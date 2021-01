Z věčného čekatele je král. Ústecký brankář Tvrdoň pokukuje po lize

„Máme 14 obdržených gólů, ale z toho jsme deset dostali ve dvou zápasech. Osobně mě to štve, na druhou stranu jsme se po té facce vždycky vzpamatovali. Řekli jsme si, že takhle to nejde,“ vzpomíná na pětibrankové podzimní příděly ve Vlašimi a Hradci Králové.

Jinak čaroval, šest čistých kont má už jen chrudimský Lukáš Mrázek. „Jsem za to rád, že jsme i s kluky z obrany dokázali udržet šest nul. Přináší nám to body a určitě to zvyšuje i sebevědomí. Vždy jsem říkal, že když budeme mít hodně nul, je to dobrá vizitka pro mě i obranu. Doufám, že na to lidi koukají a někam mě to posune,“ přeje si.

Arma je po podzimu na skvělé třetí příčce, dokonce sahala i po průběžném stříbru, ale v posledním utkání roku 2020 jen remizovala 0:0 s Líšní a ztrácí na ni dva body. „Měli jsme vidinu, že můžeme být druzí, ale soupeř byl na nás dobře připravený, hřiště taky nebylo moc dobré, což nám nevyhovuje. Jsme nižší tým, chceme hrát po zemi, nakopávání nám moc nejde.“

Naštěstí nízkou obranu zezadu jistí 194 centimetrů vysoký Tvrdoň. „Když jde vysoký balon, spoléhá se na mě, že ho budu mít. Kluci vědí, že vysoké centry sbírám, že to mám dobré. Asi jsme ani jeden gól nedostali z rohu, maximálně z dohrané standardky,“ má se čím chlubit ústecký gólman.

Důvěru měl od hlavního trenéra Jiřího Jarošíka a kouče gólmanů Patrika Koláře. „Spoléhali na mě, protože jsem už zkušený gólman. Chtějí, abych chytal. S Davidem Němcem jsme parťáci, je taky výborný, nezávidí, není naštvaný, že nechytá. Bere to, jak to je. Já tu měl stejnou pozici, musel jsem si až do téhle doby vyčekat. Teď chytám konečně celou půlsezonu, což je úplně super pro mě. Odchytat tolik zápasů, to je nejlepší praxe, to dá každému nejvíc.“

Ze šesti nul, které Tvrdoň na podzim vychytal, si nejvíc cení těch venkovních z Blanska a Prostějova. „Je úspěch tam nedostat gól, ty týmy jsou na nás připravené, mají fakt velké hráče, dobré standardky. V Prostějově i v Blansku jsem toho musel pochytat docela dost,“ vybavuje si.

Na umístění v druholigové špičce je právem hrdý. „Jsme spokojení s tím, kde si stojíme. Moc lidí nám nevěřilo, když viděli, kolik kluků odešlo a nepřišly zvučné posily až na Vasila Kušeje. Všichni říkali, že budeme hrát o záchranu. Ale my jsme překvapili, důležité bylo, že jsme porazili Jihlavu a Žižkov, to nám zvedlo náladu. Věděli jsme pak, že můžeme hrát s každým. Tenhle tým je dobře poskládaný, každý chce bojovat, každý ví, o co hraje.“

I Tvrdoň doufá, že by ho dobré výkony mohly katapultovat třeba i do 1. ligy. „Tady jsem čekal na šanci skoro osm let, a přišla. A to samé se může stát, pokud je o 1. ligu. Třeba si mě někdo všimne, budou potřebovat gólmana. Doufám, že to někdy přijde. Ale zatím jsem rád v Ústí, miluju to tady,“ vyznal se 26letý Slovák, který v Ústí už zdomácněl.