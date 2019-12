Marek Plašil sbíral zkušenosti u bratra v Bordeaux: Hrají tam i šestnáctiletí

Oba totiž působí jako asistenti u rezervních týmů v klubu, kde kariéru ve vrcholovém fotbale v létě zakončili. „Byl jsem se za ním na podzim v Bordeaux podívat a týden jsem obhlížel, jak to dělají, byl jsem i na jejich zápase,“ říká mladší z Plašilů Marek, od léta hrající trenér u hradeckého béčka.



V tom se od bratra lišíte, nebo on také ještě hraje?

Už ne, už se věnuje jen trénování.



Je velký rozdíl, jak pojímá rezervu klub ve Francii a Hradec?

Neřekl bych. Jen mi přišlo, že v Bordeaux ještě víc do béčka zapojují mladé hráče, v týmu měli i šestnáctileté a sedmnáctileté. Ale jinak hodně podobné, i když oni hrají o nějaký stupeň níž než my.



Vy jste po skončení u áčka vlastně jako hráče neskončil a zároveň jste se začal jako asistent věnovat trénování. Naplňuje to vaše představy?

Abych pravdu řekl, tak jsem nějak výrazné představy, jak to bude vypadat, neměl. Chtěl jsem dál ještě hrát a zároveň si pomalu zkusit trénování. To se splnilo a jestli se v něčem představa naplnila, tak v tom, že mě to, stejně jako hraní, začalo bavit.

Jako hráč jste si občas vyzkoušel i Juniorskou ligu, která byla mimo rámec systému soutěží, teď Českou fotbalovou. Dají se porovnat?

Dají a podle mě je pro mladé hráče, které my v týmu převážně máme, přechod do ČFL lepší. V Juniorské lize se většinou potkávali znovu jen se svými vrstevníky, tady jsou v týmech i zkušení, vyspělí fotbalisté, hraje se tady jiný fotbal, který je lépe připraví na to, aby případně mohli jít výš.

Co vy, jak jste byl spokojený?

Já ano. Zápasy mají slušnou úroveň a spokojený jsem i s tím, že jsem měl důvěru trenéra, odehrál jsem všechny zápasy. (smích)



Minulou sezonu jste kvůli zranění nedohrál a pak jste nastoupil i do letní přípravy později. Nebyl problém?

Nebyl a teď ani není, všechno jsem dohnal a koleno, které jsem měl zraněné, drží.

Druholigové áčko mělo v některých chvílích problémy, jak složit obranu, nebyl ve hře váš návrat?

To nevím, se mnou o tom nikdo nemluvil. A kdyby taková situace nastala, tak si myslím, že máme v béčku mladé, perspektivnější kluky, kteří by to zvládli.

Současnou pozici berete jako jakýsi přechod od hraní k trénování, budete v tom pokračovat?

Končit zatím nechci, jsem v pohodě, hraje se mi dobře.