandidátem, vyzyvatel se objevil až na poslední chvíli. Určitě je ale nedostatek funkcionářů. Je pravda, že v dalších okresech nebyli protikandidáti, což znamená, že buď to dělají předsedové dobře, anebo o to nemá nikdo zájem.

Kde v kraji je na tom fotbal nejlépe a kde nejhůř?

Jeden z nejlepších okresů, i podle velikosti, je litoměřický. Je jedním z největších v Česku. Na druhém konci je Most, kde vesnice nejsou a základna je tam nejmenší skoro v celé zemi. Je to dané počtem obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Ale jinak všechny okresy fungují relativně dobře. Před pár roky jsme udělali reorganizaci soutěží, zrušila se jedna I. A třída a jedna I. B třída, takže se kluby sesypaly dolů. Není jich nedostatek. Tedy kromě Mostu, který hraje soutěž dospělých s teplickým okresem.