Zúbkova trenérská výzva: Jsem zvědavý, jak to v divizi funguje

Zkušenosti s trénováním A-mužstva už má, ovšem pouze jako asistent, teď poprvé však čeká na Marka Zúbka i pozice hlavního trenéra.

„Dostal jsem dobrou nabídku,“ pochvaloval si zájem divizní Velké Bíteše třiačtyřicetiletý bývalý defenzivní hráč, který působil především v mateřském Brně. Nejvyšší domácí soutěž si však zahrál také s Ostravou, Jihlavou či Zlínem. „Konečně zase můžu dělat to, co umím nejvíc,“ dodal s úlevou někdejší reprezentant.

Ovšem pokud se nepletu, tak jste působil u fotbalu i loni...

Jo, to jo, byl jsem půl roku ve Zbrojovce u mládeže. Beru to spíš tak, že jsem měl dost velkou pauzu u chlapského fotbalu.

Už se vám stýskalo?

Řekl bych, že pauza byla tak akurátní. Jsem moc rád, že se zase vracím do procesu.

Takže jste nad nabídkou z Velké Bíteše dlouho nepřemýšlel?

Ozvali se mi z klubu na konci loňského roku. Přesně už nevím, jestli to bylo před svátky, nebo po nich, každopádně chvilku jsem se rozmýšlel. No a pak jsem to vzal.

Co rozhodlo?

Zapůsobilo na mě, že v Bíteši mají docela velkou chuť fotbal rozvíjet. Hráčů je dostatek a navíc od příští sezony bude divize zajímavější díky tomu, že do ní přejdou béčka ligových mančaftů.

Máte představu o tom, co na vás v divizi čeká?

Vlastně ne. Nechci, aby to vyznělo nějak hloupě, ale sám jsem zvědavý, jak moc mě divize pohltí a jak mě bude bavit tenhle styl koučování. Přece jen už nejde o děti, ale o chlapy. Na tu práci se každopádně těším.

Vy sám jste jako aktivní hráč ochutnával fotbal především z profesionální stránky, jenže v divizi je to nastaveno jinak...

Přesně. A já jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem v ní věci fungují. Musím přiznat, že divizi skoro neznám, hrál jsem ji až na sklonku kariéry, jenže to už je nějakých deset let zpátky. Samozřejmě že je mi jasné, že mezi vrcholovým a výkonnostním fotbalem bude velký rozdíl. Především z toho důvodu, že pro tyhle kluky není fotbal hlavní forma výdělku.

Marek Zúbek ještě během své ligové kariéry.

Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš v divizní skupině D skončila po podzimu osmá, budete mít na poznávání celkem dost času. Žádný dramatický boj o záchranu by se konat neměl...

To byl taky jeden z důvodů, proč jsem to vzal, že nepůjde v první řadě o výsledky. Budu mít čas se rozkoukat, všechno si osahat a vtisknout mužstvu určitou tvář.

Na druhou stranu jste už nějaký pátý kouč během posledních dvou let, který ve Velké Bíteši A-tým povede...

To jsem ani nevěděl. Ale u trenérů to takhle prostě chodí, s tím se nedá nic dělat.

Kdy se poprvé potkáte se svými novými svěřenci?

Přípravu zahajujeme v polovině ledna a hned následující sobotu budeme hrát v Jihlavě s tamní juniorkou. Přípravu plánoval ještě můj předchůdce, takže je všechno domluveno a nachystáno.

V minulosti jste ještě coby asistent sbíral zkušenosti vedle takových trenérských ikon, jakými jsou František Komňacký nebo Petr Rada, takže bude odkud brát?

Na to se ani nemusíte ptát, to pro mě byla škola jako prase. Poznal jsem různé styly top trenérů v republice, kteří za sebou mají i práci u reprezentace.

Oba zmiňované trenéry jste zažil v FC Vysočina. Pořád ještě sledujete, jak se daří jihlavskému fotbalu?

V Jihlavě jsem teď poměrně často, takže mluvím s lidmi a vidím, co se v klubu děje. I když úplně všechny informace zase samozřejmě nemám. Já chci jen říct, že hlavně doufám, že to tam s fotbalem dopadne dobře.

V roce 2008 sváděl Marek Zúbek (vlevo) takovéto souboje v dresu Zlína. Na fotografii atakuje Kamila Vacka ze Sparty.

Bavíme se o aktuální ne úplně nejlepší finanční kondici FC Vysočina?

Přesně tak. Přitom z mého pohledu je to ideální klub pro investora. Drží se v popředí tabulky, má skvěle fungující mládež, divácké zázemí a hraje v regionu, který ligu potřebuje.

Opravdu věříte, že by tohle mohlo zabrat?

Jasně, vždyť na to, že mezi předními mančafty u nás se zase nepohybuje tak dlouho, generuje pořád hráče, kteří hrají poháry. Ať už je to z poslední doby například Lukáš Masopust, nebo teď Kuba Fulnek, který odešel do Boleslavi. Prostě by podle mě byla velká škoda, kdyby jen proto, že teď Jihlava nemá peníze, hrála v nějaké blízké budoucnosti spodek druhé ligy nebo dokonce spadla do třetí. To si fakt nedokážu představit.

Vraťme se ještě na chvilku k vám, jste přísný trenér?

Nedokážu se zhodnotit, ale vím, že hodně věcí řeším z pohledu hráče. Taky nesnáším, když někdo nemaká na maximum.

Je něco, co jste jako hráč u trenérů vyloženě nesnášel?

Kritiku. (směje se) Naštěstí jí nikdy nebylo moc. Každopádně vím, že z pozice trenéra musíte hledat věci, které je potřeba zlepšit, ak tomu kritika jednoduše patří. Je zajímavé, že z vlastní zkušenosti vím, že ti, kteří jako hráči fotbalu moc nedávali, jsou potom v roli trenérů na své svěřence pořádní psi.