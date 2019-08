Mariánky ostudu vůbec neudělaly. Pěčkův gól lidi nadchnul, říkal kouč

Liberci jsme dali víc gólů než Sparta Murphy Dorley (vpředu) z Liberce a kapitán Mariánských Lázní Michal Drahorád jdou po kolizi k zemi Kapitán fotbalistů FC Viktoria Mariánské Lázně Michal Drahorád zítra oslaví sedmadvacáté narozeniny. Tři dny předtím dostal předčasný dárek, nastoupil se svým týmem proti Slovanu Liberec a po výsledku 2:5 si mohl oddechnout.

„Hodnotím to jen pozitivně. Chtěli jsme dát gól, dali dva, to je super. V šatně jsme si z toho dělali srandu, že když budeme hledat pozitiva na zápase, tak jsme jim dali víc gólů než Sparta,“ prozrazuje Michal Drahorád s poukazem, že v neděli v lize Liberec Spartu porazil 3:1. „Jedině nás mrzí, že dva nebo tři góly padly po individuálních chybách, nebylo to tím, že by nás soupeř nějak vykombinoval, ale to je jen malý škraloup. Jinak to hodnotíme pozitivně. Chtěli jsme si zápas užít, po něm si říct, že jsme tam nechali všechno a máme z něj dobrý pocit.“ Podle údaje pořadatelů dorazilo na historickou událost na stadion U Ferdinandova pramene 720 diváků, ale samozřejmě jich reálně bylo o něco větší počet. Očekávání byla ovšem větší. „Mohlo přijít víc, ale i tak jsem tam tolik lidí ještě nezažil a všem patří dík, co tam přišli, fandili, bubnovali. Byl bych jen rád, kdyby v podobném počtu přišli i na divizi,“ apeluje Michal Drahorád. Nyní je ale třeba už rychle přehodit myšlení, svátek je pryč a nastává tvrdá divizní realita. V neděli jede Viktoria do Mýta, na hřiště nažhaveného nováčka. „Určitě nezpychneme. Pojedeme tam připraveni, zápas s Libercem stál spoustu sil, a i když neradi hrajeme v neděli, tak jsme nyní rádi. Den volna navíc bude znát po tak náročném zápase. Jedeme tam bodovat, protože z Mýta se body nebudou vozit lehce a případný získaný bod bude plusový,“ dodává Michal Drahorád.